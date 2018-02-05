Статья опубликована в № 4501 от 05.02.2018 под заголовком: FIFA дала пас отельерам
Дилер FIFA вернул отелям треть забронированных мест в отелях
Правда, дефицит мест в гостиницах на период чемпионата мира по футболу это снизит незначительно
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Российские чиновники ожидают 1,5 млн иностранных туристов на период чемпионата по футболу
Евгений Разумный
Официальный дилер FIFA по размещению, Match Accommodation, скорректировал потребность в гостиничных номерах для размещения гостей чемпионата мира по футболу – 2018, сообщил «Ведомостям» его представитель и подтвердили представители нескольких компаний, управляющих гостиницами.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах, включая Москву, Петербург, Калининград, Сочи. Match Accommodation отвечает за размещение официальных лиц, делегатов, гостей и сотрудников FIFA, команд-участниц, поставщиков услуг FIFA, также часть мест продается обычным посетителям чемпионата.
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