Группа «Дело» стала владельцем более 30% в Global Ports
Группа «Дело» бывшего депутата Госдумы Сергея Шишкарева закрыла сделку, в результате которой получила 30,75% акций Global Ports. Об говорится в сообщении Global Ports.
Продавцом доли выступила компания Transportation Investments Holding Limited (TIHL), которая представляет интересы основателей группы «Н-транс» Константина Николаева, Никиты Мишина и Андрея Филатова. Сумма сделки не раскрывается.
О готовящейся сделке стороны объявили 20 декабря 2017 г. Тогда 30,75%-ный пакет Global Ports, расписки которой торгуются на Лондонской фондовой бирже, стоил примерно $235 млн. В марте Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство группы «Дело» о покупке доли в Global Ports. Для совершения сделки ФАС потребовала перевести тарифы контейнерных терминалов Global Ports в рубли в течение 30 дней с момента совершения сделки.
«После завершения сделки Никита Мишин, Михаил Логанов, Константин Широков и Элиа Николау сложили свои полномочия в качестве членов совета директоров. Кандидатуры новых членов совета будут выдвинуты для избрания на следующем годовом собрании акционеров. Дата собрания - 14 мая 2018 г.», - уточняется в пресс-релизе компании. В новый состав совета номинированы Шишкарев, еще один представитель группы «Дело» Антон Чертков, а также три кипрских юриста: Демос Катсис, Ставрос Павлоу и Джордж Йаллуридес. Численность совета директоров компании планируется сократить с 16 до 15 человек.
Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в России. Группа владеет активами на Балтике и Дальнем Востоке. Компания управляет пятью терминалами в России и двумя - в Финляндии. Еще один мажоритарный акционер помимо группы «Дело» – APM Terminals B.V. (по 30,75%). Free float составляет 20,5%, GDR торгуются на Лондонской фондовой бирже. Ilibrinio Establishment Ltd. и Polozio Enterprises Ltd. (экс-владельцы «Национальной контейнерной компании») владеют по 9% в капитале Global Ports.