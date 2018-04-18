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СМИ узнали о рисках перебоев с поставками продовольствия во время ЧМ-2018

Производители продуктов питания обратились к властям регионов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, с просьбой разъяснить ограничения для движения грузового транспорта на период проведения футбольного первенства, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст соответствующего письма. Затягивание процесса согласования логистики может привести к перебоям с поставками продовольствия, предупреждают авторы письма.

Письмо было направлено властям Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Самарской, Ростовской, Калининградской, Нижегородской и Волгоградской областей, Краснодарского края, Татарстана и Мордовии на прошлой неделе. Среди авторов письма – Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), Национальная мясная ассоциация, «Руспродсоюз».

Ограничение движения грузового транспорта по распоряжению местных властей и другие меры безопасности во время проведения ЧМ-2018 предусмотрены президентским указом от 9 мая 2017 г.

В департаменте транспорта Москвы заверили, что дополнительные ограничения для движения грузового транспорта на период чемпионата вводиться не будут. В администрации Ростова-на-Дону сообщили, что рассматривается вопрос ограничения движения грузовиков только в районе стадиона. В Самаре ограничения будут действовать на региональных дорогах и на части трассы М5 с 14 июня по 17 июля для грузовиков массой более 3,5 т. По словам врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, для транспорта предприятий непрерывного цикла будет доступна аккредитация, которая позволит попадать в город, а не прошедшие аккредитацию смогут доставлять грузы в ночное время. Пресс-службы руководства других регионов не ответили на вопросы издания. Минтранс и Минпромторг не смогли предоставить оперативный комментарий.

Участники рынка готовы адаптировать логистику под временные условия работы, но просят чиновников обнародовать предлагаемые ограничения как можно скорее. Они предупреждают, что в противном случае возможны перебои с поставками, в том числе, продуктов первой необходимости.

По словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, перестройка логистики может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. В компании Metro предупреждают, что с учетом ожидаемой высокой загрузки в период ЧМ-2018 любые изменения и ограничения в сфере логистики несут риски для любого поставщика. Источник «Коммерсанта» в одном крупном производителе не исключает, что ограничения для грузовиков также затруднят доставку сырья для пищевых производств, что вызовет остановку мощностей. По его словам, в итоге может сработать эффект домино, который грозит колоссальными потерями для производителей и поставщиков и нехваткой продуктов для покупателей в крупных городах.

На время Олимпиады 2014 г. в Сочи запрещался проезд грузовиков с полуприцепами длиной более 12 м. Чтобы не допустить порчи перевозимых продуктов, водителям и закупщикам приходилось идти на нарушения правил, отмечает крупный поставщик.

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