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Подразделение Нью-йоркской товарной биржи ограничило поставки алюминия UC Rusal

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Comex, подразделение Нью-йоркской товарной биржи по металлам, отозвала разрешение на регистрацию и поставку определенных брендов алюминия, которые добывает компания UC Rusal (основной владелец - Олег Дерипаска). Об этом говорится в сообщении биржи.

Алюминий всех 11 обращавшихся на Нью-йоркской товарной бирже брендов UC Rusal и гарантии, выданные по ним, не могут быть поставлены по фьючерсным контрактам, пояснила Comex. В то же время сейчас на складах Comex нет алюминия российской компании, отметила биржа.

Среди перечисленных «дочек» UC Rusal, которые затрагивает решение биржи, - Богословский, Кандалакшский, Надвоицкий заводы по производству алюминия, а также заводы в Братске, Иркутске, Красноярске и других городах.

Ранее Лондонская биржа металлов (LME) также сообщила, что с 17 апреля временно ограничивает торговлю металлами российской компании в связи с санкциями США. Решения приняты после того, как компания Дерипаски 6 апреля была включена в американский санкционный SDN-лист.

11 апреля Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что UC Rusal попросила своих клиентов расплачиваться в евро, а не в долларах, чтобы обойти новые санкции США. Собеседники указывали, что клиенты российской компании постепенно переходят на оплату в евро, но на это нужно больше времени. В UC Rusal эту информацию агентству никак не прокомментировали.

После попадания Дерипаски и его компаний в санкционный список США цена их акций упала на всех биржах. UC Rusal предупреждал о возможности технических дефолтов по части кредитных обязательств и просил клиентов приостановить платежи. Позже некоторые зарубежные инвестиционные банки ограничили для своих клиентов покупку акций компании.

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Бизнес
Новости

Структура Ротенберга купила контрольный пакет в «Мостотресте»

Ведомости
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Структура бизнесмена Аркадия Ротенберга – «Стройпроектхолдинг» – приобрела 94,2% акций ПАО «Мостотрест». Об этом говорится в сообщении компании.

«Мостотрест» – это крупнейший российский подрядчик по строительству мостов. Среди проектов компании – мост «Живописный» через Москву-реку, участки автодороги М-4 «Дон» в обход Воронежа, дублер Курортного проспекта в Сочи, строительство транспортного перехода через Керченский пролив. В «Мостотресте» работает более 30 000 человек.

С 2015 г. контролирующим акционером в компании был НПФ «Благосостояние». О том, что фонд готовится продать свою долю, стало известно в феврале 2018 г. До «Благосостояния» контрольный пакет компании принадлежал Marc O'Polo Investment, которую связывали с Аркадием Ротенбергом.

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Политика
Новости

Песков прокомментировал возможный военный удар США по Сирии

Ведомости
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Кремль призвал избегать шагов, которые могли бы дестабилизировать ситуацию в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«В вопросе того, что будет, если будет нанесен такой или сякой удар (по Сирии), по-прежнему хочется надеяться, что все стороны будут избегать каких-то шагов, которые а) ничем в реальности не спровоцированы и б) которые могут существенно дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию в регионе», - отметил представитель Кремля. Так он ответил на вопрос о возможном ответе Москвы в случае ракетного удара Вашингтона по Сирии.

Песков призвал не ориентироваться на публикации в СМИ о возможном применении химического оружия в сирийском городе Дума. «Давайте не будем ориентироваться на сообщения газет, тем более со ссылкой на какие-то эфемерные источники», - заявил пресс-секретарь президента, призвав стороны конфликта к «объективному и беспристрастному» расследованию.

Такую же позицию Песков выразил на просьбу прокомментировать сообщения о том, что британский премьер-министр Тереза Мэй отказалась от ударов по Сирии, попросив более весомых доказательств причастности сирийских властей к химатакам. «Это слишком ответственная материя, чтобы делать такие ни на чем не зиждущиеся выводы», - подытожил пресс-секретарь российского лидера.

Президент США Дональд Трамп рассматривает несколько сценариев применения силы против Сирии, писала газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме. Советники президента уверены, что новая операция должна быть масштабнее, чем удар по военному аэродрому в прошлом году, уточняла газета.

Associated Press со ссылкой на источники в американском руководстве указывало, что американский лидер обсуждал военный удар по Сирии с представителями Великобритании и Франции. Однако, по данным агентства, пока ни один из лидеров трех государств не принял окончательного решения.

Выбор редактора
Политика
Новости

Гудков упрекнул Яшина в эгоизме за решение участвовать в выборах мэра Москвы

Ведомости
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Илья Яшин, решив участвовать в выборах мэра Москвы, поставил личные интересы выше общественных, считает бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. «Причем личные интересы даже не столько Ильи, сколько Алексея Навального, полгода уговаривавшего его выступить в пику Гудкову», — написал он в Facebook.

