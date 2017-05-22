ФАС нашла картельный сговор на торгах Минобороны

С помощью ФАС удалось доказать причастность этих компаний, связанных с Пригожиным, к крупнейшему в России картельному сговору на 23 млрд руб., утверждал ФБК

Компании, которые, по мнению оппозиционера Алексея Навального, связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным, вступали в картельный сговор на торгах Минобороны, решила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Но объем найденных ведомством нарушений оказался на порядок меньше, чем рассчитывал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

ФАС выявила антиконкурентное соглашение на восьми открытых аукционах Минобороны, с общей начальной минимальной ценой около 1,8 млрд руб., говорится в сообщении службы на ее официальном аккаунте в Facebook.

Ведомство признала участников этих торгов – ООО «Белый медведь», ООО «Коралклин», ООО «Миллениум клин» и группу лиц в составе обществ с ограниченной ответственностью «Компонент», «Экобалт», «Рускомплекс», «Спецресурс», «Мегалайн» - нарушившими антимонопольное законодательств, указано в сообщении. Отказ от соперничества между участниками таких крупных торгов приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств. Штраф за участие в картельном сговоре этим компаниям будет назначен позднее в рамках рассмотрения административного дела, отметила ФАС.

ФБК в расследовании, опубликованном 19 мая, утверждал, что с помощью документов ФАС доказал причастность этих компаний, связанных с Пригожиным, к крупнейшему в России картельному сговору на 23 млрд руб.

Первоначально ФАС изучала действия участников 18 аукционов Минобороны, проведенных в мае - июле 2015 г., но не по всем нашлись доказательства картельного сговора и в отношении ряда компаний пришлось прекратить дело, объяснила «Ведомостям» пресс-секретарь ФАС Ирина Кашунина.

Сайт антимонопольного ведомства на момент подготовки заметки не работал.

О том, что близкие к Пригожину компании могут иметь отношение к миллиардным контрактам Минобороны, первой написала «Фонтанка». В январе 2016 г. издание рассказало о пяти неизвестных компаниях, созданных отставными петербургскими полицейскими для участия в тендерах Минобороны. В 2015 г. эти компании выиграли конкурсы АО «ГУ ЖКХ» Минобороны на обслуживание военных городков и обеспечение казарм теплом, водой и прочими коммунальными услугами на 26,8 млрд руб. Торги прошли без конкуренции, снижение цены от начальной максимальной составляло около 1%.

«Фонтанка» считала, что все компании негласно управлялись «Мегалайном», среди учредителей которого была «Конкорд менеджмент и консалтинг», с февраля 2017 г. на 100% принадлежащая лично Евгению Пригожину. До этого компанией владела его мама Виолетта Пригожина. «Мегалайн» в том же 2015 г. и сам выиграл тендеры Минобороны на клининговые услуги еще на 3 млрд руб.

Это расследование так сильно разозлило Пригожина, что тот подал иск к «Яндексу», требуя применить право на забвение – спрятать от интернет-поиска любые ссылки на расследование издания о контрактах Минобороны и близких к нему компаний. Но уже в августе 2016 г. Пригожин неожиданно отозвал свой иск. Тогда же ФАС после жалобы ФБК возбудила дело о картельном сговоре.

Как утверждает ФБК, связь поставщиков Минобороны с Пригожиным подтвердилась, когда компании прислали в ФАС все затребованные для разбирательства документы. Выяснилось, что все участники торгов заходили на электронные площадки с одного IP-адреса, принадлежащего «Конкорд менеджмент и консалтинг» Пригожина. Электронная почта этих компаний размещается на серверах другой пригожинской компании – «Медстрой», а телефон принадлежит «Комбинату питания конкорд» Пригожина.

Из банковской выписки «Мегалайна», которую ФБК получил в ФАС, видно, как компания Пригожина финансировала участников торгов. Сначала «Конкорд менеджмент и консалтинг» выдала заем на 715 млн руб. «Мегалайну» Пригожина, а тот перевел деньги «Экобалту» и «Прометею» для оплаты их обеспечительного взноса на конкурсах Минобороны.

В пресс-службе «Конкорда» 19 мая «Ведомостям» заявили, что ФАС не обращалась в компанию или лично к Пригожину с вопросами по этой ситуации. Пригожин не является участником или руководителем компаний, выигрывающих в конкурсах Минобороны, добавили в «Конкорде». Говоря о доказательствах, которые приводятся в расследовании Навального, в компании заявили: «Так как компания “Конкорд менеджмент и консалтинг” была в свое время учредителем компании “Мегалайн”, она предоставляла компании “Мегалайн” возможность пользоваться своим IP-адресом. Опубликованные ФБК банковские выписки не являются официальным документом, который можно было бы комментировать. Кроме того, сведения о движении средств на банковских счетах составляют банковскую тайну. Что касается займов, то само по себе заключение сделок по предоставлению заемных средств является обычной хозяйственной операцией».

В декабре 2016 г. Пригожин был включен в расширенный санкционный список США. Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) назвал Пригожина спонсором и агентом «высших должностных лиц России» и сообщил, что тот ведет бизнес с Минобороны, а связанная с ним компания выступает подрядчиком «строительства новой военной базы близ российско-украинской границы». Пригожин также известен как создатель в Петербурге «фабрики троллей» и «фабрики медиа», защищающих в интернете интересы государства, показало расследование РБК.