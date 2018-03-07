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Представители Glencore и фонда Катара номинированы в совет директоров «Роснефти»

Гендиректор Glencore Айван Глайзенберг и президент по научно-исследовательским разработкам Катарского инвестфонда Файзал Алсуваиди номинированы в совет директоров «Роснефти», следует из сообщения российской компании.

Все они уже были включены в совет директоров на годовом собрании в июне 2017 г. Также в совет номинированы его действующие члены - главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер, президент BP Роберт Дадли, помощник президента России Андрей Белоусов, министр энергетики Александр Новак и другие.

Единственное изменение – вместо независимого директора Дональда Хамфриза (бывшего старшего вице-пезидента Exxon) в совет номинирован Рудлофф Ханс-Йорг, председатель правления Marcuard Holding.

Катарский инвестфонд вместе с Glencore владеют 19,5% «Роснефти» через сингапурское совместное предприятие QHG Oil.

Для того чтобы представитель акционера попал в совет директоров «Роснефти», за него на собрании акционеры должны отдать минимум 8,2% голосов, поскольку в совете «Роснефти» сейчас 11 мест, а средняя явка на годовые собрания «Роснефти» – 90,4% за последние три года.

Glencore и фонд Катара до конца первого полугодия 2018 г. рассчитывают закрыть сделку и продать 14,16% «Роснефти» китайской компании CEFC за $9,1 млрд. Изначально Сечин планировал, что сделка закроется до конца 2017 г. Источники «Ведомостей» говорили, что продать 14,16% «Роснефти» китайцам могут до конца февраля. В таком случае новые акционеры могли успеть номинировать своего представителя в совет директоров. Но этого не произошло.