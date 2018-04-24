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Рогозин рассказал Путину о переходе системы «Глонасс» на самоокупаемость

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Вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал президенту Владимиру Путину о том, что система «Глонасс» перешла на самоокупаемость. По его словам, государство прекращает финансирование АО «Глонасс», передает ТАСС.

«АО "Глонасс", которое является федеральным оператором этой системы, – организация со 100%-ным государственным участием... С этого года мы прекращаем государственное финансирование, потому что эта организация перешла на самоокупаемость», – сказал Рогозин главе государства в ходе рабочей встречи.

По мнению вице-премьера, переход на самоокупаемость очень важен. Он свидетельствует об «успехе политики коммерциализации возможностей, которые создают российские орбитальные системы».

В свою очередь президент высоко оценил представленные ему показатели. «Да, это очень серьезный результат, причем положительный, поэтому нужно двигаться дальше», – добавил Путин.

В начале апреля «Интерфакс» со ссылкой на проект приказа Минтранса сообщил, что государство может обязать российские авиакомпании оснащать самолеты спутниковой системой «Глонасс» с 1 января 2022 г.

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Технологии
Новости

Потоковое аудио стало главным источником прибыли индустрии звукозаписи

Ведомости
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Продажа потокового аудио через интернет стриминговыми сервисами типа Spotify и Apple Music впервые стала главным источником прибыли для индустрии звукозаписи, дав в 2017 г. 38,4% из $17,3 млрд продаж. Это следует из опубликованного сегодня доклада Международной федерации звукозаписи (IFPI). С учетом иных нематериальных продаж (загрузки и прочее) продажи музыки в цифровом виде впервые в истории уверенно превысили 50%.

«Впервые нематериальные продажи (не на физических носителях) составили 54% от общего объема мирового рынка», - пишет IFPI. Тем не менее несмотря на 8%-ный рост рынка звукозаписи год к году, он все еще на треть ниже пика, достигнутого в 1999 г.

Согласно докладу, взрывной рост стриминга в 2017 г. обеспечил рост премиум-аккаунтов на 57% до 176 млн человек. Сектор «физических» носителей потерял 5,4%, загрузок - 20,5%. Крупнейшим рынком стриминга остались США, но при этом в топ-10 впервые вошел Китай, отмечает IFPI. Федерация звукозаписи видит огромный потенциал роста на развивающихся рынках, созданный распространением смартфонов, говорится в докладе.

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Бизнес
Новости

«Алроса» не исключила возможность вернуться к алмазным проектам в Зимбабве

Ведомости
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«Алроса» рассматривает возможность развивать проекты по геологоразведке и добыче алмазов в Зимбабве, сообщил гендиректор алмазодобывающей компании Сергей Иванов.

«Мы не исключаем для себя возможности участия в перспективных совместных проектах в области геологоразведки и добычи алмазов на территории Зимбабве, видим в них большой потенциал, хотя говорить о каких-то конкретных договоренностях пока рано», − сказал Иванов (его слова приводит пресс-служба компании) по итогам встречи с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагва, министром горной промышленности страны и руководством зимбабвийской Объединенной алмазной компании.

Представители «Алросы» не обсуждали конкретные территории, где может начаться геологоразведка, отметил Иванов. «Тем не менее я уверен, что есть много областей, где опыт и экспертиза "Алросы" могут быть полезны и востребованы нашими зимбабвийскими коллегами», − заключил Иванов.

«Алроса» вела геологоразведочные работы в Зимбабве с 2013 г., однако компания ушла из страны после реформы алмазодобывающего сектора в 2016 г.

Экономика
Новости

Доходность 10-летних гособлигаций США превысила 3% впервые за четыре года

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Доходность десятилетних казначейских облигаций США во вторник превысила 3% - впервые более чем за четыре года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на Tradeweb. Это показатель того, что вера инвесторов в стабильный рост американской экономики начинает преобладать над опасениями по поводу запаса посткризисного роста, отмечает издание.

Показатель в 3% доходности по десятилетним гособлигациям - психологически важная отметка, обещающая, помимо прочего, снижение на рынке акций. Давление на стоимость американских гособлигаций оказывает увеличение бюджетного дефицита, растущее инфляционное давление и ожидания ужесточения кредитно-денежной политики в США.

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Авто
Новости

В Москве парковка в майские праздники будет бесплатной

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В Москве парковка в майские праздники будет бесплатной. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов, передает «Интерфакс».

«29-30 апреля, 1, 2 и 9 мая парковка в Москве будет бесплатной», - сказал Ликсутов.

Помимо этого россияне будут отдыхать 5 и 6 мая (суббота и воскресенье).

