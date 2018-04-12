Новости
Бизнес
Новости

Группа «Дело» стала владельцем более 30% в Global Ports

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Группа «Дело» бывшего депутата Госдумы Сергея Шишкарева закрыла сделку, в результате которой получила 30,75% акций Global Ports. Об говорится в сообщении Global Ports.

Продавцом доли выступила компания Transportation Investments Holding Limited (TIHL), которая представляет интересы основателей группы «Н-транс» Константина Николаева, Никиты Мишина и Андрея Филатова. Сумма сделки не раскрывается.

О готовящейся сделке стороны объявили 20 декабря 2017 г. Тогда 30,75%-ный пакет Global Ports, расписки которой торгуются на Лондонской фондовой бирже, стоил примерно $235 млн. В марте Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство группы «Дело» о покупке доли в  Global Ports. Для совершения сделки ФАС потребовала перевести тарифы контейнерных терминалов Global Ports в рубли в течение 30 дней с момента совершения сделки.

«После завершения сделки Никита Мишин, Михаил Логанов, Константин Широков и Элиа Николау сложили свои полномочия в качестве членов совета директоров. Кандидатуры новых членов совета будут выдвинуты для избрания на следующем годовом собрании акционеров. Дата собрания - 14 мая 2018 г.», - уточняется в пресс-релизе компании. В новый состав совета номинированы Шишкарев, еще один представитель группы «Дело» Антон Чертков, а также три кипрских юриста: Демос Катсис, Ставрос Павлоу и Джордж Йаллуридес. Численность совета директоров компании планируется сократить с 16 до 15 человек.

Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в России. Группа владеет активами на Балтике и Дальнем Востоке. Компания управляет пятью терминалами в России и двумя - в Финляндии. Еще один мажоритарный акционер помимо группы «Дело» – APM Terminals B.V. (по 30,75%). Free float составляет 20,5%, GDR торгуются на Лондонской фондовой бирже. Ilibrinio Establishment Ltd. и Polozio Enterprises Ltd. (экс-владельцы «Национальной контейнерной компании») владеют по 9% в капитале Global Ports.

Финансы
Новости

Госдума приняла закон о санации страховщиков

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о санации страховых организаций для предупреждения их банкротства. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее руководитель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что введение такой процедуры позволит предупредить банкротство страховщиков и защитит интересы граждан. Новая мера, по его словам, даст возможность поддерживать непрерывность выплат по обязательствам.

В рамках инициативы создается Фонд консолидации страхового сектора (ФКСС), формируемый из средств ЦБ. Из этого фонда регулятор сможет передать управляющей компании ФКСС кредит без обеспечения на срок до пяти лет для покупки активов страховщиков под санацией.

Средства для пополнения капитала банка или страховщика ЦБ передает фонду под 0% на 20 лет, указано в поправках.

Документ запрещает также экс-собственникам санируемых страховых организаций покупать их акции после санации (при доле более 1% за три месяца до начала санации) и допускает предъявление к ним требований о возмещении убытков, в том числе о компенсации расходов санатора на финансовое оздоровление страховщика.

Регулятор получит право оценивать активы, пассивы и страховые резервы страховщика, а также в случае назначения временной администрации вводить мораторий на удовлетворение требований его кредиторов на срок до трех месяцев. Мораторий при необходимости может быть продлен еще, максимум, на три месяца. Но его общий срок не будет превышать срока действия временной администрации страховой организации.

Банк России также сможет ограничивать или запрещать отдельные сделки, действие лицензии страховщика при повторных нарушениях в течение года и неисполнении предписаний ЦБ. В частности, это касается сделок, связанных с передачей недвижимого имущества страховщика в аренду или залог, его внесением в качестве вклада в уставный капитал третьих лиц, получением займов, уступкой прав требований и переводом или прощением долга, новацией, отступным, осуществлением финансовых операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

  • Главное
  • Популярное
Стиль жизни
Новости

Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» покажут на Каннском кинофестивале

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова отобран в основную программу Каннского кинофестиваля. Сообщение об этом опубликовано в официальном твиттере кинофестиваля.

Фильм рассказывает о становлении андеграундной рок-культуры в Ленинграде в начале 1980-х, а также об отношениях Виктора Цоя с Майком Науменко и его женой Натальей. Действие происходит летом 1981 г.

