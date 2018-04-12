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Роспотребнадзор выявил 561 случай завышения цен гостиницами перед ЧМ-2018

Роспотребнадзор в ходе проверок выявил 561 случай завышения отелями цен в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 г., об этом сообщается на сайте службы.

К 9 апреля ведомство проверило цены в 12 414 объектах размещения в городах проведения чемпионата. «В целом было выявлено 561 случай завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 22 случая) и 113 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации», – говорится в сообщении.

В отношении отелей проведено 1184 внеплановых проверок, в общей сложности возбуждено 1499 дел об административных правонарушениях. Совокупная сумма наложенных штрафов составила около 6 млн руб.

С 19 февраля Роспотребнадзор открыл горячую линию для консультации по вопросам ценообразования на гостиничные номера и другим темам, касающимся ЧМ-2018. Ведомство проверяет цены на гостиничные услуги в городах проведения футбольного первенства согласно правительственному постановлению.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

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