«Фармстандарт» стал первым поставщиком бедаквилина во все страны

Препарат "Сиртуро" (бедаквилин) применяется для лечения туберкулеза легких с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) у взрослых «Фармстандарт»

«Фармстандарт» обеспечит дополнительные мощности для выпуска препарата «Сиртуро» от туберкулеза компании Janssen Pharmaceutica NV холдинга Johnson & Johnson (J&J), рассказал представитель последней.

Это позволит Уфимскому витаминному заводу «Фармстандарта» при возникновении дополнительной потребности в препарате поставить его в любую страну, следует из подписанного меморандума.

Представитель «Фармстандарта» не ответил на запрос «Ведомостей».

Условия сделки представитель J&J не раскрыл. По его словам, в данный момент потребность в препарате бедаквилин удовлетворена. Это первый случай, когда российский производитель становится единым поставщиком для всех рынков в мире, отмечает руководитель «Quintiles IMS Россия и СНГ» Николай Демидов.

«Сиртуро» (бедаквилин) применяется для лечения туберкулеза легких с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) у взрослых. В 2012 г. «Фармстандарт» получил коммерческие права на бедаквилин в России, некоторых странах СНГ, Восточной Европы и Азии: Janssen передала компании свои технологии и ноу-хау для производства. В 2013 г. «Фармстандарт» стал держателем регистрационного удостоверения на бедаквилин в России. «Сиртуро» от активной фармацевтической субстанции до готовой лекарственной формы производится на нескольких производственных площадках в Индии и других странах мира, отметил представитель J&J.

Расширение партнерства с «Фармстандартом» поможет Johnson & Johnson обеспечить дополнительные поставки препарата во всем мире, цитируется в сообщении директор J&J по научной работе Пол Стоффелс.

Скорее всего, экспортером останется иностранный производитель, рассуждает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк: у него есть свои каналы маркетинга и поставок за рубежом. По словам эксперта, потребителю в первую очередь важно, какая компания произвела препарат, а где — на это редко обращают внимание. С J&J «Фармстандарт» будет зарабатывать именно на производстве препаратов, считает эксперт.

Вероятно, соглашение позволит «Фармстандарту» загрузить больше мощности завода, а значит, снизить себестоимость препарата, продолжает Шуляк. Также может снизиться и итоговая стоимость препарата, что сделает его более привлекательным для госзакупок, говорит Демидов.

Благодаря соглашению с J&J «Фармстандарту» будет проще договориться с иностранными производителями о поставках препаратов на таких же условиях, отмечает Демидов.