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Топ-менеджер Nike подал в отставку после жалоб коллег

Президент по развитию бренда Nike Тревор Эдвардс подал в отставку после жалоб коллег на случаи неподобающего поведения на рабочем месте, сообщила газета The Wall Street Journal и подтвердил пресс-секретарь компании агентству Reuters.

По данным WSJ, несколько сотрудников компании пожаловались руководству на случаи неподобающего поведения, которые произошли в организации. При этом не уточняется, касаются ли жалобы лично Эдвардса или других членов руководства. Характер жалоб в Nike не раскрыли, отметив только, что такое поведение «не соответствует базовым ценностям» компании.

После проверки гендиректор и председатель совета директоров Nike Марк Паркер сообщил сотрудникам, что Эдвардс подал заявление об отставке и немедленно прекращает исполнять свои обязанности.

До выхода на пенсию 55-летний Эдвардс будет советником Паркера, сообщила пресс-секретарь. WSJ отмечает, что Эдвардс считался наиболее вероятным преемником 62-летнего Паркера на посту гендиректора Nike.

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