Стиль жизни

Новости

Ростуризм рекомендовал не завышать цены на аренду квартир во время ЧМ-2018

Ростуризм опубликовал памятку для желающих сдать жилье в аренду гостям чемпионата мира по футболу 2018 г. Документ описывает права и обязанности арендодателей и содержит рекомендации по сдаче квартир.

Легче всего сдать квартиру через популярные интернет-площадки. Важно, чтобы квартира была чистой, указывает Ростуризм. Жилье должно быть оснащено необходимой бытовой техникой, мебелью, постельным бельем и ванными принадлежностями.

Аренду квартиры следует оформить официально и провести опись имущества. «Уточните заранее телефон вашего участкового полицейского, проинформируйте его о намерении сдать жилье в аренду», - советует Ростуризм.

Ведомство подчеркивает, что «необоснованно завышенная цена негативно отражается и на репутации владельца, и на репутации города». Кроме того, завышенная цена может отпугнуть потенциальных жильцов.

Для сравнения Ростуризм указывает, что для гостиниц на период чемпионата установлена максимально допустимая цена, которая не может более чем на 70% превышать обычную цену.

Иностранных арендаторов необходимо регистрировать в отделе по вопросам миграции МВД даже в случае их прибытия на один день, а российских граждан - если они приезжают на три дня и более, отмечает Ростуризм.

Ведомство также обращает внимание на обязанность заплатить за сданную квартиру налоги. За неуплату налогов предусмотрен как штраф (ст. 199 НК РФ), так и уголовная ответственность (ст. 198 УК РФ), напоминает Ростуризм.