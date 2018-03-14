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«Зарубежнефть» подписала контракт на добычу нефти в Иране

Консорциум «Зарубежнефти» и иранской Dana Energy в среду подписал сервисный контракт с национальной иранской компанией NIOC на разработку двух блоков в Иране: Абан и Западный Пейдар. «Зарубежнефти» в консорциуме принадлежит 80%, она будет оператором проекта.

Суммарная добыча на двух участках будет достигать порядка 2 млн т нефти в год. «Зарубежнефть» будет получать вознаграждение с каждого добытого барреля.

Собственником нефти, по законодательству Ирана, является иранский народ, поэтому соглашение на разработку заключается с национальной NIOC. Помимо этого любой иностранной компании, которая хочет участвовать в освоении месторождений в Иране, необходимо заключить соглашение с иранской компанией, аккредитованной NIOC.

Заявки на участие в тендере на разработку месторождений нефти в Иране, кроме «Зарубежнефти», подавали «Татнефть», «Газпром» и «Лукойл».

Кроме Западного Пейдара и Абана «Зарубежнефть» интересовалась и другими проектами в Иране. Российская компания подписала меморандум с Национальной иранской южной нефтяной компанией (National Iranian South Oil Company, NISOC) об изысканиях на двух месторождениях Ирана - Шадеган и Реги-Сефид. Кроме того, «Зарубежнефть» подписала с Iranian Oil And Gas Industries Development Company (IDRO-Oil) меморандум о взаимопонимании по изучению месторождения Сусенгерд на юго-западе Ирана.