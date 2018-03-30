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Бизнес
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У «Фармстандарта» остался единственный владелец

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Один из основателей «Фармстандарта» Егор Кульков вышел из состава бенефициаров компании, ее единственным владельцем стал Виктор Харитонин, говорится в сообщении фармпроизводителя.

Собрание акционеров компании приняло решение о ее реорганизации и выделении из ее состава нового акционерного общества «Вектор – Биофарм». В результате изменений состава участников контролирующего акционера «Фармстандарта» кипрской Augment Investments Ltd. Кульков утратил статус бенефициара.

По итогам проводимой реорганизации единственным бенефициаром для обеих компаний будет являться Харитонин, отмечается в сообщении.

«Вектор – Биофарм» займется инвестиционной деятельностью. «Выделение непрофильных активов позволит компании «Фармстандарт» сосредоточиться на ведении своего основного вида деятельности – производстве лекарственных препаратов», – указывает гендиректор «Фармстандарта» Григорий Потапов.

По словам источника газеты «Коммерсантъ» на рынке, Кулькову принадлежало 30% «Фармстандарта». По данным кипрского реестра юрлиц, держателями акций Augment Investments Ltd. являются Харитонин (70%), Hiolot Holdings Ltd. (0,05%) и УК «Деловой дом «Калита» (29,94%, конечный бенефициар – Андрей Топоров, в 2013 г. он числился членом совета директоров «Фармстандарта»).

В 2007 г., проводя IPO, «Фармстандарт» сообщил, что 49% акций компании принадлежит Харитонину, 21% – Кулькову, 17% – Роману Абрамовичу, 6% – председателю совета директоров Millhouse Евгению Швидлеру, на других акционеров приходится 7%. Абрамович и Швидлер вышли из состава акционеров «Фармстандарта» в 2008 г.

Augment Investments консолидировала 100% «Фармстандарта» в 2016 г. Тогда кипрская компания принудительно выкупила акции у миноритариев, которые затем отсудили у нее 542 млн руб., посчитав, что сделка была осуществлена по заниженной цене. Сейчас Augment Investments оспаривает решение суда в апелляции.

«Фармстандарт» является крупнейшим российским производителем фармацевтической продукции. В компанию входят пять производственных предприятий, а также дистрибутор. Выручка «Фармстандарта» в 2016 г. составила 61,8 млрд руб., чистая прибыль – 8,2 млрд руб.

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Недвижимость
Новости

Юрий Чайка назвал срок проверки пожарной безопасности в российских ТРЦ

Интерфакс/Ведомости
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Проверки пожарной безопасности в российских торгово-развлекательных центрах, начатые после трагедии в Кемерово, должна завершиться в течение месяца, заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

Он напомнил, что поручено проверить все объекты независимо от их масштабов.

«Кроме того, в те субъекты, где, на мой взгляд, наиболее сложная обстановка, выезжают представители Генпрокуратуры, которые координирует деятельность прокуроров субъектов Федерации. Я думаю, что мы эту работу в течение месяца закончим», — сказал Чайка журналистам в Екатеринбурге.

Ранее в пятницу генпрокурор подчеркнул, что нельзя прикрывать невыполнение обязанностей по проверке объектов «налоговыми каникулами».

«На фоне трагических событий в Кемеровской области высказываются мнения о невозможности проверок торговых центров. Считаю недопустимым, чтобы контролирующие органы не исполняли свои прямые обязанности, прикрываясь "налоговыми каникулами", тем более в местах массового пребывания людей», — сказал Чайка на оперативном совещании по вопросам инвестиционной привлекательности в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах.

На следующий день (26 марта) после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», прокурорам с привлечением территориальных органов МЧС было поручено провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах с развлекательной составляющей.

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Политика
Новости

Песков опроверг обещание Трампа выиграть гонку вооружений у Путина

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп не произносил фразы о том, что выиграет гонку вооружений у России, если она начнется, в ходе телефонного разговора 20 марта. Об этом журналистам в пятницу сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, такая фраза не была сказана в ходе разговора (Путина и Трампа. — «Ведомости».)», — сказал Песков. Ранее российская сторона уже делала заявление о содержании той беседы, напомнил представитель Кремля, и сказала в нем все, что считала нужным. «Российская сторона никогда не предавала публичности, гласности конфиденциальные разговоры», — добавил Песков.

