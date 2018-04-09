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Состояние Дерипаски за день уменьшилось на $1,6 млрд

Состояние российского бизнесмена Олега Дерипаски 9 апреля уменьшилось на $1,6 млрд (-29,7%) до $3,7 млрд. Такова оценка его состояния журналом Forbes в реальном времени. Теперь Дерипаска на 626-м месте в списке мировых миллиардеров по версии издания.

Согласно оценке журнала состояние сенатора Сулеймана Керимова сократилось на $1,5 млрд (до $5 млрд), Владимира Потанина - на $1,3 млрд ($14,4 млрд), Вагита Алекперова - на $1,2 млрд ($16,5 млрд), Виктора Вексельберга - на $980 млн ($13,6 млрд).

6 апреля минфин США ввел новые санкции против российского бизнеса и должностных лиц. В санкционный список включены 26 человек, из них 24 россиянина, и 15 компаний. Восемь из этих компаний подконтрольны Дерипаске или его структурам. Речь идет о En+ Group, UC Rusal, B-Finance LTD, «Базовом элементе», группе ГАЗ, «Русских машинах», «Евросибэнерго» и агрохолдинге «Кубань».

«Основания для моего включения в санкционный список абсолютно безосновательны, смехотворны и просто абсурдны», – ранее передал комментарий Дерипаски его официальный представитель.

Кто подпал под новые санкции США