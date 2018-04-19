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Rusal Japan сообщила о прекращении поставок российского алюминия в Японию

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Поставки произведенного UC Rusal алюминия в Японию прекращены из-за санкций США, сообщил ТАСС директор японской «дочки» российской компании Rusal Japan Кунихико Хигаси.

«Дальнейшие поставки алюминия отменены, – сказал Хигаси. – Наши покупатели сообщили, что не могут осуществлять за них платежи компании UC Rusal, что связано с недавними санкциями США. Такие уведомления приходили к нам одно за другим». Он уточнил, что уже погруженные на суда партии не будут остановлены, однако дальнейшие поставки отменяются.

По данным Rusal Japan, на Россию приходилось примерно 15% японского импорта алюминия или 230000 тонн. Весь российски алюминий поставлялся от UC Rusal.

Ранее агентство Reuters сообщило, что крупнейшие японские трейдеры попросили UC Rusal прекратить поставки алюминия из-за санкционных рисков.

Второй крупнейший в мире производитель алюминия UC Rusal и семь других компаний Олега Дерипаски были включены минфином США в список блокирующих санкций (SDN-лист). Американцам запрещены любые деловые отношения с компаниями из черного списка, а контрагентам из других юрисдикций грозят вторичные санкции за существенные транзакции в пользу этих структур. Для подсанкционных компаний перекрывается доступ к финансовой системе США и транзакциям в долларах.

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Бизнес
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Чемезов предложил Рогозину обанкротить и передать «Ростеху» Курганмашзавод

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«Ростех» считает необходимым начать банкротство одного из крупнейших российских производителей бронетехники Курганмашзавода (КМЗ), а затем объединить его с входящим в госкорпорацию тульским Конструкторским бюро приборостроения им. академика Шипунова, сообщает РБК со ссылкой на письмо гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова вице-премьеру Дмитрию Рогозину.

Чемезов в письме от 2 апреля (его подлинность подтвердили в пресс-службе «Ростеха») попросил Рогозина «в возможно короткие сроки» провести заседание правительственной комиссии по обеспечению и реализации мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций ОПК и рассмотреть на нем вопросы, связанные с введением процедур банкротства в отношении КМЗ.

«Текущее финансово-экономическое состояние АО «Курганмашзавод» и группы зависимых компаний критическое», – пишет Чемезов. По итогам 2017 г. у предприятия образовался убыток около 7 млрд руб., кроме того, завод сорвал сроки «изготовления имущества по экспортному контракту в интересах иностранного заказчика». Чемезов также указывает, что у КМЗ есть проблемы с выполнением гособоронзаказа и на 2018 г. – предприятию дополнительно необходимо 16 млрд руб., однако источники финансирования отсутствуют. Чемезов предлагает заключить контракты по передаче производственных площадок КМЗ тульскому предприятию с 2019 г.

КМЗ основан в 1950 г., предприятие входит в концерн «Тракторные заводы». Согласно СПАРК, 55% КМЗ принадлежит АО «МИГ "КТЗ" (управляющая компания «Тракторных заводов»), которой, в свою очередь, владеет Machinery & Industrial Group N.V. (Амстердам) – эта компания аффилирована с временным директором КМЗ и гендиректором «Тракторных заводов» Альбертом Баковым и председателем совета директоров концерна Михаилом Болотиным. Красноярский проектно-технологический институт комбайностроения, также принадлежащий Machinery & Industrial Group, владеет 19% КМЗ. 13% завода принадлежит ОАО «СКБМ», которым владеет сам КМЗ.

КМЗ специализируется на производстве и ремонте бронемашин класса БМП. Завод выпускает БМП-2 и БМП-3, которые помимо армии России эксплуатируют вооруженные силы почти трех десятков стран мира, говорится на сайте КМЗ. На предприятии изготавливаются опытные образцы модернизированной БМД-4, на базе которой КМЗ произвел БТР «Ракушка». Также КМЗ производит гражданскую продукцию – автоприцепы и тракторные ковши. В состав КМЗ входят десять заводов и пять цехов, штат превышает 5000 человек.

