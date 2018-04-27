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Бизнес
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Nord Stream 2 привлек у партнеров 2 млрд евро

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Оператор проекта строительства газопровода «Северный поток - 2» - Nord Stream 2 - привлек суммарно у партнеров 2 млрд евро. Об этом рассказал в ходе телефонной конференции начальник департамента «Газпрома» Александр Иванников, передает ТАСС.

«В марте 2018 г. проектная компания привлекла от европейских энергетических компаний дополнительно 404 млн евро. Таким образом, общая сумма привлеченных средств достигла 2 млрд евро», - пояснил Иванников.

Германия и Финляндия выдали все необходимые разрешения для начала строительства, напомнил он. Сейчас ведется работа по получению аналогичных разрешений от Швеции, Дании и России.

Ранее финансовый директор Nord Stream Пол Коркоран заявлял, что участники «Северного потока - 2» в прошлом году инвестировали в проект около 3 млрд евро. Средства распределены равными долями между западными инвесторами и «Газпромом».

Топ-10 компаний мира по капиталовложениям

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Политика
Новости

Президент ВТБ решил списать 104 000 рублей со счета Путина на посадку деревьев

Ведомости
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Президент ВТБ Андрей Костин предложил посадить 0,26 га леса в Иркутской области за счет средств президента России Владимира Путина. «Если вы не возражаете, мы посадим эти деревья от вашего имени», — сказал Костин, обращаясь к Путину во время заседания попечительского совета Русского географического общества (РГО) в пятницу. — Для этого нам нужна ваша команда, чтобы списать с вашего счета в банке ВТБ 104 000 руб.».

На деньги Путина планируется купить 1040 саженцев сосны для восстановления сгоревшего леса в Иркутской области, пояснил Костин. По его словам, клиенты ВТБ уже высадили там более 800 000 деревьев.

Не дожидаясь реакции Путина, Костин сразу после выступления направился к президенту, держа в руках непрозрачную папку. «Вы за деньгами уже идете? — поинтересовался Путин. — Страшные люди эти банкиры».

Позже Костин оказался в числе четырех членов попечительского совета РГО, которых Путин попросил остаться для разговора, «не связанного с деятельностью» общества. Такое же приглашение получили руководители ВГТРК Олег Добродеев, «Газпромнефти» Александр Дюков и «Аэрофлота» Виталий Савельев. О теме разговора Путин не сообщил.

Путин, Медведев и чиновники-миллиардеры

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Бизнес
Новости

Набсовет «Алросы» 28 апреля рассмотрит интеграцию с «Кристаллом»

Ведомости
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Наблюдательный совет «Алросы» рассмотрит 28 апреля вопрос об интеграции крупнейшего в России огранщика - «Кристалла», сообщила алмазодобывающая компания. В марте этого года Минфин заявлял о подготовке приватизации «Кристалла», на 100% принадлежащего России.

«Приобрести в ходе приватизации акции смоленского производителя бриллиантов «Кристалл» способен только стратегический инвестор, и выступить в этой роли может только компания «Алроса», - говорил в марте 2017 г. агентству «Интерфакс» генеральный директор «Кристалла» Максим Шкадов. В марте 2018 г. представитель «Кристалла» подтверждал «Ведомостям», что другой претендент на приватизацию едва ли возможен.

Представитель «Алросы» подчеркнул, что решений об одобрении или неодобрении участия «Алросы» в приватизации «Кристалла» на заседании набсовета 28 апреля не предусматривается. «Пока речь идет лишь об обсуждении целесообразности такой интеграции и ее перспектив, возможных вариантов интеграции, включая вопросы, касающиеся потенциальной системы распределения сырья и управления продажами», - пояснил представитель алмазодобывающей компании.

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Политика
Новости

Суд отказался перевести экс-директора «Гоголь-центра» под домашний арест

Ведомости
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Басманный суд Москвы отказался перевести из СИЗО под домашний арест бывшего директора театра «Гоголь-центр» Алексея Малобродского, который является фигурантом дела о хищениях в «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова.

«Суд не нашел обоснованности для удовлетворении ходатайства следствия», — приводит «РИА Новости» слова судьи Евгении Николаевой.

С ходатайством о переводе Малобродского под домашний арест ранее выступил Следственный комитет. Следователи указывали на возраст обвиняемого (ему 60 лет) и состояние его здоровья. Прокуратура выступила против изменения меры пресечения.

