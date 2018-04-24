Рогозин рассказал Путину о переходе системы «Глонасс» на самоокупаемость

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Вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал президенту Владимиру Путину о том, что система «Глонасс» перешла на самоокупаемость. По его словам, государство прекращает финансирование АО «Глонасс», передает ТАСС.
«АО "Глонасс", которое является федеральным оператором этой системы, – организация со 100%-ным государственным участием... С этого года мы прекращаем государственное финансирование, потому что эта организация перешла на самоокупаемость», – сказал Рогозин главе государства в ходе рабочей встречи.
По мнению вице-премьера, переход на самоокупаемость очень важен. Он свидетельствует об «успехе политики коммерциализации возможностей, которые создают российские орбитальные системы».
В свою очередь президент высоко оценил представленные ему показатели. «Да, это очень серьезный результат, причем положительный, поэтому нужно двигаться дальше», – добавил Путин.
В начале апреля «Интерфакс» со ссылкой на проект приказа Минтранса сообщил, что государство может обязать российские авиакомпании оснащать самолеты спутниковой системой «Глонасс» с 1 января 2022 г.
Что показывают в отреставрированном павильоне «Космос» на ВДНХ
Евгений Разумный / Ведомости
12 апреля, в День космонавтики, открылся реконструированный павильон «Космос» на ВДНХ. «Космос» был построен в 1939 г., но современный вид обрел после реконструкции в 1954 г. Ремонтные работы в «Космосе» начались весной 2016 г. В павильоне представлены более 100 экспонатов предприятий ОПК, около 2000 архивных документов и около 50 экспонатов, которые были созданы специально для нового центра. Экспозицию осмотрели президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин
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Евгений Разумный / Ведомости
Макет геостационарного космического аппарата «Луч-5А» в подкупольном пространстве павильона «Космос» в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Эти новые спутники-ретрансляторы позволяют обеспечивать связь с космическими аппаратами вне зон видимости с территории России
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Евгений Разумный / Ведомости
Макет советской и российской космической станции «Мир» с научным модулем «Квант». Оригинал существовал на орбите с 1986 по 2001 г.
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Евгений Биятов / РИА Новости
Лунный грунт (реголит), доставленный на Землю автоматической станцией «Луна-20» в 1972 г.
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Евгений Разумный / Ведомости
Макет автоматической орбитальной станции «Алмаз». В автоматическом варианте эта военная станция запускалась единственный раз в 1987 г. («Космос-1870»). Были получены высококачественные радиолокационные снимки Земли
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Евгений Разумный / Ведомости
Макет самоходного космического аппарата «Луноход-1»
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Евгений Разумный / Ведомости
Макет хвостовой части орбитального самолета многоцелевой авиационно-космической системы (МАКС). Первой «ступенью» этого нереализованного проекта должен был стать тяжелый носитель Ан-225 «Мрия»
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Илья Питалев / РИА Новости
Спутник «Глонасс»
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Евгений Разумный / Ведомости
Спускаемая капсула корабля «Восток-1»
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Евгений Разумный / Ведомости
Макет многоразового космического корабля «Спираль». Технический задел этого незавершенного проекта был использован при создании многоразового космического корабля «Буран»
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Продажа потокового аудио через интернет стриминговыми сервисами типа Spotify и Apple Music впервые стала главным источником прибыли для индустрии звукозаписи, дав в 2017 г. 38,4% из $17,3 млрд продаж. Это следует из опубликованного сегодня доклада Международной федерации звукозаписи (IFPI). С учетом иных нематериальных продаж (загрузки и прочее) продажи музыки в цифровом виде впервые в истории уверенно превысили 50%.
«Впервые нематериальные продажи (не на физических носителях) составили 54% от общего объема мирового рынка», - пишет IFPI. Тем не менее несмотря на 8%-ный рост рынка звукозаписи год к году, он все еще на треть ниже пика, достигнутого в 1999 г.
Согласно докладу, взрывной рост стриминга в 2017 г. обеспечил рост премиум-аккаунтов на 57% до 176 млн человек. Сектор «физических» носителей потерял 5,4%, загрузок - 20,5%. Крупнейшим рынком стриминга остались США, но при этом в топ-10 впервые вошел Китай, отмечает IFPI. Федерация звукозаписи видит огромный потенциал роста на развивающихся рынках, созданный распространением смартфонов, говорится в докладе.