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Экономика
Новости

Мантуров счел бессмысленным создание госструктуры для противодействия санкциям

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Создание специального госоргана для помощи попавшим под санкции российским компаниям не имеет смысла, считает министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Это не какой-то орган, это люди, которые должны взаимодействовать с предприятиями, оказавшимися в тех или иных обстоятельствах. Ну, какой это орган может быть? У нас рабочих групп и комиссий предостаточно. Инструментов тоже очень много», – сказал Мантуров журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Минпромторг уже запустил государственную информационную систему промышленности – ГИСП, которая предусматривает создание электронных личных кабинетов компаний для мониторинга информации и принятия оперативных решений на уровне профильных властей, напомнил Мантуров. «Поэтому все эти инструменты есть, но ситуация сегодня далека от той критичной, которая была в период кризиса. Поэтому мы здесь с холодной головой работаем и делаем те решения, которые нужно для компаний», – заключил министр.

О том, что в правительстве будет создан специальный орган для противодействия американским санкциям, в прошлую пятницу рассказал министр финансов Антон Силуанов. Новая структура будет координировать работу всех ведомств и помогать попавшим под санкции компаниям. Ранее такую идею озвучивал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. «Мое предложение – в порядке не могу сказать шутки – создать структуру под названием "Контрофак". Поскольку в минфине США OFAC (департамент минфина США по контролю за иностранными активами), то нам надо создать структуру "Контрофак"», – говорил он.

Бизнес
Новости

Шведский завод UC Rusal возобновил отгрузки

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Завод UC Rusal в Швеции Kubikenborg Aluminum (Kubal) частично возобновил отгрузки после приостановки доступа к энергобирже Nord Pool из-за санкций США на минувшей неделе, пишет Bloomberg. Отключение от крупнейшего энергорынка Северной Европы резко повысило стоимость электричества для Kubal - главного компонента издержек при производстве алюминия.

«Производство на шведском комбинате Kubal не останавливается, он частично возобновил отгрузки продукции», - приводит агентство слова менеджера по коммуникациям предприятия Оскара Йоханссона. По его словам, после сообщения минфина США о возможном смягчении санкций против UC Rusal Kubal приступил к переговорам с поставщиками электроэнергии.

Сегодня на открытии торгов Гонконгской фондовой биржи капитализация UC Rusal выросла на 23,7%, а к закрытию торгов компания подорожала на $1,3 млрд, или 43%, до $4,2 млрд. Так рынок отреагировал на заявления министра финансов США Стивена Мнучина о возможности снятия с компании санкций, если Олег Дерипаска откажется от контроля в ней. Ведомство сообщило также, что сроки прекращения контрактов с UC Rusal для международных контрагентов будут продлены на четыре месяца, до 23 октября.

Kubal - единственное предприятие UC Rusal по производству первичного алюминия за пределами России. В прошлом году оно выпустило 123 000 т металла, или 3% общего производства компании.

Кто подпал под новые санкции США

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Финансы
Новости

ЦБ обратится в Роскомнадзор из-за проблем с электронными полисами ОСАГО

Ведомости
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Зампредседателя Центробанка России Владимир Чистюхин заявил, что регулятор обратится в Роскомнадзор, если проблема с оформлением электронных полисов ОСАГО не будет решена в ближайшее время, передает РИА «Новости».

В пресс-службе компании «Альфастрахование» рассказали, что проблема существует. Но на сайте компании можно приобрести электронный полис ОСАГО. «Некоторые клиенты могут испытывать временные трудности», — сообщили в компании.

«Ингосстрах», «Росгосстрах» и «Ренессанс страхование» не имеют проблем с продажами электронных полисов ОСАГО через сайты.

Российский союз автостраховщиков 23 апреля сообщил о проблемах при оформлении электронных полисов ОСАГО из-за попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram.

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Бизнес
Новости

Топ-менеджер «Газпрома» допустил возможность строительства «Северного потока – 3»

Ведомости
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«Газпром» может начать строить «Северный поток – 3», если у Евросоюза будет потребность в российском газе. Об этом заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, сообщает «РИА Новости». «Мы всегда говорили, что мы поставим газа Европе столько, сколько будет необходимо», – отметил Медведев. У «Газпрома» есть подтвержденные запасы, транспорт, компания также строит новые транспортные маршруты, отметил он.

«Северный поток» – это магистральный газопровод, который проходит по дну Балтийского моря между Россией и Германией, через него газ поставляют в Европу. «Северный поток» начали эксплуатировать в 2011 г., «Северный поток – 2» должны начать использовать к 2019 г.

