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Металлурги предложат правительству ответные меры против заградительных пошлин США

Российские металлургические компании в течение нескольких дней представят правительству предложения об ответных мерах на заградительные ввозные пошлины США на сталь и алюминий, сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Компании готовят свои предложения, будем их обсуждать. Сначала думали провести совещание в Красноярске, но сейчас думаем на несколько дней отложить, чтобы подготовиться получше», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). На вопрос, когда эти предложения должны поступить в правительство, вице-премьер уточнил: «Через несколько дней».

По словам Дворковича, на данный момент перечня товаров, которые могут обложить пошлинами, нет.

Министерство промышленности и торговли ранее пообещало «серьезный» ответ на пошлины США. «Здесь вопрос не только о введении ответных пошлин – необязательно, что мы будем вводить, особенно если они будут ничтожными. Это должен быть серьезный ответ», – говорил 3 апреля замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов (цитата по RNS).

С 23 марта США ввели заградительные импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25 и 10%, обосновав это интересами национальной безопасности страны. Для стран Евросоюза, Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи была предоставлена отсрочка до 1 мая.

Протекционистская мера направлена в первую очередь против китайского импорта. Дополнительно президент Дональд Трамп поручил своей администрации проработать повышение ввозных пошлин более чем на 1300 товаров из Китая на общую сумму $100 млрд в год. Власти КНР готовят ответные торговые меры.