«Не нужно больше спрашивать меня об объединении демократов: похоже, муниципальная кампания в Москве была исключением, но глобально ничего не меняется, потому что первая мысль всегда о том, как потопить конкурента. Вторая — о прекрасной России будущего», — добавил Гудков. 

Экс-депутат предлагал демократической оппозиции провести праймериз, чтобы выбрать единого кандидата в мэры Москвы. По мнению экс-депутата, единому кандидату будет легче пройти муниципальный фильтр, чем нескольким отдельным кандидатам. Яшин раскритиковал предложенный механизм праймериз. 

Ранее в среду Илья Яшин объявил о выдвижении кандидатом в мэры Москвы. По его словам, он идет на выборы как представитель блока демократических сил. 

Выборы мэра Москвы состоятся в сентябре 2018 г. По итогам муниципальных выборов 2017 г., преодоление так называемого муниципального фильтра кандидатами в мэры Москвы невозможно без поддержки депутатов от «Единой России».

Бизнес
Новости

«Новатэк» продолжил скупать свои акции на падающем рынке

Ведомости
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«Новатэк» во вторник продолжил выкупать собственные акции с рынка. Компания сообщила, что приобрела 482 840 акций. Исходя из вчерашней средней цены за бумагу на Московской бирже (729,85 руб.), «Новатэк» мог потратить на покупку около $6 млн.

В понедельник компания также выкупала собственные акции. Тогда «Новатэк» приобрел 113 070 собственных акций, на что могло уйти около $1,3 млн. Кроме того, в понедельник предправления «Новатэка» Леонид Михельсон купил акции компании примерно на 100 млн руб.

Акции многих крупных российских компаний стали падать после сообщений о новых санкциях США. К 12.34 мск 11 апреля одна акция «Новатэка» стоила 749,2 руб. (+0,23%).

Политика
Новости

Песков увидел эмоциональную составляющую в падении курса рубля

Ведомости
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Падение курса рубля является следствием эмоциональной реакцией участников рынка на новые санкции США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

«В Кремле на это (падение курса рубля) реагируют как на эмоциональные проявления, может быть, частично спекулятивные», - сказал Песков. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходима спокойная и трезвая оценка ситуации. Представитель Кремля добавил, что «волатильность случается», но система «обладает изрядным запасом прочности».

Российская валюта стремительно дешевеет третий день подряд. 6 апреля, когда США объявили о новых санкциях против России, на закрытии торгов евро стоил 71,38 руб., доллар – почти 58,18. 10 апреля основные торги завершились на уровне 63,11 руб. за доллар и 77,84 руб. за евро. Таким образом, курс рубля за три дня торгов упал более чем на 12% к евро и более чем на 11% к доллару.

Биржевой курс евро к рублю утром, 11 апреля, на торгах Московской биржи превысил 80 руб. впервые с марта 2016 г. Максимальная цена покупки достигала 80,15 руб. за евро. По данным на 10:10 мск евро на бирже стоит 79,9 руб. Курс доллара достигал 64,77 руб. По данным на 10:10 мск американская валюта стоит 64,6 руб. Последний раз доллар превышал 64 руб. в декабре 2016 г.

Выбор редактора
Политика
Новости

Более 100 человек погибли при крушении военного самолета в Алжире

Ведомости
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В Алжире разбился военно-транспортный самолет, на борту которого находились более 100 человек, в основном военнослужащие. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Военный источник сообщил телеканалу, что выживших нет. Всего на борту воздушного судна, по его словам, находились около 105 человек. ABC News со ссылкой на местные СМИ также сообщает о сотне погибших. Официально эту информацию пока не подтвердили.

BBC News со ссылкой на местное телевидение уточняет, что на месте крушения лайнера работают 14 машин скорой помощи, которые перевозят раненых людей в больницы.

Самолет разбился недалеко от аэропорта в городе Буфарик в провинции Блида, расположенного в 30 км от столицы Алжира.

Точное число жертв пока неизвестно.

Бизнес
Новости

Продажи зарубежных туров снизились до 40% из-за падения курса рубля

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Продажи зарубежных туров снизились во вторник как минимум на 10%, а в некоторых случаях и на 30-40%. Об этом рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, передает «Интерфакс».

По ее словам, это произошло из-за обвала российского фондового и валютного рынков. Курс доллара превысил 63 руб. впервые с декабря 2016 г., а евро – 78 руб., напомнила Тюрина.

