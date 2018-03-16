Прокуратура проверит московские авиакомпании из-за задержек рейсов

Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) в связи с массовыми задержками рейсов проверит все столичные авиакомпании и организации по обслуживанию и ремонту воздушных судов. Об этом сообщил заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев в интервью «РИА Новости».
По статистике, в 2017 г. поднадзорные ММТП авиакомпании выполнили более 280 000 рейсов, было перевезено 45 млн человек. Задержано было 1,95% рейсов (в 2016 г. - 1,88%).
«ММТП проведет масштабную проверку и поднадзорных авиакомпаний, и указанных предприятий. В том числе прокуроры проверят работу диспетчеров авиакомпаний и организаций по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов», — сказал Опенышев.
Также прокуроры проверят организацию летной работы, обеспечение режима рабочего времени и отдыха летного состава, подготовку авиационного персонала, наличие поисковых и аварийно-спасательных средств и т. д.
Рейтинг самых пунктуальных аэропортов мира
Alex Len
Британская исследовательско-аналитическая компания OAG составила рейтинг самых пунктуальных аэропортов мира. В рейтинг включены аэропорты с пассажиропотоком более 2,5 млн человек в год. При его составлении учитывался временной лимит - задержкой рейса считался вылет самолета с опозданием на более чем 15 минут. Самым пунктуальным среди крупнейших аэропортов мира стал токийский Ханэда. В 2017 г. 86,75% рейсов из этой воздушной гавани осуществлялись в срок
1/11
Victor R. Caivano / AP
На втором месте рейтинга аэропорт Мадрида. 83,63% рейсов были осуществлены с задержкой не более 15 минут
2/11
David Goldman / AP
На третьем месте рейтинга аэропорт Атланты: 82,38% вылетов выполнены в срок
3/11
Chris Schneider / AP
На четвертом месте рейтинга аэропорт Денвера (82,24%)
4/11
Tony Gutierrez / AP
На пятом месте рейтинга аэропорт Даллас-Форт-Уэрт (81,36%)
5/11
Edgar Su / Reuters
На шестом месте аэропорт Сингапура «Чанги» (80,57%)
6/11
Flickr
На седьмом месте чикагский аэропорт «О'Хара» (79,85%)
7/11
Peter Dejong / AP
На восьмом месте аэропорт Амстердама (77,09%)
8/11
Wikimedia
На девятом месте рейтинга аэропорт Франкфурта-на-Майне (76,35%)
9/11
Tim Ireland / AP
На десятом месте рейтинга лондонский аэропорт «Хитроу» (74,80%). В топ-20 самых пунктуальных среди крупнейших аэропортов мира также входят аэропорты Лос-Анджелеса, Стамбула (им. Ататюрка), Нью-Йорка (им. Джона Кеннеди), Сан-Франциско, парижский аэропорт им. Шарля де Голля, Бангкока, Дубая, Дели, Гонконга и аэропорт «Инчхон» (Сеул)
10/11
Андрей Гордеев / Ведомости
Среди воздушных гаваней по количеству вылетающих от 20 до 30 млн человек в год на третьем месте рейтинга по точности вылетов оказался московский аэропорт «Шереметьево» (83,55%). По данному показателю его обошли аэропорт Миннеаполиса «Сент-Пол» (85,72%) и катарский «Хамад» (85,41%)
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал всем посмотреть новый фильм журналиста ВГТРК Андрея Кондрашова «Путин». «Фильм прекрасный. На самом деле, я рекомендую всем, кто этого хочет, его посмотреть», — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что в последние годы было очень много попыток снять фильм о президенте России Владимире Путине, но удавалось это единицам. Песков поздравил создателей фильма «Путин» с «серьезным успехом». По его словам, они трудились над фильмом почти год.
Песков добавил, что фильм по понятным причинам не может быть показан по телевидению до выборов, поэтому он размещен в интернете, «что тоже достаточно здорово, потому что охват через интернет, как мы понимаем, ничуть не меньше».
На вопрос, смотрел ли Путин новый фильм, Песков ответил: «Президент целиком пока нет, но, скажем так, материал у него, и как будет время, я думаю, он тоже с удовольствием ознакомится».