О том, что такая фраза в разговоре Путина с Трампом была, сообщил канал NBC со ссылкой на двух чиновников Белого дома. «Если вы хотите гонку вооружений, будет гонка вооружений, но мы в ней победим», - передал канал цитату Трампа со слов источников. Далее, рассказали они, президент США выразил надежду, что слова Путина о новых российских системах вооружений были лишь предвыборной риторикой, и напомнил собеседнику о размере американского военного бюджета - $700 млн. Российский военный бюджет в 2018 году запланирован на уровне $46 млрд.

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Экономика
Новости

Лукашенко поручил найти для белорусского молока альтернативу российскому рынку

Ведомости
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Для сельскохозяйственной и молочной продукции Белоруссии необходимо найти альтернативные России рынки, заявил президент Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Дзержинский район Минской области.

«Что касается экспорта, ищите другие рынки. Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся с президентом [Владимиром Путиным] после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы, – передает слова Лукашенко БЕЛТА. – Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте».

«Нельзя на одном рынке все время сидеть, – подчеркнул Лукашенко. – Они завезли, кто-то откаты получил за это сухое молоко из Новой Зеландии. Во-первых, что привезли, чем народ кормят? Но это их проблема. Они этого не понимают и понимать не хотят. Потому что везде откаты. А мы должны видеть свои интересы, которые не противоречат интересам россиян. Мы им плохого ничего не везем».

По словам белорусского президента, сейчас документы по поставке молочной продукции еще не подписаны, стороны продолжают переговоры.

С 31 марта Россельхознадзор запретил поставки в Россию молочной продукции с двух предприятий Белоруссии - «Молоко» (производственный цех Шумилино) и «Здравушка милк». В отношении продукции двух других предприятий - Минского молочного завода № 1 и Полесского участка «Милкавита» - введен режим усиленного лабораторного контроля.

Кроме того, из-за повторного обнаружения антибиотиков в сыре введен запрет на ввоз продукции Щучинского маслосырзавода. Россельхознадзор также усилил лабораторный контроль за продукцией рыбхоза «Полесье» (из-за обнаружения в ней сальмонеллы) и агрокомбината «Приднепровский», в продукции которого выявлены бактерии группы кишечной палочки.

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Политика
Новости

Песков объяснил просьбу не публиковать запись своей встречи со студентами

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что просил руководство факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики (ВШЭ) не публиковать запись своей беседы со студентами, состоявшейся в четверг, 29 марта. По его словам, речи о проявлении цензуры не идет.

«Никакой цензуры там нет. Мы не до конца договорились (со студентами о режиме общения. — «Ведомости».). Я исходил из того, что это будет (не публичный) обмен мнениями, у них было иное понимание. Наверное, действительно не до конца договорились», — пояснил Песков на вопрос, не считает ли он свою просьбу проявлением цензуры. «Но я действительно просил никак это это не публичить. Потому что вся информация и так доступна», — добавил представитель Кремля.

Песков отметил, что высказывал свое личное мнение, когда на вопрос студентов комментировал скандал с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким, которого журналистки обвинили в домогательствах. «Это никак не относится к моей работе. Я неоднократно говорил, что мы (Кремль) это не комментируем», — уточнил Песков, отметив, что и студентам он сказал о том же.

Песков 29 марта участвовал в съемках студенческого ток-шоу «В точку» в ВШЭ. На встрече он, в частности, раскритиковал журналисток, обвинивших Слуцкого в домогательствах, сообщала Русская служба BBC. Песков заявил, что у женщин, обвинивших Слуцкого в домогательствах, есть «право защищать себя в порядке, который установлен законом», но ему неизвестно, чтобы кто-то из них этим правом воспользовался, передала его словам Русская служба ВВС.

Создатели ток-шоу не стали выкладывать полную запись встречи в интернет, опубликовав только 15-секундные «сториз», в которых об истории со Слуцким не упоминалось. Шеф-редактор ток-шоу в четверг сообщил корреспонденту «Ведомостей», что выпуск «по необъяснимым причинам» удалился после записи

Позднее Русская служба BBC сообщила, что руководство факультета коммуникаций, медиа и дизайна решило не публиковать запись по просьбе Пескова. Об этом заявил руководитель образовательной программы ВШЭ «Журналистика» Сергей Корзун. При этом Русская служба BBC написала, что в начале ток-шоу студентам ВШЭ не ставили никаких условий о неразглашении содержания беседы, а Песков, уже прощаясь, поинтересовался: «Мы же с вами офф-рекорд разговариваем?», на что ему никто не ответил.  

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Политика
Новости

Минприроды предложило создать на базе Росгидромета госкомпанию

Ведомости
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Минприроды предложило расформировать Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и создать на ее базе отдельную государственную компанию. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, передает «Интерфакс».

