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У «Фармстандарта» остался единственный владелец

Один из основателей «Фармстандарта» Егор Кульков вышел из состава бенефициаров компании, ее единственным владельцем стал Виктор Харитонин, говорится в сообщении фармпроизводителя.

Собрание акционеров компании приняло решение о ее реорганизации и выделении из ее состава нового акционерного общества «Вектор – Биофарм». В результате изменений состава участников контролирующего акционера «Фармстандарта» кипрской Augment Investments Ltd. Кульков утратил статус бенефициара.

По итогам проводимой реорганизации единственным бенефициаром для обеих компаний будет являться Харитонин, отмечается в сообщении.

«Вектор – Биофарм» займется инвестиционной деятельностью. «Выделение непрофильных активов позволит компании «Фармстандарт» сосредоточиться на ведении своего основного вида деятельности – производстве лекарственных препаратов», – указывает гендиректор «Фармстандарта» Григорий Потапов.

По словам источника газеты «Коммерсантъ» на рынке, Кулькову принадлежало 30% «Фармстандарта». По данным кипрского реестра юрлиц, держателями акций Augment Investments Ltd. являются Харитонин (70%), Hiolot Holdings Ltd. (0,05%) и УК «Деловой дом «Калита» (29,94%, конечный бенефициар – Андрей Топоров, в 2013 г. он числился членом совета директоров «Фармстандарта»).

В 2007 г., проводя IPO, «Фармстандарт» сообщил, что 49% акций компании принадлежит Харитонину, 21% – Кулькову, 17% – Роману Абрамовичу, 6% – председателю совета директоров Millhouse Евгению Швидлеру, на других акционеров приходится 7%. Абрамович и Швидлер вышли из состава акционеров «Фармстандарта» в 2008 г.

Augment Investments консолидировала 100% «Фармстандарта» в 2016 г. Тогда кипрская компания принудительно выкупила акции у миноритариев, которые затем отсудили у нее 542 млн руб., посчитав, что сделка была осуществлена по заниженной цене. Сейчас Augment Investments оспаривает решение суда в апелляции.

«Фармстандарт» является крупнейшим российским производителем фармацевтической продукции. В компанию входят пять производственных предприятий, а также дистрибутор. Выручка «Фармстандарта» в 2016 г. составила 61,8 млрд руб., чистая прибыль – 8,2 млрд руб.