Фильм «Путин» состоит из двух частей. Первая из них появилась на YouTube 11 марта, вторая была размещена 15 марта. В фильме президент, в частности, рассказал о подготовке миссии на Марс и объяснил крушение подлодки «Курск».
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
В пятницу, 16 марта, курс европейской валюты впервые за месяц превысил отметку в 71 руб./евро. По данным Московской биржи на 13.42 мск, евро стоил ровно 71 руб., рост составил 0,32%. Последний раз евро стоил больше 71 руб. 14 февраля.
Официальный курс европейской валюты, установленный Центробанком на выходные и понедельник, составляет 70,8 руб./евро. (+29,48 коп.).
Евро также незначительно вырос по отношению к доллару — на 0,002%. В 13.34 мск один евро стоил $1,23.
Курс доллара к рублю тоже растет. По данным на 13.44 мск, один доллар стоил 57,57 руб. (рост на 0,11%). Официальный курс доллара на выходные и понедельник — 57,49 руб./$ (+47,54 коп.).
По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль слабеет к доллару и евро на фоне очередного ухудшения внешнеполитической ситуации вокруг России.
27 июня правительство Италии решило продать проблемные региональные банки Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza за 1 евро второму по размеру активов банку страны Intesa Sanpaolo. Точнее, ему перейдут их хорошие активы. По плохим активам действуют госгарантии на 12 млрд евро, правительство также предоставит Intesa Sanpaolo 5,2 млрд евро
1/17
Juan Medina / REUTERS
7 июня банк Santander договорился купить шестой по активам в Испании Banco Popular, уплатив за его акционерный капитал 1 евро. Накануне стоимость обыкновенных акций Banco Popular составила 1,33 млрд евро. Из-за кризиса на рынке недвижимости проблемные кредиты банка достигли 37 млрд евро
2/17
Mark Lennihan / AP
1 евро электронным переводом получил финансовый регулятор Испании, проводивший аукцион по продаже Banco Popular и имеющий приоритетное право на возмещение своих расходов. Санация влетит Santander в копеечку: летом он проведет допэмиссию на 7 млрд евро, необходимые для расчистки баланса Banco Popular
3/17
JOHN MACDOUGALL / AFP
Хрестоматийный пример – покупка в 1995 г. нидерландским ING за 1 фунт стерлингов одного из старейших британских банков Barings (был основан в 1762 г.). Barings разорился из-за несанкционированных сделок трейдера Ника Лисона (на фото), руководившего операциями с фьючерсами в сингапурском подразделении банка. Убыток от открытых им позиций составил $1,3 млрд
4/17
Andrea Comas / REUTERS
Чаще всего за 1 денежную единицу продаются именно банки, причем кризис в банковском секторе еврозоны привел к росту числа таких сделок в последние годы. В 2012 г. испанский BBVA купил за 1 евро местный банк Unnim после его национализации правительством
5/17
John Kolesidis / REUTERS
В том же году французский Credit Agricole продал за 1 евро греческий Emporiki местному Alpha Bank. Credit Agricole купил Emporiki шестью годами ранее за 2,2 млрд евро, а в кризис влил в его капитал 2,3 млрд евро и пообещал предоставить еще 550 млн евро перед продажей
6/17
Alessandro Bianchi / REUTERS
В январе 2017 г. за 1 евро можно было купить сразу три кредитных учреждения: итальянский UBI Banca согласился приобрести проблемные региональные банки Marche, Etruria и Carichieti
7/17
Neil Hall / REUTERS
Подобные сделки бывают и в других секторах. В 2015 г. британский миллиардер Филип Грин продал убыточную сеть универмагов BHS (в прошлом – British House) за 1 фунт группе инвесторов Retail Acquisitions. Грин купил BHS, насчитывающую сейчас 171 магазин и работающую почти 90 лет, в начале века за 200 млн фунтов. Магазин British House был одним из первых западных универмагов, открывшихся в 1990-е гг. в Москве, – на Новом Арбате