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«Алроса» рассматривает возможность развивать проекты по геологоразведке и добыче алмазов в Зимбабве, сообщил гендиректор алмазодобывающей компании Сергей Иванов.
«Мы не исключаем для себя возможности участия в перспективных совместных проектах в области геологоразведки и добычи алмазов на территории Зимбабве, видим в них большой потенциал, хотя говорить о каких-то конкретных договоренностях пока рано», − сказал Иванов (его слова приводит пресс-служба компании) по итогам встречи с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагва, министром горной промышленности страны и руководством зимбабвийской Объединенной алмазной компании.
Представители «Алросы» не обсуждали конкретные территории, где может начаться геологоразведка, отметил Иванов. «Тем не менее я уверен, что есть много областей, где опыт и экспертиза "Алросы" могут быть полезны и востребованы нашими зимбабвийскими коллегами», − заключил Иванов.
«Алроса» вела геологоразведочные работы в Зимбабве с 2013 г., однако компания ушла из страны после реформы алмазодобывающего сектора в 2016 г.
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Доходность десятилетних казначейских облигаций США во вторник превысила 3% - впервые более чем за четыре года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на Tradeweb. Это показатель того, что вера инвесторов в стабильный рост американской экономики начинает преобладать над опасениями по поводу запаса посткризисного роста, отмечает издание.
Показатель в 3% доходности по десятилетним гособлигациям - психологически важная отметка, обещающая, помимо прочего, снижение на рынке акций. Давление на стоимость американских гособлигаций оказывает увеличение бюджетного дефицита, растущее инфляционное давление и ожидания ужесточения кредитно-денежной политики в США.
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Создание специального госоргана для помощи попавшим под санкции российским компаниям не имеет смысла, считает министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Это не какой-то орган, это люди, которые должны взаимодействовать с предприятиями, оказавшимися в тех или иных обстоятельствах. Ну, какой это орган может быть? У нас рабочих групп и комиссий предостаточно. Инструментов тоже очень много», – сказал Мантуров журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Минпромторг уже запустил государственную информационную систему промышленности – ГИСП, которая предусматривает создание электронных личных кабинетов компаний для мониторинга информации и принятия оперативных решений на уровне профильных властей, напомнил Мантуров. «Поэтому все эти инструменты есть, но ситуация сегодня далека от той критичной, которая была в период кризиса. Поэтому мы здесь с холодной головой работаем и делаем те решения, которые нужно для компаний», – заключил министр.
О том, что в правительстве будет создан специальный орган для противодействия американским санкциям, в прошлую пятницу рассказал министр финансов Антон Силуанов. Новая структура будет координировать работу всех ведомств и помогать попавшим под санкции компаниям. Ранее такую идею озвучивал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. «Мое предложение – в порядке не могу сказать шутки – создать структуру под названием "Контрофак". Поскольку в минфине США OFAC (департамент минфина США по контролю за иностранными активами), то нам надо создать структуру "Контрофак"», – говорил он.
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Завод UC Rusal в Швеции Kubikenborg Aluminum (Kubal) частично возобновил отгрузки после приостановки доступа к энергобирже Nord Pool из-за санкций США на минувшей неделе, пишет Bloomberg. Отключение от крупнейшего энергорынка Северной Европы резко повысило стоимость электричества для Kubal - главного компонента издержек при производстве алюминия.
«Производство на шведском комбинате Kubal не останавливается, он частично возобновил отгрузки продукции», - приводит агентство слова менеджера по коммуникациям предприятия Оскара Йоханссона. По его словам, после сообщения минфина США о возможном смягчении санкций против UC Rusal Kubal приступил к переговорам с поставщиками электроэнергии.
Сегодня на открытии торгов Гонконгской фондовой биржи капитализация UC Rusal выросла на 23,7%, а к закрытию торгов компания подорожала на $1,3 млрд, или 43%, до $4,2 млрд. Так рынок отреагировал на заявления министра финансов США Стивена Мнучина о возможности снятия с компании санкций, если Олег Дерипаска откажется от контроля в ней. Ведомство сообщило также, что сроки прекращения контрактов с UC Rusal для международных контрагентов будут продлены на четыре месяца, до 23 октября.
Kubal - единственное предприятие UC Rusal по производству первичного алюминия за пределами России. В прошлом году оно выпустило 123 000 т металла, или 3% общего производства компании.
