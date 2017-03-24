РБК отследил создание медиахолдинга по соседству с «фабрикой троллей» в Петербурге

РБК сообщил о создании за два года медиахолдинга «в недрах» «фабрики троллей» в Петербурге. Речь идет о 16 порталах с совокупной аудиторией более 36 млн человек в месяц. По информации РБК, в холдинге работают от 200 до 250 человек, рекламы на сайтах немного, содержание всего холдинга источник портала оценил в 270 млн руб. в год, вероятным инвестором РБК считает структуры бизнесмена Евгения Пригожина.

Самый крупный проект группы - Федеральное агентство новостей (ФАН) и еще несколько СМИ в 2014 г. начинали работать в здании по адресу ул. Савушкина, 55, где базируется пресловутая «фабрика троллей». В 2015 г. эти СМИ переехали в бизнес-центр «Ильич», бывший директор ФАН сказал, что соседство с «троллями» работало проектам «в минус». Директор ФАН Евгений Зубарев сказал РБК, что агентство с «фабрикой» не связано, а помещения на Савушкина снимались из соображения удобства и дешевизны аренды.

Сейчас, по сведениям РБК, в «Ильиче» работают ФАН, «Экономика сегодня», «Политика сегодня», «Народные новости», а на Савушкина получились еще пять СМИ, три из которых - «Инфореактор», «Политэксперт», «Ньюинформ» - получили свидетельства Роскомнадзора в феврале 2017 г. Учредителем СМИ выступает ООО «Новинфо», его единственный собственник Юрий Краснов подтвердил журналу РБК, что редакции работают на Савушкина, 55. Совокупная аудитория пяти порталов, созданных в конце 2015 г., в феврале достигла 9 млн человек.

Средняя зарплата журналистов медиахолдинга, по данным РБК, составляет от 50 000 до 55 000 руб. Один из руководителей организации Алексей Никифоров заявил, что в год затраты на содержание всех СМИ составляют около 180 млн руб. с учетом аренды. Близкий к руководству холдинга источник назвал сумму, близкую к 270 млн руб.

Выручку в «патриотическом холдинге» не раскрывают. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2015 г. выручка ФАН составила 7,4 млн руб., «Невских новостей» — 1,8 млн руб.