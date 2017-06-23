Nike наконец согласился напрямую сотрудничать с интернет-гигантом Amazon
- Светлана Ястребова
- / Для Ведомостей
Nike больше не может игнорировать гиганта онлайн-продаж, поэтому согласился продавать товары напрямую через Amazon, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. До сих пор Nike продавался преимущественно в универмагах и специализированных магазинах и отказывался работать с Amazon из-за опасений навредить бренду, отмечает The Wall Street Journal (WSJ). Теперь же трафик в традиционных магазинах падает и Nike взялся оживить продажи своей продукции в интернете, пишут WSJ и Bloomberg. С помощью Amazon американский производитель спорттоваров намерен нарастить присутствие в сети и ограничить онлайн-продажи бренда сторонними продавцами, указывают издания. Amazon уже с прошлой недели уведомляет партнеров, что с 13 июля они не смогут продавать некоторые товары Nike, сообщает WSJ.
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