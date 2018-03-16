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МОЭСК сократила чистую прибыль по МСФО в 2017 году втрое

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) по итогам прошлого года снизила чистую прибыль по МСФО в три раза, до 3,08 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании.

Выручка МОЭСК выросла со 140 до 150 млрд руб. в отчетном периоде, операционные расходы увеличились со 131,57 млрд руб. до 150,06 млрд руб. Чистые прочие доходы выросли с 7,45 млрд до 9,18 млрд руб. Прибыль до налогообложения сократилась с 10,27 млрд до 3,95 млрд руб.

Снижение чистой прибыли произошло из-за уменьшения выручки от техприсоединения из-за «продолжающегося спада деловой активности на рынке данных услуг». «Помимо этого на рост расходов компании оказало влияние признание убытка по обесценению основных средств в сумме 6,3 млрд руб.», - говорится в документе.

Скорректированная EBITDA МОЭСК в отчетном периоде снизилась на 0,6% и составила 40,415 млрд руб.