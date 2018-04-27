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«Яндекс» назвал попытки заблокировать Telegram опасными для всего рунета

«Яндекс», чьи IP-адреса попали в реестр блокировок, назвал попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram в России «опасными». Об этом заявил директор по связям с общественностью Очир Манджиков. Его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, такие меры наносят вред всему рунету. «Сегодня ночью в реестре РКН внезапно появилось пять IP-адресов "Яндекса". Наши адреса пробыли в реестре около двух часов, на текущий момент IP-адреса из этого списка пропали», - рассказал представитель компании.

Он уточнил, что технические сотрудники компании работали всю ночь и отслеживали ситуацию с сервисами «Яндекса», поддерживая их работу. «Мы ждем разъяснений РКН», - подчеркнул Манджиков.

«Коммерсантъ» 27 апреля написал, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса «Яндекса», «В контакте», Twitter и других ресурсов. Позже эти адреса из реестра исключили. Ведомство объяснило их включение в список «технологическими особенностями работы системы». В Роскомнадзоре подчеркивали, что цели блокировать эти ресурсы у ведомства не было.

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