Кирилл Серебренников начал снимать «Лето» в конце июля 2017 г. Сейчас режиссер находится под домашним арестом, он обвиняется в хищении бюджетных денег в рамках дела «Седьмой студии». Монтаж фильма закончился, когда режиссер уже находился под арестом. В российский прокат фильм «Лето» может выйти уже летом этого года.

Предыдущий фильм режиссера, «Мученик», участвовал в Каннах в конкурсе «Особый взгляд» два года назад.

Каннский кинофестиваль - 2018 пройдет с 8 по 19 мая.

Технологии
Новости

«Роскосмос» хочет привлечь частных инвесторов к программе освоения МКС

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Госкорпорация «Роскосмос» хочет привлечь частных инвесторов к программе Международной космической станции (МКС), чтобы окупить расходы на нее. Об этом сообщил в эфире канала «Россия 24» гендиректор компании Игорь Комаров.

«Роскосмос» рассчитывает, что частные инвесторы могут взять на себя «некоторые функции по эксплуатации, может быть, некоторые функции по туризму, проведению научных экспериментов» (цитата «РИА Новости»).

Россия не видит необходимости отделять свой сегмент от МКС, но такая возможность есть, добавил Комаров. «Мы, если жизнь заставит, отделимся. Необходимости в этом нет», — сказал Комаров (цитата «Интерфакса»).

Он подчеркнул, что в случае необходимости российский сегмент сможет работать отдельно. «Но в принципе мы считаем, что эффективнее работать со всеми желающими в этом проекте», — заключил гендиректор «Роскосмоса».

Orion Span собирается запустить первый в мире космический отель

Политика
Новости

Большинство россиян считают, что в России есть олигархи

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Практически все россияне (94%) уверены, что в России есть олигархи, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Противоположного мнения придерживаются 3%, столько же респондентов затруднились ответить.

В числе олигархов опрошенные называли Романа Абрамовича (15%), Олега Дерипаску (8%), Михаила Прохорова (7%), Владимира Потанина (4%), Анатолия Чубайса (4%), Алексея Миллера (4%), Алишера Усманова (4%), Бориса Березовского (3%), Игоря Сечина (3%) и Михаила Ходорковского (2%).

Под понятием «олигарх» респонденты понимают богатых людей, миллионеров/миллиардеров (так ответили 52%), людей, имеющих влияние на политику и высокое положение в обществе. Олигархов характеризуют как людей, имеющих много незаконно нажитых денег (20%), думающих только о своем обогащении, имеющих счета за границей. Также олигархи — это, по мнению опрошенных, «чиновники со сверхдоходами», «зажравшиеся буржуи», «безнаказанные люди», взяточники и коррупционеры.

Среди определений встречалась и положительная оценка. Например, 3% респондентов назвали олигархов умными, предприимчивыми и трудолюбивыми людьми, 1% — удачливыми людьми.

Олигархи приносят России больше вреда, чем пользы, полагают 44% опрошенных. Треть респондентов (36%) склоняется к тому, что от олигархов есть как вред, так и польза. 9% ответили, что олигархи приносят больше пользы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуместным выражение «российские олигархи». «Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России олигархов нет», — сказал Песков. 

Опрос ВЦИОМ проводился 7-8 апреля с помощью телефонного интервью. Были опрошены 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. 

Кто подпал под новые санкции США

Политика
Новости

Госдума приняла закон о блокировке порочащих сведений в интернете

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий судебным приставам ограничивать доступ к интернет-ресурсам, размещающим сведения, порочащие честь и достоинство или деловую репутацию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Приставы смогут требовать закрытия доступа к таким сайтам, если те откажутся удалять подобную информацию, затрагивающую интересы гражданина или юридического лица. Авторы инициативы - депутаты от фракции «Единая Россия» во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Законопроект был внесен в Госдуму 2 апреля.

В соответствии с действующим Гражданским кодексом сведения, которые оказались после их распространения доступными в интернете, могут быть удалены по требованию пострадавшего. При этом, как указывают авторы документа, «специфика распространения информации в интернете требует наличия в законодательстве специальных механизмов для исполнения судебных решений, что является обеспечением реализации конституционных прав каждого на судебную защиту».