8/17
Hannah McKay / REUTERS
Бизнесмен Александр Лебедев в 2009 г. приобрел у британского медиахолдинга Daily Mail and General Trust 74,1% газеты Evening Standard за 1 фунт. Лебедев перезапустил газету, которая стала называться London Evening Standard и распространяться бесплатно
9/17
Максим Стулов / Ведомости
На следующий год Лебедев потратил еще 1 фунт – теперь уже на газету The Independent и ее воскресное приложение; их долги оценивались в 30 млн фунтов. Прежний владелец, Independent News & Media, пообещал перечислить Лебедеву более 9 млн фунтов за использование бренда
10/17
А. Махонин
Лебедев поучаствовал еще в одной сделке с символической ценой – но на этот раз он продал в 2013 г. авиакомпанию Red Wings за 1 рубль. Покупателями стали брат совладельца группы «Гута» Сергей Кузнецoв и инвестгруппа GHP. Red Wings испытывала дефицит финансовых ресурсов, что не позволяло ей обеспечить безопасность полетов, решила тогда Росавиация
11/17
Максим Стулов / Ведомости
В 2014 г. группа «Онэксим» Михаила Прохорова перестала заниматься разработкой «ё-мобиля» и передала техническую документацию Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту за 1 евро. «Ё-мобиль» в свое время был интересным имиджевым проектом, но так и не смог стать бизнес-проектом
12/17
youtube.com
В августе 2016 г. МТС за $1 продала 50,01% акций в узбекской Universal Mobile Systems (UMS) правительству Узбекистана. Об этом стало известно в марте 2017 г. Сделка могла быть связана с урегулированием антикоррупционного расследования в отношении МТС, якобы дававшей взятки структурам, связанным с дочерью президента Узбекистана Ислама Каримова. МТС настаивала, что такой связи нет.
13/17
David Klein/Sportimage via PA Images/TASS
За бесценок может быть продан и футбольный клуб. В 1982 г. Кен Бейтс (на фото в центре) за 1 фунт купил Chelsea, который в 2003 г. продал Роману Абрамовичу за 140 млн фунтов
14/17
Frank Rumpenhorst / AP
Иногда сделки с проблемными компаниями совершаются пусть не за 1 денежную единицу, но все равно по символической цене. В 2000 г. BMW продала британскую MG Rover за 10 фунтов четырем бизнесменам из Бирмингема. BMW потратила на Rover 9 млрд немецких марок ($4,1 млрд по тогдашнему курсу) и шесть лет неустанных трудов
В 2013 г. «Мечел» продал четыре завода за 230 румынских леев ($70 по тогдашнему курсу). На покупку активов в Румынии компания потратила не менее $250 млн, но продажа заводов позволила избежать прогнозируемых на 2013 г. $80 млн убытков
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Центризбирком получил 471 обращение, связанное с применением административного ресурса. Об этом сообщила в пятницу председатель ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент «Ведомостей.
По словам Памфиловой, более чем из половины регионов таких жалоб не поступало, но вот Ростовская, Кемеровская, Ленинградская области и Мордовия вызывают беспокойство. По поводу Кемерово даже пришлось направить телеграмму губернатору области и, для профилактики, – обращение в Генпрокуратуру, отметила она.
По сообщениям из Ленинградской области, сотрудники бюджетных организаций получили приказ подать заявления о голосовании по месту пребывания. В день выборов, 18 марта (объявлено рабочим днем), им приказано прибыть к месту работы, где у них проверят наличие паспортов и отправят голосовать в сопровождении руководства. «Срочно в прокуратуру!» – прокомментировала это Памфилова.
По ее словам, в связи с угрозой злоупотребления административным ресурсом ЦИК уже направил 46 обращений губернаторам, 28 – в Минобразования, 53 – в МВД, шесть – в органы прокуратуры и одно – в Следственный комитет.