Кто подпал под новые санкции США
Андрей Гордеев / Ведомости
Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
1/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»
2/25
Евгений Разумный / Ведомости
Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal
3/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
4/25
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Фрадков, бывший премьер-министр
5/25
Евгений Биятов / РИА Новости
Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
6/25
Максим Стулов / Ведомости
Олег Говорун, начальник управления администрации президента
7/25
Денис Гришкин / Ведомости
Сулейман Керимов, член Совета Федерации
8/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
9/25
Сергей Портер / Ведомости
Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации
10/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Костин, предправления ВТБ
11/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Миллер, предправления «Газпрома»
12/25
Евгений Разумный / Ведомости
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
13/25
Андрей Махонин / Ведомости
Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»
14/25
Николай Галкин / ТАСС
Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»
15/25
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»
16/25
Михаил Метцель / ТАСС
Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам
17/25
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Андрей Скоч, депутат Госдумы
18/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России
19/25
Денис Гришкин / Ведомости
Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе
20/25
МВД
Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД
21/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»
22/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
23/25
Сергей Гунеев / РИА Новости
Виктор Золотов, директор Росгвардии
24/25
Ilya Naymushin / Reuters
Также санкции ввели против 15 компаний:
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)
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Зампредседателя Центробанка России Владимир Чистюхин заявил, что регулятор обратится в Роскомнадзор, если проблема с оформлением электронных полисов ОСАГО не будет решена в ближайшее время, передает РИА «Новости».
В пресс-службе компании «Альфастрахование» рассказали, что проблема существует. Но на сайте компании можно приобрести электронный полис ОСАГО. «Некоторые клиенты могут испытывать временные трудности», — сообщили в компании.
«Ингосстрах», «Росгосстрах» и «Ренессанс страхование» не имеют проблем с продажами электронных полисов ОСАГО через сайты.
Российский союз автостраховщиков 23 апреля сообщил о проблемах при оформлении электронных полисов ОСАГО из-за попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram.
C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось
twitter.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за протестов в 2011 г. В2011 г. Дуров рассказал о требованиях ФСБ заблокировать несколько страничек во «В контакте», где обсуждались массовые акции протеста. Тогда он опубликовал копию запроса ФСБ с фотографией собаки, показывающей язык, с комментарием: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп». Чем закончилось. Дуров отказался блокировать группы. Фото. Иллюстрация к посту Дурова о нежелании выполнять требования ФСБ, 8 декабря 2011 г.
1/7
vk.com/durov
С кем и почему. С ФСБ из-за митингов на Украине. 3 декабря 2013 г. «В контакте» получила от ФСБ требование «предоставить регистрационные данные» авторов и организаторов групп, связанных с революцией на Украине. Чем закончилось. «В контакте» не стала выполнять требование. Российская юрисдикция не распространяется на украинских пользователей соцсети, объяснил Дуров. Фото. Это фото Дуров опубликовал на своей страничке «В контакте» в дни событий на Майдане, 27 янвяря 2014 г.
2/7
ГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
С кем и почему. С МВД из-за нарушения правил дорожного движения. 5 апреля 2013 г. в Петербурге белый «Мерседес», за рулем которого, по данным Следственного комитета, был Дуров, нарушил правила дорожного движения, наехал на инспектора ДПС и попытался скрыться. После это в офисе «В контакте» и квартире самого Дурова прошли обыски. Чем закончилось. Против Дурова возбудили дело об административном правонарушении. Однако во время расследования сооснователи «В контакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев продали 48% в соцсети консорциуму инвесторов во главе с фондом UCP Ильи Щербовича. А в январе 2014 г. стало известно, что Дуров продал свою долю «В контакте» бизнесмену Ивану Таврину. Фото. Снимок аварии предположительно с участием Дурова.
