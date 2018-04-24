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Рогозин рассказал Путину о переходе системы «Глонасс» на самоокупаемость

Вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал президенту Владимиру Путину о том, что система «Глонасс» перешла на самоокупаемость. По его словам, государство прекращает финансирование АО «Глонасс», передает ТАСС.

«АО "Глонасс", которое является федеральным оператором этой системы, – организация со 100%-ным государственным участием... С этого года мы прекращаем государственное финансирование, потому что эта организация перешла на самоокупаемость», – сказал Рогозин главе государства в ходе рабочей встречи.

По мнению вице-премьера, переход на самоокупаемость очень важен. Он свидетельствует об «успехе политики коммерциализации возможностей, которые создают российские орбитальные системы».

В свою очередь президент высоко оценил представленные ему показатели. «Да, это очень серьезный результат, причем положительный, поэтому нужно двигаться дальше», – добавил Путин.

В начале апреля «Интерфакс» со ссылкой на проект приказа Минтранса сообщил, что государство может обязать российские авиакомпании оснащать самолеты спутниковой системой «Глонасс» с 1 января 2022 г.

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