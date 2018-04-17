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СМИ узнали о рисках простоя автозаводов Петербурга из-за мер безопасности на ЧМ-2018

На время проведения чемпионата мира по футболу власти могут остановить перевалку всех опасных грузов в портах регионов, где пройдут матчи, сообщает «Коммерсантъ». Из-за широкого понимания опасности веществ запрет коснется, в частности, не только радиоактивных изотопов, но и любой химии, отмечает издание. По данным газеты, в итоге под угрозой простоя из-за нехватки компонентов оказались автозаводы Санкт-Петербурга, это также создает риск дефицита запчастей на авторынке.

Стивидоры начали уведомлять клиентов, что из-за усиления мер безопасности в период с 25 мая по 25 июля будет приостановлена перевалка опасных грузов «всех классов». Петербургский контейнерный терминал Санкт-Петербург (КТСП, входит в UCL Holding Владимира Лисина) предупреждал компании, что если приостановить отправку грузов невозможно, то необходимо обращаться в региональный межведомственный оперативный штаб (МОШ) для согласования обработки и перевалки. Штабы курируют региональные управления ФСБ.

В приказе капитана морского порта Ростова-на-Дону Андрея Иовлева отмечается, что во время ЧМ-2018 в радиусе 100 км вокруг спортобъектов запрещена перевозка источников ионизирующего излучения, химических и биологических опасных грузов, взрывчатых веществ и иных опасных грузов.

Близкий к Ростехнадзору источник «Коммерсанта» пояснял, что у сотрудников ФСБ в МОШ «свое понимание обеспечения безопасности, часто избыточное». По данным издания, капитаны портов требуют приостановки перевозок и перевалки всех типов опасных веществ.

По словам источника «Коммерсанта», запрет грузов «всех уровней опасности» коснется большого перечня товаров – от аккумуляторов и лакокрасочных материалов до подушек безопасности. По его данным, поставки планируются заранее и сейчас вряд ли компания успеет закупить комплектующие. В результате под угрозой остановки как минимум петербургский кластер автопрома (Toyota, Hyundai, Ford, Nissan), который получает компоненты морем, и калининградский «Автотор» (сборка BMW, Hyundai, Kia).

В Hyundai Motor Manufacturing Rus «Коммерсанту» подтвердили получение уведомлений портов и «заблаговременно заказали комплектующие и материалы». В компании сообщили, что на заводе «обеспокоены вопросом и надеются на благоразумие всех участников процесса». В Nissan изданию указали, что ведут работу с госорганами и портами по оценке влияния ограничений на производство, «финальное понимание не сформировано» (это может затронуть подушки безопасности). В Ford Sollers (морем получают компоненты для Ford Explorer) «анализируют возможный эффект». Официально в других компаниях ситуацию не комментировали. Источники газеты утверждают, что проблемы могут быть и с запчастями на продажу.

Меры безопасности во время ЧМ-2018 введены президентским указом от 9 мая 2017 г. и правительственным постановлением от 9 июня. МОШ уже извещал о закрытии в этот период опасных производств, но в большинстве случаев продолжение работы удавалось согласовать. Нормы безопасности подробно не регламентированы. Еще в ноябре 2017 г. президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин обращался к первому вице-премьеру Игорю Шувалову с разъяснениями о том, какие именно опасные производственные объекты в городах проведения футбольного первенства должны приостановить работу.

По информации издания, регламент рассмотрения МОШ обращений бизнеса о перевалке отдельных опасных грузов еще не готов, разработать его региональное УФСБ на прошлой неделе просил бизнес-омбудсмен Петербурга Александр Абросимов. Руководитель Росморречфлота Виктор Олерский подчеркивал, что запреты аналогичны тем, что были при Кубке конфедераций – 2017, критичных ограничений, которые повлияют на работу портов, нет.