Как россиян зовут на выборы
Ведомости
В ноябре 2017 г. председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК придает огромное значение информированию избирателей: «Мы поставили себе амбициозную цель: к марту 2018 г. каждый гражданин нашей страны, где бы он ни находился, должен знать о выборах президента России». На фото: sms от ЦИК
1/19
Ведомости /
Одними из первых информировать избирателей начали магазины сети «Магнит». На чеках появился призыв прийти 18 марта на выборы, а на кассах продают пакеты с логотипом кампании
2/19
В феврале в интернете появились вирусные ролики, призывающие идти на выборы. В одном из таких роликов 52-летний мужчина видит кошмарный сон, какие могут быть последствия того, что он не пошел на выборы. Так, его призывают в армию, сын в пионерском галстуке просит 4 млн руб. на охрану в школе, а жена взяла «гея на передержку». Снявшаяся в ролике актриса Светлана Галка сообщила радиостанции «Эхо Москвы» в Ярославле, что режиссер ролика – Александр Бойков. The Village связался с Бойковым, но тот заявил, что не знает, о каких роликах идет речь, и опроверг, что имеет к ним отношение. Галка подтвердила The Village, что режиссером был именно Бойков
3/19
Ведомости
Топовые блогеры Instagram размещают посты о выборах. На фото: Instagram телеведущей Ольги Бузовой (12,4 млн подписчиков)
4/19
Ведомости
Они призывают подписчиков сходить на выборы и пишут о возможности воспользоваться услугой голосования на удобном участке. На фото: Instagram певицы Елены Темниковой (3,4 млн подписчиков)
5/19
Ведомости
Высокая явка является одной из главных задач на выборах, не раз говорили «Ведомостям» собеседники, близкие к администрации президента. На фото: материалы, выданные во время поквартирного обхода. В листовках жителям предлагают посетить продовольственные ярмарки в непосредственной близости от избирательных участков
6/19
Ведомости
Официально за активность избирателей отвечает ЦИК. Из выделенных на проведение выборов 17,7 млрд руб. на информирование избирателей приходится 770 млн руб. На фото: информационный стенд в московском детском саду
7/19
Ведомости
Напоминания о предстоящих 18 марта выборах президента появились в торговых центрах. На фото: торговый центр «Калейдоскоп»
8/19
Максим Стулов / Ведомости
Плакат на входе в ТЦ «Райкин плаза» в Москве рассказывает о том, кого в Древней Греции называли идиотом
9/19
Ведомости
В сети кинотеатров «5 звезд» ролики с призывом прийти на участки показывают перед сеансами
10/19
Ведомости /
Информируют избирателей московские вокзалы и метрополитен
11/19
Ведомости
Логотип выборов появился на одноразовых билетах в метро
12/19
Ведомости
Он также загружается при подключении к WiFi
13/19
Андрей Гордеев / Ведомости
В этом году ЦИК проводит беспрецедентную кампанию по информированию и в комиссии «рады, что многие партнеры помогают, в кампании по информированию принял участие социально активный бизнес», сообщила представитель ЦИК
14/19
Ведомости
О выборах напоминают чеки и информационные табло на АЗС «Лукойла». На фото: АЗС «Лукойла» в Подмосковье
15/19
Ведомости
Сайт Сбербанка рекламирует сайт «Госуслуги», предлагая выбрать участок для голосования
16/19
Ведомости
Также участок для голосования предлагает выбрать «Сбербанк-онлайн»
17/19
Андрей Гордеев / Ведомости
На выборы приглашают и банкоматы «ВТБ 24»
18/19
Ведомости
В аэропорту «Внуково», по словам его представителя, информировать о выборах пассажиров и сотрудников планируется с помощью рассылки и информации на сайте. На территории «Внуково» и «Домодедово» будут работать избирательные участки. В «Шереметьево» сообщили, что там есть реклама, информирующая о выборах. На фото: сайт «Аэрофлота»
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Профессиональный химик, знакомый с вопросами безопасной упаковки химических веществ, крайне скептически относится к версии о том, что отравляющее вещество (ОВ) было доставлено Юлией Скрипаль в багаже из Москвы. Об этом он рассказал корреспонденту «Ведомостей».
О том, что такая версия изучается британскими правоохранительными органами, сообщила газета The Telegraph. Согласно этой версии ОВ было спрятано в одежде или косметике и сработало в доме бывшего полковника ГРУ в британском Солсбери.
«Вещества интересующего нас класса хорошо проникают в большинство бытовых упаковочных материалов – просачиваются через них. То есть кто-то должен был профессионально, в специализированной лаборатории упаковать одежду и/или косметику, дегазировать упаковку снаружи и подсунуть. Профессиональная упаковка никак не похожа на бытовую, спутать невозможно», – говорит собеседник «Ведомостей».