Концерн «Тракторные заводы», в который вместе с 130 другими предприятиями входит КМЗ, также испытывает финансовые проблемы. Осенью 2017 г. правительство передало концерн в оперативное управление «Ростеху». Общие долги концерна превышают 100 млрд руб. Его основным кредитором выступает Внешэкономбанк (ВЭБ), «Ростеху» концерн должен более 4 млрд руб. В октябре 2017 г. ВЭБ подал в чувашский арбитражный суд иск о признании «Тракторных заводов» банкротом в связи с долгом на 68,5 млрд руб. В ноябре арбитраж ввел в отношении концерна процедуру наблюдения.

В «Ростехе» РБК объяснили ситуацию с «Тракторными заводами» кризисом машиностроительной отрасли в целом и неправильными решениями в управлении предприятиями: заводы концерна были чрезмерно закредитованы под залог активов, предприятие не смогло обслуживать долги.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в марте 2017 г. говорил, что КМЗ объединят с Уралвагонзаводом под управлением «Ростеха». Допускал такое объединение и Чемезов. В случае передачи КМЗ «Ростеху» госкорпорация намерена сохранить коллектив предприятия, сокращения планируются, но незначительные и в основном затронут административно-управленческий персонал, отметили РБК в «Ростехе».

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Политика
Новости

СК отследил весь путь Юлии Скрипаль из Москвы в Солсбери

Ведомости
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Следственный комитет России опубликовал видеоролик с подробностями расследования дела об отравлении Юлии Скрипаль в Солсбери. В сюжете утверждается, что следователям удалось пошагово восстановить весь путь Юлии Скрипаль 3 марта из московского аэропорта «Шереметьево» в лондонский «Хитроу». «Установлен водитель такси, который привез Юлию Скрипаль в аэропорт, а также все пассажиры воздушного судна, на котором девушка летела в Соединенное Королевство. Ни у одного из летевших этим рейсом пассажиров не зафиксировано признаков интоксикации, связанных с отравлением химическими веществами», — утверждается в сюжете.

Следователи установили места работы Юлии Скрипаль в России, круг ее общения, а также адреса ее проживания. В СК считают «абсурдным» заявление Великобритании о том, что у Скрипаль нет близких родственников, готовых представлять ее интересы. В Ярославской области проживают бабушка Юлии Елена и двоюродная сестра Виктория, активно сотрудничающая со следствием.

В сюжете приводится рассказ Виктории о ее телефонном разговоре с Юлией. У родственницы пострадавшей сложилось впечатление, что Юлия говорит под давлением и то, «что ей было сказано». Юлия заявила, что встречаться с ней она не хочет и что визу Виктории не дадут. В итоге так и получилось.

4 марта Юлия Скрипаль и ее отец, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, были обнаружены на скамейке в парке Солсбери в бессознательном состоянии. Великобритания обвинила Россию в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок». Москва это отвергает и рассчитывает на предоставление ответов на свои запросы.

В середине марта СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е», ч. 2 ст. 105 УК («покушение на убийство, совершенное общеопасным способом»).

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Технологии
Новости

«Коммерсантъ» узнал о смене тактики Роскомнадора по блокировке Telegram

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Совещание с крупнейшими операторами связи не помогло Роскомнадзору найти эффективные способы блокировки Telegram, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванных собеседников. Совещание, на котором обсуждали блокировку мессенджера, прошло 18 апреля,  никаких решений на нем не приняли, рассказали собеседники издания. В пресс-центре Роскомнадзора информацию о совещании с операторами опровергли.

Тем не менее 18 апреля Роскомнадзор решил сменить тактику, отмечает издание. В реестр запрещенных ресурсов было добавлено лишь 130 000 IP-адресов американского облачного сервиса DigitalOcean, отметил гендиректор хостинг-провайдера «Дремучий лес» Филипп Кулин.

Блокировка Telegram в России началась 16 апреля, но полностью заблокировать доступ к мессенджера не удалось до сих пор. Сервис меняет IP-адреса мобильной версии и провайдеров хостинга. За два дня в черный список Роскомнадзора попало почти 20 млн IP-адресов облачных сервисов Amazon и Google, использовавшихся Telegram. При этом «деградация» мобильной версии мессенджера в России составила лишь 20%, пояснил сотрудник одного из операторов связи.

