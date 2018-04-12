Группа «Дело» стала владельцем более 30% в Global Ports

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Госдума приняла закон о санации страховщиков

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о санации страховых организаций для предупреждения их банкротства. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее руководитель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что введение такой процедуры позволит предупредить банкротство страховщиков и защитит интересы граждан. Новая мера, по его словам, даст возможность поддерживать непрерывность выплат по обязательствам.

В рамках инициативы создается Фонд консолидации страхового сектора (ФКСС), формируемый из средств ЦБ. Из этого фонда регулятор сможет передать управляющей компании ФКСС кредит без обеспечения на срок до пяти лет для покупки активов страховщиков под санацией.

Средства для пополнения капитала банка или страховщика ЦБ передает фонду под 0% на 20 лет, указано в поправках.

Документ запрещает также экс-собственникам санируемых страховых организаций покупать их акции после санации (при доле более 1% за три месяца до начала санации) и допускает предъявление к ним требований о возмещении убытков, в том числе о компенсации расходов санатора на финансовое оздоровление страховщика.

Регулятор получит право оценивать активы, пассивы и страховые резервы страховщика, а также в случае назначения временной администрации вводить мораторий на удовлетворение требований его кредиторов на срок до трех месяцев. Мораторий при необходимости может быть продлен еще, максимум, на три месяца. Но его общий срок не будет превышать срока действия временной администрации страховой организации.

Банк России также сможет ограничивать или запрещать отдельные сделки, действие лицензии страховщика при повторных нарушениях в течение года и неисполнении предписаний ЦБ. В частности, это касается сделок, связанных с передачей недвижимого имущества страховщика в аренду или залог, его внесением в качестве вклада в уставный капитал третьих лиц, получением займов, уступкой прав требований и переводом или прощением долга, новацией, отступным, осуществлением финансовых операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.