Ранее руководитель Росгидромета Максим Яковенко рассказал, что служба предложила правительству объединить метеослужбы в единую госкорпорацию, напоминает агентство. Яковенко пояснял, что в рамках существующей структуры органов власти и федеральных государственных бюджетных возникает проблема при переводе средств «с одного учреждения на другое».

«Это проблема. В рамках госкорпорации или публично-правовой компании это проще делать», - пояснял он. Кроме того, по мнению Яковенко, метеорологические службы не должны существовать только за счет государства, но могут и зарабатывать сами.

«По этому пути пошел весь мир: самая суперэффективная в коммерческом отношении новозеландская служба - она первая акционировалась, она теперь ОАО со стопроцентным госучастием, которая зарабатывает очень приличные деньги. По такому же пути пошли англичане, они два года назад перешли из органов власти в акционерное общество - опять же со стопроцентным госучастием», - поделился руководитель Росгидромета.

Росгидромет управляет сложной структурой подведомственных учреждений - их у ведомства порядка 50 по всей стране, напомнил собеседник агентства. Пока их работа во многих регионах убыточна, признал он. Создание госкорпорации или публичного акционерного общества с госучастием решило бы проблему перераспределения средств и ориентировало бы всю структуру на получение прибыли, уверен Яковенко.

Донской в свою очередь добавил, что Минприроды займется также ликвидацией более 180 незаконных свалок. Такие свалки по всей стране ведомство планирует убрать к 2024 г. «Для создания соответствующей перерабатывающей инфраструктуры в текущем году мы планируем выделение субъектам Российской Федерации субсидий в объеме 1 млрд руб.», - добавил Донской.

Бизнес
Новости

Китай собирается создать крупнейшую в мире судостроительную верфь

Ведомости
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Правительство Китая изучает возможность слияния двух судостроительных компаний и создания на их базе крупнейшей в мире верфи, которая бы затмила южнокорейских конкурентов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, Госсовет Китая предварительно одобрил объединение China State Shipbuilding Corp. (CSSC) с China Shipbuilding Industry Corp. (CSIC). Эти компании производят как военную продукцию (например, авианосцы для военно-морского флота Китая), так и гражданскую (различные суда для перевозки контейнеров, нефти и газа и пр.). Суммарно выручка двух компаний оценивается в размере 508 млрд юаней ($81 млрд по нынешнему курсу).

CSSC и CSIC имеют дочерние компании, акции которых торгуются на фондовых биржах в Шанхае и Гонконге.

Представитель комиссии по надзору и управлению активами Госсовета не стал комментировать данную информацию.

Ожидается, что годовой доход создаваемого промышленного гиганта будет вдвое превышать совокупный годовой доход международных лидеров судостроительной отрасли (согласно рыночной стоимости) - южнокорейских Hyundai Heavy Industries , Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. и Samsung Heavy Industries.

CSSC и CSIC были созданы в июле 1999 г. в соответствии с госпрограммой увеличения конкуренции и эффективности среди оборонных компаний Китая.

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Политика
Новости

Кронпринц Саудовской Аравии предупредил об угрозе войны с Ираном

Ведомости
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Международное сообщество должно усилить экономическое и политическое давление на Иран, чтобы избежать прямого военного конфликта в регионе, заявил в интервью The Wall Street Journal наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад Бен Салман.

«Мы должны постараться, чтобы избежать военного конфликта, – сказал кронпринц. – Если нам не удастся добиться того, что мы пытаемся сделать, у нас скорее всего будет война с Ираном через 10-15 лет».

Саудовская Аравия не поддержала договоренность мировых держав о замораживании санкций против Ирана. При принце Мухаммеде Эр-Рияд разорвал дипломатические отношения с Тегераном и добивался того же от ближневосточных и африканских стран. Саудовская Аравия обвиняет Иран в поставках оружия повстанцам в Йемене, где с 2014 г. продолжается конфликт между хуситами и правительственными войсками.

США и Евросоюз частично сняли экономические санкции против Ирана при президенте Бараке Обаме в рамках одобренного в июле 2015 г. соглашения по урегулированию иранской ядерной программы. США, Великобритания, Германия, Франция, Россия, Китай и Иран приняли всеобъемлющий план действий, согласно которому Тегеран ограничит свою ядерную программу в обмен на отмену санкций.

Действующий президент США Дональд Трамп выступал против соглашения с Ираном и грозил выйти из него, однако до последнего времени не делал этого. Американский лидер заявил, что США разорвут сделку, если ее участники до 12 мая не согласятся на существенные коррективы соглашения. При этом Трамп продлил действие ограничительных мер против Ирана, не связанных с ядерной сделкой, также администрация США расширила санкционные списки в отношении этой страны.