Включение в реестр миллионов IP-адресов привело к перебоям в системе блокировки запрещенных сайтов, отмечает издание со ссылкой на участников рынка. Как сообщил Nag.ru, 18 апреля интернет-провайдеры получили из Роскомнадзора письмо «с настоятельной просьбой перезагрузить программно-аппаратный комплекс «Ревизор», использующийся для мониторинга доступа к запрещенным сайтам. По данным Nag.ru, система зависла «из-за огромного количества IP-адресов, которые попали в реестр запрещенных». В Роскомнадзоре это отрицают.

Сложность с блокировкой Telegram заключается в том, что ряд крупных российских операторов используют устаревший метод фильтрации, считает гендиректор Rdp.ru Сергей Никулин. И чем больше записей внесено в черный список, тем выше риск отказа в обслуживании. «Во избежание сбоев провайдеры вручную ограничивают количество фильтруемых подсетей, что не лучшим образом сказывается на качестве фильтрации», – рассказал он.

Минимальные затраты Telegram на обход блокировок сооснователь Zello Алексей Гаврилов оценил в $5000 в день. У самого Zello на разных этапах они, по его словам, составляли от $10 до $70. Сам Роскомнадзор утверждает, что не несет никаких затрат по блокировке мессенджера.

Кого блокирует Роскомнадзор

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Политика
Новости

Трамп не исключил новых антироссийских санкций

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Президент США Дональд Трамп заявил, что решения о санкциях против России будут приниматься, исходя из политики Москвы. «Мы введем санкции тогда, когда они [Россия] их действительно заслужат», - приводит CNN его слова в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Флориде.

«У России не было более жесткого оппонента, чем Дональд Трамп», - уверен президент США. «И американские СМИ критикуют Белый дом за недостаточную жесткость по отношению к России? Россия скажет вам, что труднее, чем с Трампом, ей ни с кем не работалось», - заявил он.

Собеседники CNN полагают, что Трамп отказался от введения новых санкций против России. Один из высокопоставленных источников телекомпании заявил, что Белый дом уведомил российское правительство о том, что нового раунда санкций не будет. Звонок в российское посольство состоялся 15 апреля. Другой источник заявил телекомпании, что в российское посольство звонил высокопоставленный представитель госдепа. Он пояснил, что предшествовавшее заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о скором вводе новых ограничениях против России минфином США не соответствует действительности. Третий собеседник утверждает, что сами санкции были подготовлены, но Трамп не захотел дать им ход.

Другие собеседники телекомпании уверяют, что Хейли точно знала о планах Трампа, но он в последний момент передумал. Они описывают это как коммуникационный сбой. При этом Трампу не понравилось, что Хейли озвучивает еще не принятые решения. Представитель госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что Белый дом продолжает взвешивать вопрос о новых антироссийских санкциях.

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Бизнес
Новости

Шохин не исключил «временной национализации» UC Rusal

Ведомости
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Президент РСПП Александр Шохин допустил выкуп государством акций компаний, которые попали под действие санкций. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК, комментируя инициативу председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова, о национализации UC Rusal.

«Если это американские компании или граждане, у них прямой запрет на участие в деятельности токсичных компаний и попавших под санкции. Либо это могут быть и финансовые инвесторы, которые боятся подпасть, под так называемые вторичные санкции», — сказал Шохин, подчеркнув, что подобная схема национализации используется в США и ЕС. Там государство в моменты кризиса тоже «заходило в банковские и финансовые институты» и до сих пор не снизило свою долю до докризисного уровня.

Шохин видит сложность в определении справедливой цены для выкупа таких активов. «Государство частично несет ответственность за положение дел в подсанкционных компаниях, поскольку наказывают нас за неправильное поведение на геополитической арене. Бизнес, мягко говоря, не несет 100% ответственность за эти политические проблемы», — отметил президент РСПП. Он полагает, что государству придется подставлять бизнесу плечо при условии, что поддержка подсанкционных предприятий не будет осуществляться за счет предприятий, у которых все хорошо.