Ранее Медведев рассказал о преимуществах газопровода «Северный поток – 2» с помощью притчи о немецких пивоварах: семья Ганса и Гретхен 50 лет производила пиво и поставляла его на юге Германии через одну дорогу. Потом они решили использовать другую для удобства, но «некоторые сказали, что вы должны возить пиво по старой дороге», рассказал Медведев. «Так и у нас расстояние от новых центров газодобычи на 2000 км меньше», – добавил зампред «Газпрома». Сокращение затрат после перехода на «новую дорогу» он оценил в одну треть.

Топ-10 компаний мира по капиталовложениям

Бизнес
Новости

Facebook впервые раскрыла пользователям правила удаления постов

Ведомости
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Facebook впервые раскрыла внутренние правила, согласно которым модераторы соцсети принимают решения об удалении постов, фотографий или видеозаписей пользователей. Об этом говорится в сообщении руководителя подразделения глобальной политики Facebook Моники Бикерт, опубликованном в блоге компании.

Социальная сеть также объяснила, какие поступки могут послужить поводом для блокировки пользователей. В то же время руководство Facebook решило изменить правила, позволив признанным виновными в их нарушении пользователям обжаловать это решение.

В документе уточняется, что суровость санкций зависит от степени серьезности нарушения и от персональной истории пользователя. При первом нарушении Facebook может вынести лишь предупреждение.

Однако если пользователь неоднократно нарушает правила, Facebook может заблокировать его профиль. В серьезных случаях, когда эксперты находят реальную опасность физического насилия или прямую угрозу общественной безопасности, социальная сеть оставляет за собой право уведомить правоохранительные органы.

Претензии у модераторов соцсети возникают, в частности, в случае публикации угроз, хвалебных материалов в адрес террористов, материалов, содержащих насилие, фотографий обнаженных людей, а также интимных фотографий людей, которые не давали на такие публикации разрешения. Особое внимание соцсеть обращает на издевательства и травлю пользователей в любой форме.

«Мы решили обнародовать наши внутренние стандарты по двум причинам. Во-первых, это поможет пользователям понять, где именно мы проводим черту в спорных вопросах. Во-вторых, раскрытие этих деталей улучшит обратную связь, в том числе и с экспертами в различных областях, с тем чтобы мы со временем смогли усовершенствовать наши стандарты и решения, которые мы принимаем», – уточнила Бикерт.

Она признала, что эксперты соцсети, которые рассматривают жалобы на публикации (сейчас в компании работают 7500 таких аналитиков, за год их число увеличилось на 40%), время от времени ошибаются. «Людям свойственно ошибаться», – признала представитель соцсети. Бикерт добавила, что по этой причине руководство Facebook в течение следующего года выстроит систему подачи апелляций на удаление записей.

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Финансы
Новости

Поблажки кредиторам санкционных компаний не ограничат резервированием

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Власти готовят дополнительные поблажки для банков в части рисков на компании из санкционного списка США, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок». «Будут (дополнительные решения для банков), не скажу (какие)», - сказал Моисеев, отвечая на вопрос, готовятся ли дополнительные послабления.

Накануне ЦБ дал российским банкам регуляторные послабления по резервам в отношении кредитов компаниям, которые в начале апреля вошли в черный список минфина США (SDN). Финансовое состояние попавших под санкции компаний может ухудшиться, указано в письме ЦБ: качество обслуживания долга и стоимость обеспечения может снизиться. Несмотря на это банки смогут не ухудшать оценку ни заемщика, ни предоставленных ему ссуд, а значит, не создавать дополнительных резервов.

Послабления будут действовать до конца 2018 г., причем банки должны будут предоставить ЦБ документальное подтверждение, что ухудшение качества обслуживания долга заемщиком связано с санкциями.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Чистюхин сравнил «магазин на диване» ЦБ с семейным итальянским рестораном

Ведомости
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Маркетплейс Центробанка (магазин на диване финансовых продуктов) будет способствовать созданию более качественных продуктов для инвесторов за счет роста конкуренции, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на конференции «Российский фондовый рынок 2018».

Для ЦБ в проекте маркетплейса приоритетным будет обеспечение прав клиентов, отметил Чистюхин (цитаты по «Интерфаксу»). «Если мы говорим о маркетплейсе, то он действительно будет не про сверхприбыль, а как маленький семейный итальянский ресторан, который зарабатывает немного, но все клиенты довольны и приходят туда по 10 раз», – провел аналогию Чистюхин.

Зампред ЦБ также призвал профессиональных участников рынка создавать собственные маркетплейсы в случае, если они опасаются конкуренции с регулятором.

Маркетплейс – это система, объединяющая платформы для проведения финансовых сделок. ЦБ запускает такую площадку с 2019 г., она позволит гражданам дистанционно открывать вклады в банке, брать кредиты и приобретать страховые полисы. Пилотная программа стартует во II квартале этого года.

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