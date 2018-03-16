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Один из фондов Baring Vostok продаст акции «Тинькофф банка»

Один из фондов Baring Vostok Capital Partners (BVCP) в связи с завершением деятельности продает акции TCS Group Holding (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование»), сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Тинькофф банка».

«Один из фондов прямых инвестиций нашего акционера BVCP, инвестировавшего в TCS Group до проведения IPO, завершает свою деятельность и поэтому продает всю свою долю, при этом партнеры BVCP останутся акционерами Тинькофф», - отмечается в сообщении.

«Тинькофф банк» обладает огромным потенциалом развития, потому партнеры Baring Vostok с радостью остаются акционерами, заявил в свою очередь основатель и старший партнер BVCP Майкл Калви.

В четверг агентство Bloomberg сообщило, что неназванный инвестор выставил на продажу до 3,25 млн обыкновенных акций, или около 1,8% уставного капитала TCS Group Holding, через процедуру ускоренного сбора заявок. Рыночная стоимость пакета оценивается примерно в $80 млн.

Основной владелец TCS Group - основатель компании Олег Тиньков, владеющий долей в 47,3% акций. Менеджменту «Тинькофф банка» на 1 декабря 2017 г. принадлежало 6,07%, фонду Vostok Emerging Finance (структура Vostok Nafta) - 2,31%, BVCP - 2,19%. Goldman Sachs по состоянию на 31 декабря 2013 г. владел 2,19%.