3/7
medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С Щербовичем из-за Telegram. В апреле 2014 г. фонд UCP Ильи Щербовича подал иск к Дурову. Суть претензий – являясь гендиректором «В контакте», Дуров развивал Telegram, используя ресурсы соцсети», а значит – нарушал интересы UCP как акционера. Дуров отдавать Telegram не захотел и подал встречный иск. Чем закончилось. В итоге долю UCP во «В контакте» купила Mail.Ru Group, после чего фонд отказался от претензий на Telegram. Фото. Команда Telegram перевозит серверы для мессенджера, Лондон
4/7
medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С бывшим сотрудником из-за увольнения. Бывший технический директор «В контакте» Антон Розенберг, который потом работал в Telegram, обвинил Павла и Николая Дуровых в незаконном увольнении из Telegram на почве личной неприязни. Розенберг подал в суд на «Телеграф» (российское юрлицо Telegram). Чем закончилось. В итоге Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф», получив 1,5 млн руб. Фото. Дуров запускает сделанные из денежных купюр самолетики. По словам Розенберга, делает это основатель Telegram из его кабинета. Петербург, Невский проспект.
5/7
instagram.com/durov
С кем и почему. С Жаровым из-за пособничества терроризму. В июне 2017 г. Дуров и Жаров несколько дней вели публичную дискуссию. Жаров заявлял, что основатель Telegram нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером. Дуров на это отвечал, что Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп. Чем закончилось: В итоге Дуров согласился на внесение Telegram в реестр организаторов распространения информации, но уточнил, что не будет выполнять законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram. Фото. Публикация Дурова на своей страничке в Instagram во время заочной дискуссии с Жаровым.
6/7
instagram.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за ключей шифрования. Летом 2017 г. ФСБ потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей. Представители Telegram заявили, что выполнить эти требования технически невозможно. Чем закончилось. 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram. Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. Фото. Снимок из Instagram Павла Дурова, в подписи к которому он пообещал и дальше защищать конфиденциальность пользователей Telegram, 15 апреля 2018 г.
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«Газпром» может начать строить «Северный поток – 3», если у Евросоюза будет потребность в российском газе. Об этом заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, сообщает «РИА Новости». «Мы всегда говорили, что мы поставим газа Европе столько, сколько будет необходимо», – отметил Медведев. У «Газпрома» есть подтвержденные запасы, транспорт, компания также строит новые транспортные маршруты, отметил он.
«Северный поток» – это магистральный газопровод, который проходит по дну Балтийского моря между Россией и Германией, через него газ поставляют в Европу. «Северный поток» начали эксплуатировать в 2011 г., «Северный поток – 2» должны начать использовать к 2019 г.
Ранее Медведев рассказал о преимуществах газопровода «Северный поток – 2» с помощью притчи о немецких пивоварах: семья Ганса и Гретхен 50 лет производила пиво и поставляла его на юге Германии через одну дорогу. Потом они решили использовать другую для удобства, но «некоторые сказали, что вы должны возить пиво по старой дороге», рассказал Медведев. «Так и у нас расстояние от новых центров газодобычи на 2000 км меньше», – добавил зампред «Газпрома». Сокращение затрат после перехода на «новую дорогу» он оценил в одну треть.
Нефтегазовые компании традиционно были лидерами по размеру инвестиций, но падение цен на нефть заставило их осторожней смотреть в будущее. PetroChina заняла 2-е место в рейтинге корпоративных капиталовложений с $29 млрд
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Aly Song / Reuters
Не отстают и телекоммуникационные операторы. Их в топ-10 три – китайская China Mobile с $27 млрд и две американские компании, по расчетам составившей рейтинг S&P Global Market Intelligence
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Wolfram Scheible / Nord Stream 2
«Газпрому» приходится много тратить на строительство трубопроводов. Он, в частности, реализует такие проекты, как «Северный поток - 2» (на фото - доставка труб для него), «Турецкий поток», «Сила Сибири». Совокупные капитальные расходы составили в 2017 г. $25 млрд
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Royal Dutch Shell
После начала падения цен на нефть в середине 2014 г. нефтяные компании к 2016 г. отменили или отложили капиталовложения примерно на $1 трлн, по подсчетам Wood Mackenzie. Но восстановление цен позволило Royal Dutch Shell потратить в 2017 г. $23 млрд
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Richard Drew / AP
Крупнейшая телекоммуникационная компания США занимает и 1-е место в стране по инвестициям в развитие: они составили у AT&T $22 млрд
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Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
6-е место в мире с ней делит американский же производитель телекоммуникационного оборудования и высокоскоростных систем передачи данных Arris. Его капиталовложения составили тоже $22 млрд
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Kai Pfaffenbach / Reuters
Немецкий Volkswagen – единственный автопроизводитель в топ-10. Несмотря на последствия «дизельгейта», он активно развивает производство. В 2017 г. VW потратил $21 млрд, а в следующие пять лет инвестиции составят по плану 72 млрд евро ($86,4 млрд), в том числе 34 млрд евро ($40,8 млрд) в развитие электромобилей, цифровых технологий и автономных транспортных средств.
