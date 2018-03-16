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Прокуратура проверит московские авиакомпании из-за задержек рейсов

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) в связи с массовыми задержками рейсов проверит все столичные авиакомпании и организации по обслуживанию и ремонту воздушных судов. Об этом сообщил заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев в интервью «РИА Новости».

По статистике, в 2017 г. поднадзорные ММТП авиакомпании выполнили более 280 000 рейсов, было перевезено 45 млн человек. Задержано было 1,95% рейсов (в 2016 г. - 1,88%).

«ММТП проведет масштабную проверку и поднадзорных авиакомпаний, и указанных предприятий. В том числе прокуроры проверят работу диспетчеров авиакомпаний и организаций по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов», — сказал Опенышев.

Также прокуроры проверят организацию летной работы, обеспечение режима рабочего времени и отдыха летного состава, подготовку авиационного персонала, наличие поисковых и аварийно-спасательных средств и т. д.

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