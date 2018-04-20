Политика

Новости

Пригожина заподозрили в организации предвыборного мониторинга в странах Африки

Группы российских политтехнологов по заказу предпринимателя Евгения Пригожина исследуют социально-политическую ситуацию в африканских странах, где в ближайшие год-два должны состояться выборы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в политтехнологической среде. Речь, в частности, идет о Мадагаскаре, ЮАР и Кении. Парламентские или президентские выборы в этом году пройдут в 15 странах Африки, в том числе в Ливии, Зимбабве и Чаде, еще в пяти – в 2019 г.

«Подразумевается, что проект долгосрочный, примерно на два года. Ситуация в странах Африки нестабильная, выборы могут назначить неожиданно», — рассказал собеседник издания. На работу берут только мужчин. В числе обязательных навыков – знание иностранного языка.

Пригожин, прославившийся как «повар Путина», позже получил известность как вероятный спонсор «фабрики троллей» - Агентства интернет-исследований», которое Вашингтон подозревает во вмешательстве в выборы президента США, а также ЧВК Вагнера. Его же собеседники издания называют финансистом «африканского проекта». В роли координатора, по их данным, выступает политтехнолог Ярослав Игнатовский.

Игнатовский мог курировать и организацию мониторинга социально-политической ситуации в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) вместе с работавшим тогда в должности полпреда Николаем Цукановым. Об этом рассказывали собеседники издания, но сам Игнатовский отрицал. По словам одного из политтехнологов, «примерно в том же духе проводятся исследования в Африке».

Цели африканского проекта не называются. Старший научный сотрудник Центра африканских исследований РАН Николай Щербаков отмечает, что сейчас Россия не может прийти в Африку как полноценный партнер - во многих странах у нее нет даже посольств, а в большинстве отсутствуют и торгпредства. Эксперт предположил, что Пригожин рассчитывает заработать на экспорте политтехнологий и технологов из России. «У нас рынок съеживается. Российские политтехнологи в Европе не очень нужны, а в странах Африки может быть спрос на их услуги, тарифы там достаточно высокие», - считает он. При этом эксперт не исключил, что цель технологов может заключаться в том, чтобы помочь прийти к власти в африканских странах неким пророссийским силам.