Юлия Скрипаль прилетела в Великобританию из Москвы 3 марта в 14.00. На следующий день ее вместе с отцом – бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем – нашли отравленными в центре Солсбери. Источник The Telegraph предположил, что злоумышленники легко могли попасть в московскую квартиру Юлии Скрипаль и спрятать вещество в ее багаже. Например, токсином могли пропитать одежду Юлии, а яд спрятать в косметике или подарке. При этом британские спецслужбы не рассматривают версию, что преступники сами провезли яд на территорию страны, отмечает The Telegraph.
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
1/6
Misha Japaridze / AP
В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман»
2/6
Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым предположительно отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
3/6
PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
4/6
Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
5/6
Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотланд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell уходит из Новой Зеландии после 100 лет работы в этой стране, говорится в сообщении Shell. Компания договорилась о продаже своего бизнеса австрийской OMV за $578 млн.
Планируется, что сделка будет завершена к IV кварталу 2018 г. Сотрудники компаний Shell Taranaki Limited и Shell New Zealand перейдут работать в OMV New Zealand.
Компания отмечает, что данный шаг соответствует стратегии Shell по продаже активов на $30 млрд к концу текущего года. Это позволит упростить структуру компании, повысить финансовую устойчивость и конкурентоспособность Shell, считают в компании.
Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 40 странах мира. Кроме того, компании принадлежит крупнейшая в мире розничная сеть АЗС, работающая в более чем 80 странах.
Нефтегазовые компании традиционно были лидерами по размеру инвестиций, но падение цен на нефть заставило их осторожней смотреть в будущее. PetroChina заняла 2-е место в рейтинге корпоративных капиталовложений с $29 млрд
2/10
Aly Song / Reuters
Не отстают и телекоммуникационные операторы. Их в топ-10 три – китайская China Mobile с $27 млрд и две американские компании, по расчетам составившей рейтинг S&P Global Market Intelligence
3/10
Wolfram Scheible / Nord Stream 2
«Газпрому» приходится много тратить на строительство трубопроводов. Он, в частности, реализует такие проекты, как «Северный поток - 2» (на фото - доставка труб для него), «Турецкий поток», «Сила Сибири». Совокупные капитальные расходы составили в 2017 г. $25 млрд
4/10
Royal Dutch Shell
После начала падения цен на нефть в середине 2014 г. нефтяные компании к 2016 г. отменили или отложили капиталовложения примерно на $1 трлн, по подсчетам Wood Mackenzie. Но восстановление цен позволило Royal Dutch Shell потратить в 2017 г. $23 млрд
5/10
Richard Drew / AP
Крупнейшая телекоммуникационная компания США занимает и 1-е место в стране по инвестициям в развитие: они составили у AT&T $22 млрд
6/10
Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
6-е место в мире с ней делит американский же производитель телекоммуникационного оборудования и высокоскоростных систем передачи данных Arris. Его капиталовложения составили тоже $22 млрд
7/10
Kai Pfaffenbach / Reuters
Немецкий Volkswagen – единственный автопроизводитель в топ-10. Несмотря на последствия «дизельгейта», он активно развивает производство. В 2017 г. VW потратил $21 млрд, а в следующие пять лет инвестиции составят по плану 72 млрд евро ($86,4 млрд), в том числе 34 млрд евро ($40,8 млрд) в развитие электромобилей, цифровых технологий и автономных транспортных средств.
8/10
Exxon Mobil
По предварительной оценке банка Barclays, капиталовложения в мировой нефтегазовой отрасли выросли в прошлом году на 7%. Exxon Mobil потратила $18 млрд
9/10
Shannon Stapleton / Reuters
По прогнозу Goldman Sachs, инвестиции мировых технологических компаний будут расти в 2017-2020 гг. в среднем на 10,5% в год против 3,2% у компаний в целом. Телекоммуникационная компания Verizon Communications (ее подразделение Verizon Wireless – крупнейший в США поставщик услуг беспроводной связи) в 2017 г. инвестировала $17 млрд
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
В Кремле заинтересованы в высокой явке избирателей на выборы президента. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ведомостей».
