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МОЭСК сократила чистую прибыль по МСФО в 2017 году втрое

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ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) по итогам прошлого года снизила чистую прибыль по МСФО в три раза, до 3,08 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании.

Выручка МОЭСК выросла со 140 до 150 млрд руб. в отчетном периоде, операционные расходы увеличились со 131,57 млрд руб. до 150,06 млрд руб. Чистые прочие доходы выросли с 7,45 млрд до 9,18 млрд руб. Прибыль до налогообложения сократилась с 10,27 млрд до 3,95 млрд руб.

Снижение чистой прибыли произошло из-за уменьшения выручки от техприсоединения из-за «продолжающегося спада деловой активности на рынке данных услуг». «Помимо этого на рост расходов компании оказало влияние признание убытка по обесценению основных средств в сумме 6,3 млрд руб.», - говорится в документе.

Скорректированная EBITDA МОЭСК в отчетном периоде снизилась на 0,6% и составила 40,415 млрд руб.

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Политика
Новости

Порошенко назначил командующего объединенными силами в Донбассе

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Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, заявил украинский президент Петр Порошенко. Благодаря новому закону формат антитеррористической операции (АТО) изменен на операцию Объединенных сил, передает телеканал «112 Украина».

«Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов возлагается на командующего объединенными силами. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева», - заявил Порошенко.

По его словам, принятый закон создает правовую основу для «отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе - и для восстановления территориальной целостности Украины».

Порошенко поставил перед Наевым задачу укрепить вооруженные силы (ВС) Украины настолько, «чтобы они были не только обороноспособными, но и способными освободить оккупированные территории».

Президент отметил, что за время военной службы Наев прошел путь от командира взвода до замначальника Генштаба ВС Украины.

Танки и бронетехника на линии соприкосновения в Донбассе

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Политика
Новости

Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится до конца мая

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Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца мая, передает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Планы провести встречу с лидером Северной Кореи Трамп обсудил по телефону с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ину.

«Оба лидера выразили осторожный оптимизм по поводу последних событий и подчеркнули, что у Северной Кореи будет светлое будущее, если она выберет правильный путь», - говорится в заявлении Белого дома.

9 марта советник по национальной безопасности Южной Кореи Чон Ый Ён прибыл с рабочим визитом в Вашингтон и передал Трампу приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына провести первые прямые переговоры глав США и КНДР. Трамп принял приглашение и заявил, что надеется на «величайшую сделку» и грандиозный успех этой встречи, которая принесет «пользу всему миру».

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Политика
Новости

Захарова анонсировала скорое объявление ответных мер по отношению к Великобритании

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова анонсировала скорое объявление Москвой ответных зеркальных мер в отношении Великобритании. По ее словам, решения уже приняты и в ближайшее время будут доведены до Лондона, передает ТАСС.

«Все решения российской стороной приняты и в ближайшее время будут доведены как до британской стороны, так и до общественности», - заявила Захарова.

4 марта в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. На данный момент они находятся в больнице в критическом состоянии.

Власти Великобритании считают Россию причастной к их отравлению. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на дипломатическом уровне. Кремль отрицает причастность России к отравлению. Москва пообещала зеркально ответить на предпринятые Лондоном действия. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство гражданки России Юлии Скрипаль.

Тереза Мэй посетила Солсбери

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Политика
Новости

Российский МИД назвал беспрецедентным решение Киева по выборам президента России

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Российский МИД назвал беспрецедентным решение МВД Украины о недопуске россиян 18 марта на территорию посольства России и консульств. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

«Обнародованное 16 марта решение властей Украины не допускать граждан России в посольство и генеральные консульства России в день выборов президента Российской Федерации не вызывает ничего, кроме возмущения. Подобные действия не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах», — говорится в сообщении российского МИДа.

Действия Киева противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам - в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., отмечает российский МИД.

Ранее министр внутренних дел Украины заявил, что российские граждане в день выборов президента России - 18 марта - не будут допускаться в российские диппредставительства для участия в голосовании. Такое решение украинские власти приняли из-за проведения выборов на территории Крыма.

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Бизнес
Новости

«Газпром» купит две газовые турбины у Siemens для Грозненской ТЭС

Ведомости
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«Газпром» купит у немецкого концерна Siemens две газовые турбины для Грозненской ТЭС суммарной мощностью до 360 МВт. Соглашение о сделке было достигнуто на встрече предправления российского концерна Алексея Миллера с президентом Siemens Джо Кэзера. Об этом говорится в сообщении «Газпрома».

Контракт на поставку турбин подписан. «Специалистами Siemens будут отгружены, установлены и введены в эксплуатацию две газовые турбины для электростанции общей мощностью до 360 МВт. Запуск объекта планируется в 2019 г.», - уточняется в сообщении.

Новая электростанция позволит устранить дефицит электроэнергии в Чечне, обеспечит надежное электроснабжение потребителей, а также расширит рынок сбыта газа.

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Политика
Новости

ЦИК ответил на отказ МВД Украины пускать россиян в диппредставительства 18 марта

Ведомости
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Член Центризбиркома Василий Лихачев заявил о том, что ЦИК активно занимается ситуацией вокруг голосования россиян на территории Украины, передает ТАСС.

«Этой ситуацией мы активно занимаемся вместе с МИД и нашими соответствующими силовыми структурами, отвечающими за безопасность граждан России, в том числе и за тех, которые работают в российских загранучреждениях», - пояснил он.

По его словам, Россия может получить основания для обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) или международный суд ООН в случае недопуска россиян в посольство и консульства для участия в президентских выборах 18 марта.

По его словам, если российские граждане на территории Украины не будут допущены в здания дипломатических представительств, то Россия может обратиться для защиты прав граждан в Европейский суд по правам человека и даже в международный суд ООН.