Она также не исключила, что если подобная ситуация будет продолжаться, то туристический рынок может «замереть», как это было в 2014 г. Однако есть и плюс: например, Турция и Греция из-за высокого спроса завысили цены, теперь же им надо будет снижать стоимость размещения как минимум на 10%, сказала Тюрина.

Пик выездного туризма среди россиян пришелся на 2014 г., тогда за рубеж выехали отдыхать 42,9 млн человек. В 2015-2016 гг. рынок падал на 19 и 9% соответственно, в первом полугодии 2017 г. он вырос на 30%.

Политика
Новости

СКР возбудил дело против пожарного, тушившего «Зимнюю вишню»

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) в отношении Сергея Генина, командира пожарного звена, выехавшего на тушение пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

По версии следствия, Генин проигнорировал сообщение очевидца о том, что в одном из кинозалов находятся люди. Генин, являясь командиром звена газодымозащитной службы, совместно с командиром отделения Антоном Бридовым, пожарным Александром Малышенко и А. Ананьевым зашли в горящее здание через западный вход. Ананьев, как очевидец происходящего, сообщил, что на четвертом этаже в одном из кинозалов находятся люди, в том числе и дети. Он указал кратчайший путь к кинозалу, но Генин, как полагает следствие, проигнорировал эти сведения.

«В результате ими было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей», — говорится в сообщении СКР.

В кинозале №2 на четвертом этаже находилось не менее 37 человек, которые погибли от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов, уточнил СКР.

В ближайшее время Генин будет задержан, после чего суд решит вопрос о его аресте. По месту жительства пожарного проводятся обыски.

При пожаре в ТРК «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека, более 70 обратились за медицинской помощью.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

Политика
Новости

В Параде Победы впервые могут принять участие робототехнические комплексы

Ведомости
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Робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9» могут принять участие в Параде Победы 9 мая на Красной площади, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Роботы на днях прибыли в Алабино для участия в репетициях», – сказал собеседник агентства.

Ранее Минобороны сообщало, что в параде в Москве впервые примут участие истребители пятого поколения Су-57, боевые машины поддержки танков «Терминатор» и зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2».

По словам главкома Сухопутными войсками генерал-полковника Олега Салюкова, всего в параде будет задействовано 73 летательных аппарата, более 120 единиц техники и 12 000 военнослужащих.

«Уран-9» предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков. Машина способна поражать цели на расстоянии до 5 км в дневное время и 3 км ночью. На вооружении 12-тонного комплекса стоит 30-мм автоматическая пушка 2А72, 7,62-мм пулемет, реактивные огнеметы «Шмель-М» и комплекс управляемого вооружения «Атака» с противотанковыми ракетами.

«Уран-6» предназначен для разминирования урбанизированных участков местности, а также горных и мелколесистых территорий. Робот активно использовался российскими саперами в Сирии и на Северном Кавказе.

Бизнес
Новости

UC Rusal попросил контрагентов перейти на расчеты в евро

Ведомости
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Компания UC Rusal, основным владельцем является Олег Дерипаска, попросила своих клиентов расплачиваться в евро, а не в долларах, чтобы обойти новые санкции США от 6 апреля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Агентство напоминает, что несколько лет назад Иран начал использовать для расчетов золото, нефть и японскую иену. Таким образом попавшая под американские санкции страна оплачивала товары, которые, как правило, оценивались в долларах. Источник отмечает, что клиенты российской компании постепенно переходят на оплату в евро, но на это требуется дополнительное время. В UC Rusal эту информацию агентству никак не прокомментировали.

После попадания Дерипаски в санкционный список США стоимость акций компании резко снизилась на всех биржах. UC Rusal предупредил о возможности технических дефолтов по части кредитных обязательств и просил клиентов приостановить платежи. Позже некоторые инвестиционные банки ограничили для своих клиентов покупку акций компании, а Лондонская биржа металлов временно остановила торговлю ее металлами.

Кто подпал под новые санкции США

Выбор редактора
Экономика
Новости

Brent торгуется дороже $70 за баррель

Ведомости
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Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE выше $70 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.

Во вторник цена барреля Brent с поставкой в июле превысила $71 впервые с декабря 2014 г. 11 апреля после 3:30 по мск североморская нефть по июльским фьючерсным контрактам подорожала до $71,2, к 9:25 стоимость барреля снизилась до $70,73.

Котировки июньских фьючерсов на нефть сорта WTI во вторник выросли до максимальных за последние восемь месяцев $65,51, но в среду цена барреля американской нефти опустилась до $54,3.

Американский институт нефти во вторник сообщил о росте резервов нефти на 1,76 млн баррелей, бензина – на 2 млн баррелей и о сокращении запасов дистиллятов на 3,8 млн баррелей.

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