«Рассуждения о том, какой явки на выборах будет достаточно, — это хлеб политологов, — отметил представитель Кремля. — Естественно, исходя из того, что опубликовано обращение Путина к гражданам России, которое призывает прийти на выборы, в Кремле считают, что чем больше граждан воспользуются своим правом голоса, тем лучше».
Ранее Путин, баллотирующийся на новый президентский срок, призвал избирателей прийти 18 марта на избирательные участки и проголосовать. «По Конституции нашей страны единственным источником власти является народ», от воли которого зависит, «по какому пути пойдет страна», подчеркнул глава государства.
Он отмечал, что отказ от голосования приведет к тому, что «определяющий выбор будет сделан без учета вашего мнения». «Мы в России всегда сами решали свою судьбу, поступали так, как велела нам наша совесть <…> Уверен, каждый из нас думает и переживает о судьбе родной страны. И потому обращаюсь к вам с просьбой прийти в воскресенье на избирательные участки», — заметил президент.
16 марта РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, написал, что хорошим итогом президентских выборов в Кремле будут считать явку не ниже 65% избирателей. По данным издания, базовое условие - показатели должны быть не хуже, чем на выборах 2012 г. Тогда явка составила 65,3% избирателей. Из них за Путина проголосовали 45,6 млн человек – 63,6% от пришедших на выборы.
На пост главы России, кроме действующего президента, претендуют кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, выдвиженец от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак, бизнес-омбудсмен Борис Титов, руководитель Общенародного российского союза Сергей Бабурин и глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин.
Как россиян зовут на выборы
Ведомости
В ноябре 2017 г. председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК придает огромное значение информированию избирателей: «Мы поставили себе амбициозную цель: к марту 2018 г. каждый гражданин нашей страны, где бы он ни находился, должен знать о выборах президента России». На фото: sms от ЦИК
1/19
Ведомости /
Одними из первых информировать избирателей начали магазины сети «Магнит». На чеках появился призыв прийти 18 марта на выборы, а на кассах продают пакеты с логотипом кампании
2/19
В феврале в интернете появились вирусные ролики, призывающие идти на выборы. В одном из таких роликов 52-летний мужчина видит кошмарный сон, какие могут быть последствия того, что он не пошел на выборы. Так, его призывают в армию, сын в пионерском галстуке просит 4 млн руб. на охрану в школе, а жена взяла «гея на передержку». Снявшаяся в ролике актриса Светлана Галка сообщила радиостанции «Эхо Москвы» в Ярославле, что режиссер ролика – Александр Бойков. The Village связался с Бойковым, но тот заявил, что не знает, о каких роликах идет речь, и опроверг, что имеет к ним отношение. Галка подтвердила The Village, что режиссером был именно Бойков
3/19
Ведомости
Топовые блогеры Instagram размещают посты о выборах. На фото: Instagram телеведущей Ольги Бузовой (12,4 млн подписчиков)
4/19
Ведомости
Они призывают подписчиков сходить на выборы и пишут о возможности воспользоваться услугой голосования на удобном участке. На фото: Instagram певицы Елены Темниковой (3,4 млн подписчиков)
5/19
Ведомости
Высокая явка является одной из главных задач на выборах, не раз говорили «Ведомостям» собеседники, близкие к администрации президента. На фото: материалы, выданные во время поквартирного обхода. В листовках жителям предлагают посетить продовольственные ярмарки в непосредственной близости от избирательных участков
6/19
Ведомости
Официально за активность избирателей отвечает ЦИК. Из выделенных на проведение выборов 17,7 млрд руб. на информирование избирателей приходится 770 млн руб. На фото: информационный стенд в московском детском саду
