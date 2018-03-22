Бизнес

Новости

Антимонопольная служба возбудила дело против аэропорта «Шереметьево»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила административное дело в отношении аэропорта «Шереметьево» из-за недопуска такси на первую линию. Об этом говорится в Telegram-канале службы.

«Только возбудили дело по такси в "Домодедово", а тут и "Шереметьево" подоспело. Аэропорт отчитался о выполнении предупреждения, но этого оказалось недостаточно для создания конкурентных условий таксопаркам. Это второе дело по дискриминации такси в аэропортах МАУ (Московского авиационного узла)», - говорится в сообщении.

Руководство аэропорта подозревается в дискриминации такси при допуске на так называемую первую линию, расположенную ближе всего к терминалу. Дело возбуждено по признакам нарушения п. 8 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции («создание дискриминационных условий»).

«Правительство поручило ФАС России принять меры антимонопольного реагирования на сложившуюся ситуацию в аэропортах Московского авиационного узла. ФАС выдала аэропортам предупреждения относительно недопустимости ограничения конкуренции. По мнению правительства Москвы, ситуация в аэропорту "Шереметьево" с момента выдачи ему предупреждения не изменилась», - отмечается в сообщении.

ФАС еще в декабре прошлого года обязала три столичных аэропорта - «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» - расширить количество таксопарков, имеющих допуск к первой линии. Руководитель ФАС Игорь Артемьев ранее говорил, что в случае неисполнения предписания аэропорты будут оштрафованы. «Они нам сейчас почти все подсовывают дохлую свинью... Они говорят, что они что-то сделали, а на самом деле ситуация не поменялась», – заявлял Артемьев 15 марта. Вскоре после этого ФАС возбудила первое дело - в отношении «Домодедово».

«Шереметьево» вошло в рейтинг самых пунктуальных аэропортов мира