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В Бельгии монахи обвинили ритейлера в завышении цен на выпущенное ими пиво

Бельгийские монахи-трапписты из аббатства Вествлетерен обвинили ритейлера Jan Linders в продаже производимого в монастыре пива Westvleteren по завышенным ценам, пишет бельгийское издание Het Laatste Nieuws (HLN).

Westvleteren – редкий сорт трапписткого пива, производимый в монастырской пивоварне в небольших объемах. Его можно попробовать в трапезной монастыря или купить оптом. При этом на сайте аббатства желающим купить партию этого пива рекомендуют «запастись терпением и положиться на удачу».

В супермаркеты Jan Linders поступили 300 ящиков пива по 24 бутылки – в каждый из 60 магазинов по пять ящиков, пишет британская газета The Guardian. Магазины продавали пиво по 9,95 евро за бутылку, что в 5-6 раз больше обычной стоимости, отмечает HLN. Несмотря на высокую цену, пиво было распродано за несколько часов, при этом в одни руки отпускалось не больше двух бутылок.

Монахи продают пиво по 35-45 евро за ящик из 24 бутылок, следует из информации на сайте аббатства. Они считают, что завышение стоимости в магазинах Jan Linders нарушает этические принципы продажи пива Westvleteren.

«Каждому любителю пива известно, что трапписты Вествлетерена не ставят целью максимальную прибыль, они производят пиво в объемах, необходимых для обеспечения их существования. Вся прибыль идет на благотворительную деятельность аббатства», – заявил представитель монастыря.

Jan Linders опубликовал пресс-релиз с извинениями. Высокую цену в компании объяснили тем, что продажа пива была организована в сотрудничестве с большим количеством поставщиков.