7/19
Ведомости
Напоминания о предстоящих 18 марта выборах президента появились в торговых центрах. На фото: торговый центр «Калейдоскоп»
8/19
Максим Стулов / Ведомости
Плакат на входе в ТЦ «Райкин плаза» в Москве рассказывает о том, кого в Древней Греции называли идиотом
9/19
Ведомости
В сети кинотеатров «5 звезд» ролики с призывом прийти на участки показывают перед сеансами
10/19
Ведомости /
Информируют избирателей московские вокзалы и метрополитен
11/19
Ведомости
Логотип выборов появился на одноразовых билетах в метро
12/19
Ведомости
Он также загружается при подключении к WiFi
13/19
Андрей Гордеев / Ведомости
В этом году ЦИК проводит беспрецедентную кампанию по информированию и в комиссии «рады, что многие партнеры помогают, в кампании по информированию принял участие социально активный бизнес», сообщила представитель ЦИК
14/19
Ведомости
О выборах напоминают чеки и информационные табло на АЗС «Лукойла». На фото: АЗС «Лукойла» в Подмосковье
15/19
Ведомости
Сайт Сбербанка рекламирует сайт «Госуслуги», предлагая выбрать участок для голосования
16/19
Ведомости
Также участок для голосования предлагает выбрать «Сбербанк-онлайн»
17/19
Андрей Гордеев / Ведомости
На выборы приглашают и банкоматы «ВТБ 24»
18/19
Ведомости
В аэропорту «Внуково», по словам его представителя, информировать о выборах пассажиров и сотрудников планируется с помощью рассылки и информации на сайте. На территории «Внуково» и «Домодедово» будут работать избирательные участки. В «Шереметьево» сообщили, что там есть реклама, информирующая о выборах. На фото: сайт «Аэрофлота»
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не согласен с предположениями о том, что поддержка позиции Великобритании ведущими европейскими державами означает новую холодную войну. Об этом он заявил журналистам, сообщает корреспондент «Ведомостей».
«Вряд ли стоит употреблять такие апокалиптические выражения. И рано или поздно британской стороне ведь придется своим коллегам, которые ее поддержали, представить какие-то вразумительные доказательства и перейти в режим утвердительных обвинений», – cказал Песков. По его словам, пока этого нет. Кремль будет смотреть и анализировать, добавил Песков.
Ответных мер в адрес Великобритании «можно ожидать в любую минуту», заявил также Песков. Так он ответил на вопрос, возможно ли объявление об ответных мерах до президентских выборов, назначенных на 18 марта. «Ответные меры не заставят себя ждать, все шаги будут хорошо обдуманными и будут полностью соответствовать интересам России», — добавил пресс-секретарь российского президента.
Кремль удивлен позицией Великобритании после отравления Сергея Скрипаля, подтвердил Песков: «То, что Кремль удивлен, — это совершенно правильно. Мы в международной практике еще не сталкивались с такой модальностью поведения, когда в отношении нашей страны выдвигаются очень серьезные обвинения с формулировкой «по всей видимости» и т. д.».
Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили 4 марта на юго-западе Англии. Сейчас они оба находятся по-прежнему в реанимации. Отравление произошло веществом «Новичок», разработанным в СССР, заявили власти Великобритании. В ответ на произошедшее Соединенное Королевство вышлет 23 российских дипломата, приостановит все двусторонние контакты с Россией на высоком уровне, разработает новые меры для повышения защиты населения и примет ряд других мер, пообещала премьер-министр страны Тереза Мэй.
Ранее Песков уже заявлял, что ответные меры России не заставят ждать. По его словам, предложения сформируют МИД и другие ведомства, однако окончательное решение будет за российским президентом Владимиром Путиным.
