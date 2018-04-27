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Состояние основателя Amazon выросло на $12 млрд за день

Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $12 млрд после того, как акции его компании выросли на 6,3% на фоне объявления финансовых результатов. Это оценка Bloomberg Billionaires Index (BBI). В результате состояние Безоса приблизилось к $134 млрд, подсчитало агентство.

Компания опубликовала отчетность по итогам I квартала 26 апреля. Чистая прибыль онлайн-ритейлера, согласно документам, выросла в 2,25 раза в годовом выражении и достигла $1,629 млрд, сообщается в отчетности компании.

Безос отмечал успехи Amazon Web Services (AWS) как самого быстро развивающегося и функционального сегмента онлайн-ритейлера. Его выручка за период составила $5,442 млрд, увеличившись в 1,5 раза.

Разводненная прибыль на акцию составила $3,27 против $1,48 по итогам аналогичного периода 2017 г. Выручка от общих продаж увеличилась на 43% до $51,042 млрд.

По итогам II квартала Amazon ожидает роста выручки на 34–42% в годовом выражении, до $51–54 млрд.

Amazon – один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Компания кроме США работает также в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Amazon.com был создан в июле 1995 г. По состоянию на 31 марта 2018 г. штат компании составляет более 550 000 человек.

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