Шохин подчеркнул, что частичная национализация — это лишь один, но не преобладающий метод решения проблем. «Возможности использования механизма государственного долга ограничены. Возможна приватизация для целей национализации, но проблема в том, что сейчас многие инвесторы зарубежные, прежде всего, они осторожно относятся к любому российскому активу, поскольку неопределенность очень высока», — сказал он.

Ранее Михаил Шмаков предложил национализировать UC Rusal – «выкупить по минимальной цене», и «дальше это запустить как государственный инвестиционный проект». Руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков заявлял, что о передаче заводов компании государству речь не идет.

6 апреля минфин США внес UC Rusal и ее основного владельца Дерипаску в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals), изолировав компанию от американской финансовой системы.

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Политика
Новости

Замруководителя Росавиации отправлен в отставку

Ведомости
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Распоряжение об освобождении от должности замруководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Михаила Буланова по его просьбе, опубликовано на сайте кабинета министров. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал его 17 апреля. В Росавиации Буланов курировал вопросы, связанные с сертификацией воздушных судов.

В октябре 2017 г. МАК заявлял о серьезных проблемах, возникших в авиационной отрасли после перераспределения полномочий по сертификации авиатехники. С 2015 г. этот вопрос распоряжением правительства был передан Росавиации. В федеральном агентстве эту информацию опровергали.

Осенью 2017 г. претензии к Росавиации высказывали Минтранс и прокуратура после остановки деятельности авиакомпании «ВИМ-авиа». Тогда же рассматривался вопрос об отставке руководителя Росавиации Александра Нерадько, но в итоге он сохранил свой пост.

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Бизнес
Новости

Путин подписал закон о невозвратных билетах на поезда

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Президент России Владимир Путин подписал закон о специальных тарифах на невозвратные железнодорожные билеты. Копия документа размещена на официальном портале правовой информации.

Благодаря возможности продавать невозвратные билеты Федеральная пассажирская компания (ФПК) сможет изменить тарифы в сторону уменьшения. Закон вступит в силу 1 января следующего года.

За пассажиром сохраняется возможность вернуть такой билет, только если он не смог им воспользоваться из-за болезни или несчастного случая, внезапной болезни члена семьи, совместно следующего с пассажиром, или смерти члена семьи. В каждом случае уважительную причину необходимо будет подтвердить документами. Пассажир также может сдать билет из-за отмены или задержки поезда.

В заключении комитета Госдумы по транспорту говорится, что благодаря невозвратным билетам существенно снизится стоимость проезда пассажира.

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Экономика
Новости

Минэкономразвития оценило рост ВВП России в I квартале в 1,1%

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Рост ВВП России в марте этого года замедлился до 0,7% в годовом выражении. В феврале данный показатель был на уровне 1,3%. В I квартале этого года рост ВВП России составил 1,1%. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития «Картина деловой активности».

«По оценке Минэкономразвития России, в марте прирост ВВП составил 0,7% год к году (по уточненной оценке, в январе – 1,4%, в феврале – 1,3%, в целом за I квартал – 1,1%). Замедление темпа роста ВВП в марте по сравнению с январем – февралем в первую очередь связано со спадом в динамике строительства, который в марте составил 9,7% в годовом выражении (вклад в прирост ВВП оценивается на уровне минус 0,3 п. п.) после около нулевой динамики в январе – феврале», – отмечается в документе.

Рост ВВП в I квартале стал минимальным с I квартала 2017 г. Тогда показатель составил 0,8% в годовом выражении, во II квартале того же года ускорился до 2,3%, в III квартале составил 1,9%, в IV квартале был на уровне 1,2%. В целом по итогам 2017 г. ВВП России увеличился на 1,5%.

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Политика
Новости

СК обнародовал первые результаты расследования отравления Скрипалей

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Следственный комитет России (СК) рассказал о ходе расследования дела о покушении на убийство дочери бывшего сотрудника ГРУ Юлии Скрипаль. Видео об этом опубликовано на официальном youtube-канале СК.

«Для установления истины» следователи пошагово отследили путь Скрипаль из Москвы в Солсбери, утверждает СК: 3 марта она вылетела из «Шереметьево» и в тот же день прибыла в лондонский аэропорт «Хитроу». Установлен водитель такси, который привез ее в аэропорт, а также все пассажиры рейса, сообщает СК. «Ни у одного из летевших не зафиксировано признаков интоксикации, связанных с отравлением химическими веществами», – отмечает комитет.