Список противников советской и российской власти, убитых за границей
РИА Новости
25 мая 1926 г. бывший глава директории Украинской народной республики Симон Петлюра убит в Париже выходцем с Украины Семеном Шварцбурдом, который, по его версии, отомстил Петлюре за еврейские погромы на Украине во время Гражданской войны. Есть версия, что Шварцбурд был агентом ОГПУ
1/12
РИА Новости
26 января 1930 г. бывший командир Добровольческого корпуса Белой армии и глава Российского общевоинского союза (РОВС) генерал Александр Кутепов был похищен в Париже агентами ОГПУ и умер по пути в СССР на советском теплоходе
2/12
Неизвестный автор
В сентябре 1937 г. неподалеку от Лозанны убит бывший резидент ОГПУ-НКВД Игнац Рейсс (Натан Порецкий), бежавший на Запад и отправивший в Москву обличительное письмо
3/12
Неизвестный автор
Весной 1938 г. в Испании убит перебежчик, бывший резидент ОГПУ в Центральной Азии Георгий Агабеков, который после бегства на Запад выдал ряд нелегальных резидентов и агентов советской разведки в разных странах
4/12
«Światowid»
23 мая 1938 г. в Роттердаме убит один из лидеров украинских националистов Евген Коновалец. Он погиб от взрыва бомбы, заложенной известным советским нелегалом Павлом Судоплатовым в коробку из-под конфет
5/12
Неизвестный автор
12 сентября 1939 г. в Ницце убит (выброшен из окна больницы) бывший революционер и советский дипломат Федор Раскольников, написавший незадолго до этого открытое письмо Иосифу Сталину
6/12
Неизвестный автор
20 августа 1940 г. в Мексике агент НКВД Рамон Меркадер убил одного из главных противников Сталина, Льва Троцкого. После возвращения в СССР Меркадер был удостоен звания Героя Советского Союза
7/12
Неизвестный автор
Февраль 1941 г. В отеле в Вашингтоне с пулевым ранением в затылок обнаружен бывший высокопоставленный сотрудник НКВД Вальтер Кривицкий, бежавший на Запад в 1938 г.
8/12
Неизвестный автор
15 октября 1959 г. в Мюнхене был убит лидер украинских националистов Стефан Бандера. Исполнитель убийства, советский агент Богдан Сташинский, впоследствии бежал на Запад
9/12
Хамельянин Геннадий / ITAR-TASS
13 февраля 2004 г. в Дохе (Катар) был убит один из лидеров чеченских сепаратистов Зелимхан Яндарбиев. Участники его ликвидации, сотрудники российских спецслужб, были осуждены катарским судом, но затем переданы России
10/12
FA Bobo / PIXSELL / PA Images
Ноябрь 2006 г. От отравления полонием умер бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко, после отъезда на Запад опубликовавший ряд разоблачительных материалов о ФСБ. В убийстве Литвиненко британские спецслужбы обвиняют Андрея Лугового (ныне - депутат Госдумы) и Дмитрия Ковтуна
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
«Русснефть» осенью 2017 г. начала хеджировать риски от падения цен на нефть, сообщаетРБК со ссылкой на отчет компании за прошедший год по стандартам РСБУ. В документе указывается, что рынки по-прежнему ждет «высокая волатильность цен на товары», а падение цены на нефть ниже $35 «может привести к отрицательным финансовым показателям компании».
Для защиты операционного потока «Русснефть» в сентябре 2017 г. купила пут-опционы (право продать базовый актив по фиксированной цене продавцу опциона) и продала колл-опционы (право на покупку базового актива по фиксированной цене). Компания Михаила Гуцериева заключила сделки по хеджированию цен на нефть марки Brent с ВТБ и Промсвязьбанком. Соответствующие инструменты действуют с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2020 г., расчеты проходят ежемесячно.
Пока в связи с ростом цен на нефть компания терпит убытки по этим сделкам: из-за роста цен на нефть, а также «минимального изменения курса рубля по отношению к ценам на нефть» у компании возникли обязательства по колл-опциону и за январь она выплатила банкам 89,9 млн руб., говорится в отчете. Цена Brent в январе увеличилась на 2,5% до $68,13 за баррель, а рубль вырос относительно доллара на 2,3%: 31 января $1 стоил 56,29 руб.
Таким образом, одновременный рост курса рубля и цен на нефть из-за специфики сделок может привести к возникновению убытков у компании, говорится в отчете. Но обязательства по выплатам в случае исполнения колл-опциона значительно ниже, чем прибыль, которую компания получает при одновременном росте и цен на нефть, и курса рубля, пояснил РБК представитель «Русснефти».
Ранее «Русснефть» не использовала производные финансовые инструменты для хеджирования цен на нефть. В 2017 г. компания купила опционы по требованию банка ВТБ, уточнил представитель «Русснефти». Это основной кредитор компании, общий долг которой составляет $1,4 млрд, из них перед ВТБ — $1,27 млрд, напоминает РБК.