Консорциум «Лукойла» и Eni будет разрабатывать шельф в Мексике

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Воробьев назвал причину отставки главы Волоколамского района

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал основной причиной отставки Евгения Гаврилова с должности главы Волоколамского района потерю диалога с жителями, передает «Интерфакс».

По его словам, «была совокупность причин». Воробьев сказал, что жители района требуют навести порядок с полигоном. «Наша задача не просто справиться с "Ядрово", (...) но и обеспечить комплексный подход по благоустройству Волоколамского района и Волоколамска, в частности», - заявил Воробьев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Гаврилова отправили в отставку 23 марта. Временно исполняющим обязанности главы Волоколамского района назначен глава городского округа Лосино-Петровский Андрей Вихарев, а врио главы Лосино-Петровского стал замглавы городского округа Олег Фетюков.

21 марта в одной из школ Волоколамска учащиеся пожаловались на недомогания во время уроков, головную боль и тошноту. Администрация школы вызвала скорую помощь. В центральную больницу города госпитализировали 57 детей, говорил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. Около 20-30 детей отвезли в больницу на машинах скорой помощи, остальных школьников в медучреждение родители сами привезли на обследование, рассказывали «Ведомостям» несколько жителей Волоколамска.

Школа, учащимся которой стало плохо во время уроков, находится приблизительно в 3,5-4 км от мусорного полигона «Ядрово». Жители Волоколамска больше месяца устраивают акции протеста с требованием закрыть полигон.

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