Госдума приняла законопроект в первом чтении 5 апреля. Согласно документу, если распространители порочащей информации не удалили ее в установленный судом срок, судебный пристав принимает постановление об ограничении доступа к этим сведениям и передает его в Роскомнадзор в течение рабочего дня.

«Ведомости» 2 апреля писали, что механизмы разблокировки сайтов в поправках не предусмотрены. Если информация порочит честь и достоинство, она не будет разблокирована: по аналогии с экстремистскими материалами, пояснял газете соавтор проекта, зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный. В то же время представитель Роскомнадзора говорил «Ведомостям», что его ведомство в подготовке и обсуждении этих поправок не участвовало и на согласование в службу они не поступали.

Финансы
Новости

Райффайзенбанк предупредил о плановых технических работах ближайшей ночью

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Ночью 13 апреля в период с 2.00 до 3.00 мск в работе Райффайзенбанка могут возникнуть проблемы из-за плановых технических работ. Об этом говорится на сайте банка.

Клиентов банка предупредили, что могут наблюдаться сложности при проведении операций по картам банка, а также в терминалах и банкоматах Райффайзенбанка по картам сторонних банков.

«Мы приняли все меры, чтобы провести работы в кратчайшие сроки. Приносим извинения за возможные неудобства», — говорится в сообщении банка.

Последний раз сбой в работе Райффайзенбанка наблюдался 10 апреля. Клиенты столкнулись с проблемами при проведении клиентских платежей. Причиной сбоя стала большая нагрузка на серверы банка. 

10 крупнейших банков континентальной Европы

Недвижимость
Новости

«Дом.рф» сообщил о росте ипотечного кредитования на 85%

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В I квартале 2018 г. банки выдали ипотечных кредитов на общую сумму 600 млрд руб., сообщает АО «Дом.рф» (ранее — АИЖК). Это на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В марте было выдано более 120 000 кредитов на 240-250 млрд руб. (на 65-70% больше, чем в марте 2017 г.).

«Основной фактор роста — рекордно низкие ставки по ипотеке и восстановление потребительской уверенности российских семей», — говорится в сообщении компании. Ставки по ипотеке в феврале продолжили снижение: 9,58% — на новостройки (год назад — 11,61%), 9,83% — на вторичное жилье (год назад — 12,11%).

Рынок ипотеки растет прежде всего за счет новых заемщиков, «чистые» темпы роста рынка составляют около 55%, отметил генеральный директор «Дом.рф» Александр Плутник.

Доля кредитов с платежами, просроченными на 90 и более дней, снизилась до 2,15% — это минимум за последние три года. «В сочетании со стабильными ценами на жилье это говорит об отсутствии предпосылок формирования "пузыря" на рынке ипотеки», — отмечает компания.

Всего в 2018 г., по оценке «Дом.рф», будет выдано около 1,3-1,4 млн кредитов на 2,5-2,8 трлн руб. 

10 самых дорогих новостроек Москвы

Политика
Новости

В редакции активно освещавшей протесты в Волоколамске газеты проходят обыски

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В редакции подмосковной газеты «Волоколамская неделя» с 9.30 утра проходят обыски, рассказала «Ведомостям» главный редактор издания Мария Мурашова.

Обыски проводят сотрудники УМВД по Московской области совместно с представителями Следственного комитета России, всего около десяти человек, добавила она. 

«Сотрудники пояснили нам, что они проводят обыски в связи с возбужденными уловленными делами в отношении нескольких частных компаний, а издание проверяют на аффилированность к этим компаниям, — рассказала Мурашова. Сотрудники изучают записи в компьютерах, планшетах и личные записи в блокнотах».

Прежде издание активно освещало протест жителей Волоколамска против свалки «Ядрово», которая находится рядом с городом. Представитель УМВД по Московской области пообещал предоставить комментарий «Ведомостям» позднее.

Ранее РБК сообщал, что в администрациях Волоколамска и Серпуховского района прошли выемки документов. Действия правоохранительных структур могут быть связаны с митингами против мусорных полигонов и выборами.

