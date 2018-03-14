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Росавиация предписала «Саратовским авиалиниям» устранить нарушения до конца апреля

Росавиация предписала «Саратовским авиалиниям» до конца апреля устранить выявленные в ходе внеплановой проверки нарушения. Проверка была инициирована после катастрофы пассажирского самолета АН-148, передает RNS.

«В ходе проверки были выявлены нарушения, авиакомпании в соответствии с действующим законодательством выделено время для их устранения до конца апреля», — заявил представитель Росавиации, не уточнив, какие именно нарушения обнаружила Росавиация.

Накануне руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин заявил, что в отношении «Саратовских авиалиний» подготовлен «целый ряд предписаний». Служба не исключила возможных «жестких мер» против авиакомпании.

По его словам, контроль за безопасностью полетов в авиакомпании был недостаточным. В «Саратовских авиалиниях» опровергли данную информацию.

11 февраля в Раменском районе Московской области разбился Ан-148. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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