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Exxon Mobil
По предварительной оценке банка Barclays, капиталовложения в мировой нефтегазовой отрасли выросли в прошлом году на 7%. Exxon Mobil потратила $18 млрд
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Shannon Stapleton / Reuters
По прогнозу Goldman Sachs, инвестиции мировых технологических компаний будут расти в 2017-2020 гг. в среднем на 10,5% в год против 3,2% у компаний в целом. Телекоммуникационная компания Verizon Communications (ее подразделение Verizon Wireless – крупнейший в США поставщик услуг беспроводной связи) в 2017 г. инвестировала $17 млрд
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Facebook впервые раскрыла внутренние правила, согласно которым модераторы соцсети принимают решения об удалении постов, фотографий или видеозаписей пользователей. Об этом говорится в сообщении руководителя подразделения глобальной политики Facebook Моники Бикерт, опубликованном в блоге компании.
Социальная сеть также объяснила, какие поступки могут послужить поводом для блокировки пользователей. В то же время руководство Facebook решило изменить правила, позволив признанным виновными в их нарушении пользователям обжаловать это решение.
В документе уточняется, что суровость санкций зависит от степени серьезности нарушения и от персональной истории пользователя. При первом нарушении Facebook может вынести лишь предупреждение.
Однако если пользователь неоднократно нарушает правила, Facebook может заблокировать его профиль. В серьезных случаях, когда эксперты находят реальную опасность физического насилия или прямую угрозу общественной безопасности, социальная сеть оставляет за собой право уведомить правоохранительные органы.
Претензии у модераторов соцсети возникают, в частности, в случае публикации угроз, хвалебных материалов в адрес террористов, материалов, содержащих насилие, фотографий обнаженных людей, а также интимных фотографий людей, которые не давали на такие публикации разрешения. Особое внимание соцсеть обращает на издевательства и травлю пользователей в любой форме.
«Мы решили обнародовать наши внутренние стандарты по двум причинам. Во-первых, это поможет пользователям понять, где именно мы проводим черту в спорных вопросах. Во-вторых, раскрытие этих деталей улучшит обратную связь, в том числе и с экспертами в различных областях, с тем чтобы мы со временем смогли усовершенствовать наши стандарты и решения, которые мы принимаем», – уточнила Бикерт.
Она признала, что эксперты соцсети, которые рассматривают жалобы на публикации (сейчас в компании работают 7500 таких аналитиков, за год их число увеличилось на 40%), время от времени ошибаются. «Людям свойственно ошибаться», – признала представитель соцсети. Бикерт добавила, что по этой причине руководство Facebookв течение следующего года выстроит систему подачи апелляций на удаление записей.
C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось
twitter.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за протестов в 2011 г. В2011 г. Дуров рассказал о требованиях ФСБ заблокировать несколько страничек во «В контакте», где обсуждались массовые акции протеста. Тогда он опубликовал копию запроса ФСБ с фотографией собаки, показывающей язык, с комментарием: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп». Чем закончилось. Дуров отказался блокировать группы. Фото. Иллюстрация к посту Дурова о нежелании выполнять требования ФСБ, 8 декабря 2011 г.
1/7
vk.com/durov
С кем и почему. С ФСБ из-за митингов на Украине. 3 декабря 2013 г. «В контакте» получила от ФСБ требование «предоставить регистрационные данные» авторов и организаторов групп, связанных с революцией на Украине. Чем закончилось. «В контакте» не стала выполнять требование. Российская юрисдикция не распространяется на украинских пользователей соцсети, объяснил Дуров. Фото. Это фото Дуров опубликовал на своей страничке «В контакте» в дни событий на Майдане, 27 янвяря 2014 г.
2/7
ГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
С кем и почему. С МВД из-за нарушения правил дорожного движения. 5 апреля 2013 г. в Петербурге белый «Мерседес», за рулем которого, по данным Следственного комитета, был Дуров, нарушил правила дорожного движения, наехал на инспектора ДПС и попытался скрыться. После это в офисе «В контакте» и квартире самого Дурова прошли обыски. Чем закончилось. Против Дурова возбудили дело об административном правонарушении. Однако во время расследования сооснователи «В контакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев продали 48% в соцсети консорциуму инвесторов во главе с фондом UCP Ильи Щербовича. А в январе 2014 г. стало известно, что Дуров продал свою долю «В контакте» бизнесмену Ивану Таврину. Фото. Снимок аварии предположительно с участием Дурова.