«Структуры ОБСЕ - и технические, и людские - получили указание обеспечить мониторинг и контроль за работой российских загранучреждений, где состоится 18 марта голосование», - сказал Лихачев, отметив, что представители ОБСЕ не могут повлиять на ситуацию. Их обязанность - зафиксировать факт нарушений.

Лихачев напомнил, что некоторые радикальные украинские организации ранее заявили о планах препятствовать голосованию россиян на территории Украины.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил 16 марта, что россиян не будут допускать в российские дипломатические представительства для участия в выборах президента России.

Началось досрочное голосование на выборах президента России

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Политика
Новости

Лондонский «Арсенал» предупредил своих болельщиков об опасности поездки в Россию

Ведомости
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На официальном сайте лондонского футбольного клуба «Арсенал» появилось предупреждение для болельщиков, которые собираются приехать в Москву на гостевой матч 1/4 финала Лиги Европы с ЦСКА в Москве 12 апреля. Как отмечается в сообщении клуба, фанаты футбольной команды могут столкнутся с агрессивно настроенными российскими болельщиками из-за возросшей политической напряженности между Великобританией и Россией.

«Вы можете столкнуться с антибританскими настроениями, оскорблениями. Вам следует сохранять бдительность, избегать протестов и политических демонстраций, а также не комментировать политические события», - говорится в сообщении.

У британского посольства в Москве нет информации о том, что путешествующие по России британцы сейчас сталкиваются с какими-либо проблемами, говорится в сообщении клуба. «Арсенал» рекомендует болельщикам следить за политической ситуацией и соблюдать меры безопасности.

Ранее британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российские власти отвергли претензии официального Лондона.

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Политика
Новости

Полиция Лондона начала расследовать смерть Глушкова как убийство

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Лондонская полиция расследует смерть бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» по финансам Николая Глушкова по статье об убийстве. Об этом говорится в ее сообщении.

Вскрытие подтвердило, что Глушков умер от удушья, сообщает полиция. Семья уже проинформирована.

Глушков был на пенсии и два года проживал по тому адресу, где его нашли мертвым, уточняет Скотланд-Ярд. Пока нет никаких доказательств связи этого дела с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, говорится в сообщении.

О смерти Глушкова рассказали его знакомые 13 марта. Из сообщения лондонской полиции следует, что убийство могло произойти 11 или 12 марта, – она просит связаться с теми, кто видел что-то подозрительное у дома Глушкова в эти дни. На его шее были следы удушья, писала ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Ранее он пытался покончить с собой, говорил источник «Интерфакса».

Глушков работал в «ЛогоВАЗе», созданном бизнесменом Борисом Березовским, а также в «Аэрофлоте». В 2010 г. Великобритания предоставила ему политическое убежище. Следственный комитет России начал также расследовать его смерть – по ст. 105 УК «Убийство».

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Политика
Новости

После выборов Путин издаст новую серию «майских указов»

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Планы Владимира Путина на новый президентский срок будут оформлены в виде нового издания «майских указов» по аналогии с указами 2012 г. Об этом он заявил во время встречи с представителями медицинского сообщества в Петербурге в пятницу, в последний день публичной кампании. Поручения правительству и администрации президента о подготовке таких указов были опубликованы 15 марта, теперь начнется работа над документами, пояснил Путин.

По словам Путина, он решил продолжить практику издания «майских указов» несмотря на невыполнение предыдущих, потому что «когда нет четкого ориентира и ясного указания о том, чего мы должны достичь, это идет в общем ключе, и, как правило, на такие вещи не обращается особое внимание»: «Если говорить о 2012 г. и тех указах, то одной из важнейших их составляющих являлся уровень зарплаты в отдельных отраслях, речь шла, в частности, о том, что врачи должны получать ровно в два раза больше, чем в среднем по экономике в соответствующем регионе. Я знаю, что не все еще сделано. Но все-таки движение есть, оно заметное, очевидное. И хотелось бы сказать, что если бы так не была жестко зафиксирована эта планка - и сегодняшнего результата точно бы не было».

Кто выдвинул Путина в президенты

Политика
Новости

На Украине россиянам закроют допуск в посольство и консульства в день выборов

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что допуск граждан России в российские посольство и консульства 18 марта (день выборов президента России) осуществляться не будет. Пройти в здания дипломатических представительств смогут только дипломаты. Об этом говорится в сообщении МВД Украины.

«МВД Украины сообщает, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан России для голосования на выборах... Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом», - отмечается в заявлении.

Аваков пояснил, что решение о запрете посещений в этот день российских диппредставительств принято из-за того, что власти России не отказались от проведения выборов в Крыму. МВД Украины призывает россиян не предпринимать провокаций 18 марта, «подчиниться законным требованиям».

Ранее стало известно, что на территории Украины будут открыты четыре участка для голосования. «Голосование будет проходить 18 марта 2018 г. с 8:00 до 20:00 часов по местному времени на избирательных участках в посольстве и генеральных консульствах России на Украине», - говорится в сообщении посольства России в Киеве. Избирательные участки также будут открыты на территории российского посольства в Киеве, в помещениях генконсульств во Львове, Одессе и Харькове.

Как живется Крыму в России

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Политика
Новости

Суд назвал дату рассмотрения апелляционной жалобы на приговор Улюкаеву

Ведомости
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Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву 12 апреля. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова, передает «РИА Новости».

Адвокаты Улюкаева настаивают на его невиновности и просят отменить приговор. Защита бывшего министра подала апелляцию на решение суда еще в декабре.

Суд признал Улюкаева виновным в получении $2 млн взятки от руководителя «Роснефти» Игоря Сечина 15 декабря. Бывшего министра экономического развития приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб. Он сам не признал вины.

С какими книгами Улюкаев приходил в суд

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