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Бизнес
Новости

WSJ сообщила о возможной покупке ритейлером Walmart страховщика Humana

Ведомости
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Американский ритейлер Walmart ведет переговоры о покупке страховой компании Humana, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных собеседников.

По их информации, конкретных договоренностей о сделке нет, как и гарантий того, что она состоится. «Но если сделка состоится, то она будет большой: рыночная стоимость страховой компании Humana оценивается в $37 млрд», - пишет издание.

Если сделка состоится, то она станет самой крупной в истории ритейлера и побьет рекорд 1999 г., когда Walmart приобрел британскую Asda Group за $10,8 млрд.

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Политика
Новости

В Кемеровской области отменили режим чрезвычайной ситуации

Ведомости
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В Кузбассе отменен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня, введенный из-за пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, передает ТАСС.

Сейчас приоритет  властей - выплаты пострадавшим и семьям погибших из федерального бюджета, а также оказание адресной помощи, подчеркнул Пучков.

Поисковые работы и разбор завалов на месте пожара полностью завершены, пожарно-спасательные подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации. Здание ТЦ передали в ведение администрации Кемерова, МЧС поручило обеспечить его круглосуточную охрану.

Сгоревший ТЦ обследовали при помощи мобильно-диагностического комплекса «Струна». «Понятно, что здание подлежит сносу, но я попрошу еще раз дополнительно провести проверку с составлением необходимых актов и других документов», – отметил Пучков.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

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Политика
Новости

Минобороны опубликовало видео испытания ракеты «Сармат»‍

Ведомости
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Минобороны разместило на официальном YouTube-канале видео запуска новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса РС-28 «Сармат». Испытания ракеты прошли успешно, сообщается на сайте ведомства.

«Предстартовые операции осуществлялись строго по намеченной программе. Данное испытание позволило подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты», - отмечается в сообщении. Согласно результатам испытаний схемно-конструктивные и технические решения, заложенные при создании «Сармата», верны.

Согласно госпрограмме вооружения до 2027 г. МБР «Сармат» поступит в серийное производство в 2020 г., в 2021 г. первый полк с этой ракетой заступит на боевое дежурство.

Разработка РС-28 «Сармат» с 2000-х гг. ведется специалистами челябинского Государственного ракетного центра им. В. П. Макеева. Масса комплекса составляет около 200 т, забрасываемый вес - около 10 т. Ожидается, что новая ракета заменит ракеты типа «Воевода».

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Бизнес
Новости

РЖД обсудит систему вознаграждения правления и гендиректора

Ведомости
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Совет директоров «Российских железных дорог» обсудит изменения в системе вознаграждения членов правления и KPI для гендиректора компании, говорится в сообщении железнодорожной монополии.

Вопросы «о внесении изменений в положение о системе вознаграждения членов правления» РЖД, а также «об утверждении перечня ключевых показателей эффективности», которые учитываются при расчете квартальной премии гендиректора – председателя правления, будут рассмотрены на заседании 30 марта.

Подробности того, как предлагается пересмотреть принципы вознаграждения правления и какие KPI предусматриваются для руководителя компании, не уточняются.

В 2017 г. РЖД уменьшила выплаты правлению в 1,8 раза по сравнению с предыдущим годом, до 1,27 млрд руб., существенно сократив премии. На зарплаты руководству железнодорожного госперевозчика было выделено 717 млн руб., на премии – 552 млн руб.

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Бизнес
Новости

«Транснефть» получила в распоряжение госдолю в Каспийском трубопроводном консорциуме

Ведомости
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«Транснефть» поставила на баланс 100% акций двух компаний - «КТК компани» и «КТК инвестментс компани», зарегистрированных на Каймановых островах. Одна из этих компаний распоряжается долей России в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), говорится в сообщении компании.

В декабре 2017 г. акционеры «Транснефти» одобрили увеличение уставного капитала на 35 млрд руб. Уставный капитал трубопроводной компании увеличен путем внесения в него доли России в КТК. Стоимость доли оценена в 35 млрд руб. «Транснефть» разместила 125 720 акций по цене 278 780 руб. за акцию.

В феврале 2017 г. президент Владимир Путин поручил оплатить дополнительную эмиссию обыкновенных акций «Транснефти» путем внесения в ее капитал 100% акций «КТК компани» и «КТК инвестментс компани». «Транснефть» получила по 10 000 акций каждой компании.

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