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«Алроса» не исключила возможность вернуться к алмазным проектам в Зимбабве

«Алроса» рассматривает возможность развивать проекты по геологоразведке и добыче алмазов в Зимбабве, сообщил гендиректор алмазодобывающей компании Сергей Иванов.

«Мы не исключаем для себя возможности участия в перспективных совместных проектах в области геологоразведки и добычи алмазов на территории Зимбабве, видим в них большой потенциал, хотя говорить о каких-то конкретных договоренностях пока рано», − сказал Иванов (его слова приводит пресс-служба компании) по итогам встречи с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагва, министром горной промышленности страны и руководством зимбабвийской Объединенной алмазной компании.

Представители «Алросы» не обсуждали конкретные территории, где может начаться геологоразведка, отметил Иванов. «Тем не менее я уверен, что есть много областей, где опыт и экспертиза "Алросы" могут быть полезны и востребованы нашими зимбабвийскими коллегами», − заключил Иванов.

«Алроса» вела геологоразведочные работы в Зимбабве с 2013 г., однако компания ушла из страны после реформы алмазодобывающего сектора в 2016 г.