Путин 1 июня отпразднует день рождения своего «повара» Евгения Пригожина

1 июня президент Владимир Путин отпразднует день рождения бизнесмена Евгения Пригожина. Об этих планах президента, который сейчас находится в Петербурге на ПМЭФе, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сегодня день рождения у известного "повара Путина", как его называют, Евгения Пригожина. Путин его сегодня будет праздновать», - цитирует чиновника ТАСС.

Позднее в пресс-службе Кремля «Дождю» сказали, что Песков пошутил и что эта информация «не соответствует действительности».

Пригожин известен связями с Кремлем: его компании кормили гостей на главных приемах в стране, включая инаугурацию президента России. Группе «Конкорд», которой владеет Пригожин, принадлежит несколько ресторанов в Петербурге и Москве, сеть магазинов «Музей шоколада», компания кейтерингового обслуживания. В 2013 г. связанные с Пригожиным структуры получили контракты на обеспечение питания российских военнослужащих на десятки миллиардов рублей.

В декабре 2016 г. Пригожин был включен в расширенный санкционный список США. Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) назвал Пригожина спонсором и агентом «высших должностных лиц России» и сообщил, что тот ведет бизнес с Минобороны, а связанная с ним компания выступает подрядчиком «строительства новой военной базы близ российско-украинской границы». Пригожин также известен как создатель в Петербурге «фабрики троллей» и «фабрики медиа», защищающих в интернете интересы государства, показало расследование РБК.