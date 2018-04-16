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Жаров пообещал бороться с методами обхода блокировок Telegram

Меры в отношении различных инструментов для обхода блокировки мессенджера Telegram будут приниматься в соответствии с российским законодательством, заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Его слова приводит агентство «Интерфакс».

Отвечая на вопрос о блокировке VPN и других инструментов обхода запретов, руководитель ведомства сказал: «Если вы обратите внимание на закон об организаторах распространения информации, по которому мы работаем, мы свои действия предпринимаем вслед за теми документами, которые к нам поступают из органов, обладающих функциями оперативно-розыскной деятельности. Видимо, продолжим действовать точно так же».

Ранее Роскомнадзор потребовал от операторов связи начать блокировать доступ к Telegram в России. Решение о блокировке принял ранее Таганский районный суд Москвы.

Руководитель Роскомнадзора уточнил, что процесс ограничения доступа займет время. «Сколько займет процесс блокировки? Займет несколько часов, поскольку операторы его выгружают, и процесс блокировки будет постепенно нарастать», – говорит он. Пользователи на 12.55 массово не жалуются на сбои в работе программы.

Основатель Telegram Павел Дуров 13 апреля пообещал, что мессенджер будет задействовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие дополнительных действий от пользователей. Дуров подчеркивал, что не гарантирует доступность сервиса без использования VPN.