СК называет «абсурдным» заявление Великобритании о том, что у Скрипаль нет близких родственников, готовых представлять их интересы. В Ярославской области проживают бабушка Юлии Елена и двоюродная сестра Виктория, добавляет комитет и уточняет, что последняя активно сотрудничает со следствием.

Следователи изучают детали и опрашивают свидетелей, отмечает СК: «Удалось установить места работы Юлии в России, круг общения и адреса проживания». Кроме того, СК направил дополнительный запрос Великобритании, чтобы допросить дочь Скрипаля, но пока не получил ответа.

Юлию Скрипаль и ее отца нашли в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери 4 марта. По данным Соединенного Королевства, их отравили веществом «Новичок». Великобритания обвинила в произошедшем Россию. Москва отрицает причастность к инциденту. В середине марта СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е», ч. 2 ст. 105 УК («покушение на убийство, совершенное общеопасным способом»).

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Политика
Новости

Госдеп обвинил «российских наемников» в атаках на позиции CША в Сирии

Ведомости
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Помощник госсекретаря США по делам Европы Уэсс Митчелл считает, что позиции коалиции во главе США в Сирии пытались атаковать «российские наемники». Об этом говорится в письменном заявлении, подготовленном к слушаниям в комитете палаты представителей конгресса США по иностранным делам. Документ опубликован на сайте Белого дома.

По мнению Митчелла, Россия повышает риски конфронтации с Западом путем поддержки нынешнего сирийского руководства страны.

«Россия своей безрассудной интервенцией в Сирию и поддержкой режима Асада (президент Сирии. – "Ведомости") увеличила риск конфронтации с Западом. Неудавшаяся попытка российских наемников атаковать американские силы в Сирии стала одним из отрезвляющих примеров такого поведения», – утверждает Митчелл.

Он считает, что сирийский конфликт можно урегулировать только в ходе женевских переговоров, возглавляемых ООН. «Мы настаиваем на том, чтобы Россия была конструктивным участником этого процесса и привела Асада за стол переговоров», – приводятся в документе слова помощника госсекретаря. По его словам, Россия игнорирует подобные призывы и срывает переговоры в Женеве.

В свою очередь первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов заявил о том, что информация властей США о попытках «российских наемников» атаковать позиции США в Сирии – это очередная дезинформация.

«С одной целью только – выставить в данном случае Россию в неприглядном свете», – передает слова Красова «РИА Новости».

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Новости

У Cadillac сменился руководитель

Ведомости
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Американская General Motors (GM) объявила о смене руководителя премиального бренда Cadillac. Новым президентом марки станет Стивен Карлайл, руководивший канадским подразделением GM, сообщила компания. Йохан де Найсен, руководивший Cadillac с июля 2014 г., уходит в отставку немедленно и покидает компанию, говорится в сообщении.

Де Найсен, которому сейчас 58 лет, перешел в GM из японского премиального бренда Infiniti. Основная часть карьеры де Найсена прошла в Audi: он возглавлял подразделения этой компании у себя на родине в Южной Африке, в Японии, а затем в США.

Cadillac разработал новый стратегический план, по которому к концу десятилетия модельный ряд Cadillac мог покрывать около 90% люксового сегмента, говорил де Найсен в интервью «Ведомостям». По руководством де Найсена бренд представил несколько новинок, включая технологию автопилота Super Cruise, и увеличил продажи в Китае в прошлом году на 50%, до 175 000 машин, передает «Интерфакс». Но темпы роста продаж Cadillac отставали от конкурентов, а в США в прошлом году они снизились на 8% до 156 000 машин.

Карлайл начал карьеру в GM в 1982 г. стажером в промышленном инжиниринге, занимал руководящие должности в подразделениях компании в Северной Америке и Юго-Восточной Азии, в 2014 г. стал президентом и управляющим директором GM Canada.

Акции GM в ходе торгов в среду дешевеют на 0,1%. За последний год капитализация компании выросла на 15% до $55 млрд.

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