10 крупнейших свалок Подмосковья

Политика
Новости

Алиев в четвертый раз победил на выборах президента Азербайджана

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Действующий президент Азербайджана переизбрался на четвертый срок. По итогам обработки 92% бюллетеней Алиев набрал 86% голосов, обойдя семь конкурентов, сообщается на сайте ЦИК Азербайджана. Явка на выборах составила 74,5%.

Алиев поблагодарил азербайджанцев за «большое доверие». «Я всегда ощущаю поддержку азербайджанского народа. Она придает мне силы. Эта поддержка является главным условием для нашего развития. Единство между народом и властью является основным фактором развития в Азербайджане», — приводятся слова Алиева на его сайте. 

Алиев возглавляет Азербайджан с октября 2003 г. Тогда он набрал на выборах 79,46% голосов. В октябре 2008 г. Алиев был переизбран президентом страны, получив более 88% голосов. В марте 2009 г. в Азербайджане были приняты поправки, разрешающие одному и тому же человеку занимать должность президента более двух раз. В октябре 2013 г. Алиев был переизбран на третий срок, набрав 84,6% голосов.

В 2016 г. в конституцию страны были внесены изменения, согласно которым президент страны избирается на семь лет. 

Политика
Новости

Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать Telegram после решения суда

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram на территории России в случае удовлетворения иска о его блокировке. Об этом представитель ведомства заявил во время досудебного заседания по иску в Таганском суде Москвы, передает «Интерфакс».

«Данное судебное дело связано с распространением информации, и поскольку Telegram не предоставляются ключи для декодирования сообщений, мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае удовлетворения искового заявления», - заявила представитель Роскомнадзора.

Суд, в свою очередь, оставил это ходатайство до стадии вынесения решения по существу дела. Вместе с тем суд удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о привлечении к делу в качестве третьего лица Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Судья Юлия Смолина уточнила, что Таганский суд Москвы начнет рассматривать по существу заявление ведомства об ограничении доступа к мессенджеру на территории России 13 апреля в 10:00.

«РИА Новости» отмечает, что представители Telegram не явились на досудебную подготовку по иску Роскомнадзора. «Представители Telegram не явились на заседание», — констатировала судья.

В начале апреля истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором руководству Telegram на передачу ключей шифрования Федеральной службе безопасности (ФСБ). По словам юридического представителя Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила ведомство, что требования ФСБ не могут быть выполнены по техническим причинам — из-за архитектуры программы. Тем не менее, служба подала иск в Таганский суд о блокировке Telegram в России.

Руководитель представляющей интересы мессенджера правозащитной группы «Агора» Павел Чиков 11 апреля заявил, что Telegram проходит не ответчиком, а заинтересованным лицом по иску о его блокировке. Он указывал, что представители мессенджера направили ходатайство в суд о переносе заседания, чтобы ознакомиться с материалами дела, «поскольку Telegram-таки определен участником процесса».

В то же время руководитель «Агоры» говорил, что если суд все же решит заблокировать мессенджер, то это не произойдет мгновенно. По его словам, реальная блокировка Telegram возможна в середине лета 2018 г. Основатель мессенджера Павел Дуров не комментировал возможные действия при блокировке.

Политика
Новости

Супругу Улюкаева не допустили в качестве общественного защитника в суде над ним

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мосгорсуд отклонил ходатайство защиты экс-министра Алексея Улюкаева о допуске на процесс его супруги в качестве общественного защитника, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда, где сегодня рассматривается апелляция на приговор.

«Данное лицо является супругой, высшего юридического образования у нее нет, кроме того, защиту уже осуществляют четыре профессиональных адвоката», – заявил прокурор. Судья согласилась с позицией прокуратуры.

В декабре 2017 г. Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении $2 млн взятки от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, назначив бывшему министру экономического развития наказание в виде восьми лет колонии и штрафа в размере 130 млн руб.

Бывшего федерального министра отправили в федеральный изолятор № 1 («Матросская Тишина»), в так называемую часть «Кремлевский централ», где содержат высокопоставленных заключенных.

Согласно представленной адвокатами на заседании медицинской справке, состояние здоровья Улюкаева в СИЗО расценивается как удовлетворительное, необходимую медицинскую помощь он получает.

Читать ещё
Preloader more
Фото