3/7
medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С Щербовичем из-за Telegram. В апреле 2014 г. фонд UCP Ильи Щербовича подал иск к Дурову. Суть претензий – являясь гендиректором «В контакте», Дуров развивал Telegram, используя ресурсы соцсети», а значит – нарушал интересы UCP как акционера. Дуров отдавать Telegram не захотел и подал встречный иск. Чем закончилось. В итоге долю UCP во «В контакте» купила Mail.Ru Group, после чего фонд отказался от претензий на Telegram. Фото. Команда Telegram перевозит серверы для мессенджера, Лондон
4/7
medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С бывшим сотрудником из-за увольнения. Бывший технический директор «В контакте» Антон Розенберг, который потом работал в Telegram, обвинил Павла и Николая Дуровых в незаконном увольнении из Telegram на почве личной неприязни. Розенберг подал в суд на «Телеграф» (российское юрлицо Telegram). Чем закончилось. В итоге Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф», получив 1,5 млн руб. Фото. Дуров запускает сделанные из денежных купюр самолетики. По словам Розенберга, делает это основатель Telegram из его кабинета. Петербург, Невский проспект.
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instagram.com/durov
С кем и почему. С Жаровым из-за пособничества терроризму. В июне 2017 г. Дуров и Жаров несколько дней вели публичную дискуссию. Жаров заявлял, что основатель Telegram нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером. Дуров на это отвечал, что Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп. Чем закончилось: В итоге Дуров согласился на внесение Telegram в реестр организаторов распространения информации, но уточнил, что не будет выполнять законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram. Фото. Публикация Дурова на своей страничке в Instagram во время заочной дискуссии с Жаровым.
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instagram.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за ключей шифрования. Летом 2017 г. ФСБ потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей. Представители Telegram заявили, что выполнить эти требования технически невозможно. Чем закончилось. 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram. Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. Фото. Снимок из Instagram Павла Дурова, в подписи к которому он пообещал и дальше защищать конфиденциальность пользователей Telegram, 15 апреля 2018 г.
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Власти готовят дополнительные поблажки для банков в части рисков на компании из санкционного списка США, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок». «Будут (дополнительные решения для банков), не скажу (какие)», - сказал Моисеев, отвечая на вопрос, готовятся ли дополнительные послабления.
Накануне ЦБ дал российским банкам регуляторные послабления по резервам в отношении кредитов компаниям, которые в начале апреля вошли в черный список минфина США (SDN). Финансовое состояние попавших под санкции компаний может ухудшиться, указано в письме ЦБ: качество обслуживания долга и стоимость обеспечения может снизиться. Несмотря на это банки смогут не ухудшать оценку ни заемщика, ни предоставленных ему ссуд, а значит, не создавать дополнительных резервов.
Послабления будут действовать до конца 2018 г., причем банки должны будут предоставить ЦБ документальное подтверждение, что ухудшение качества обслуживания долга заемщиком связано с санкциями.
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Маркетплейс Центробанка (магазин на диване финансовых продуктов) будет способствовать созданию более качественных продуктов для инвесторов за счет роста конкуренции, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на конференции «Российский фондовый рынок 2018».
Для ЦБ в проекте маркетплейса приоритетным будет обеспечение прав клиентов, отметил Чистюхин (цитаты по «Интерфаксу»). «Если мы говорим о маркетплейсе, то он действительно будет не про сверхприбыль, а как маленький семейный итальянский ресторан, который зарабатывает немного, но все клиенты довольны и приходят туда по 10 раз», – провел аналогию Чистюхин.
Зампред ЦБ также призвал профессиональных участников рынка создавать собственные маркетплейсы в случае, если они опасаются конкуренции с регулятором.
Маркетплейс – это система, объединяющая платформы для проведения финансовых сделок. ЦБ запускает такую площадку с 2019 г., она позволит гражданам дистанционно открывать вклады в банке, брать кредиты и приобретать страховые полисы. Пилотная программа стартует во II квартале этого года.