Малобродский вместе с режиссером и художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым обвиняются в хищении бюджетных средств при подготовке проекта «Платформа». Следствие считает, что режиссер и его знакомые похитили 133 млн руб.

По делу проходят также гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

Кирилл Серебренников в Басманном суде

Авто
Новости

Скончался создатель Chevrolet Niva Валерий Доманский

Ведомости
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На 77-м году жизни после инсульта скончался один из создателей модификаций советского автомобиля повышенной проходимости ВАЗ-2121 «Нива» и ведущий конструктор внедорожника второго поколения Chevrolet Niva Валерий Доманский. Его смерть в пятницу подтвердил представитель «АвтоВАЗа», сообщило «РИА Новости».

Доманский жил и работал в Тольятти и до последнего дня принимал активное участие в деятельности «АвтоВАЗа». «Коллектив предприятия глубоко скорбит о потере и выражает искренние соболезнования семье и близким Валерия Ивановича», - сказал представитель автоконцерна.

«Нива», вставшая на конвейер «АвтоВАЗа» в 1977 г., стала первым в мире крупносерийным автомобилем-кроссовером и «лицом» советского, а позднее - и российского автоэкспорта. Всего произведено более 2 млн этих автомобилей, продажи усовершенствованной модели под брендом LADA 4x4 продолжаются по сей день. Доманский работал над автомобилем вместе с его идеологом Петром Прусовым, разработал его амфибийный вариант ВАЗ-2122 «Река», не пошедший в серию, а также ВАЗ-2123, ставший впоследствии Chevrolet Niva.

Под руководством Доманского были разработаны и освоены в производстве автомобили ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099. В последние годы Доманский работал над улучшениями Chevrolet Niva, а также над «Нивой» третьего поколения на оригинальной вазовской платформе. В итоге руководство автозавода решило делать новый внедорожник на платформе Renault (LADA 4х4 NG (New Generation)).

В 2017 г. скончался Петр Прусов, ведущий конструктор первой «Нивы» ВАЗ-2121, вместе с которым долго работал Доманский.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Mail.ru Group запустила свои прокси-серверы для обхода блокировок

Ведомости
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Mail.ru Group, которой принадлежат социальные сети «Одноклассники», «Мой мир» и «В контакте», запустила свои прокси-серверы для обхода блокировок. «Для стабильного доступа к вашим любимым сервисам запилили прокси. Пользуйтесь!» – говорится в сообщении компании в группе «В контакте».

В пресс-службе Mail.ru Group «РИА Новости» подтвердили эту информацию. В компании не связывают это с блокировкой конкретных сервисов. «Как говорил Зигмунд Фрейд: "Иногда сигара – это просто сигара", а прокси – это просто прокси», – пошутили в пресс-службе.

В ночь на 27 апреля IP-адреса «В контакте», «Одноклассников», а также «Яндекса», Twitter, Facebook, Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet попали в реестр запрещенных сайтов.

Это стало результатом действий Роскомнадзора, который с 16 апреля пытается заблокировать Telegram. Мессенджеру удается обходить блокировку, меняя IP-адреса. Например, он использует хостинг Amazon и Google. Роскомнадзору приходится блокировать подсети, из-за чего возникают проблемы с доступом к другим ресурсам.

Кого блокирует Роскомнадзор

Бизнес
Новости

Чистая прибыль РЖД по РСБУ в I квартале снизилась почти на 35%

Ведомости
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Чистая прибыль ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I квартале 2018 г. снизилась на 34,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,2 млрд руб., следует из отчета компании.

При этом выручка компании выросла на 5,5% до 431,3 млрд руб. Валовая прибыль компании снизилась на 8,8% до 68,3 млрд руб., прибыль от продаж уменьшилась на 19,2% до 39,9 млрд руб., доналоговая прибыль упала на 31% до 17,8 млрд руб.

«Снижение финансовых показателей связано с отсутствием индексации грузовых тарифов в январе 2018 г. При этом закупочные цены для РЖД на материалы и топливо выросли с начала года», сказали ТАСС в пресс-службе РЖД.

По итогам прошлого года чистая прибыль РЖД по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась почти в 14 раз до 139,7 млрд руб., выручка — на 5,6% до 2,25 трлн руб., EBITDA — на 11,8% до 496 млрд руб. Наибольший рост показали доходы от грузовых перевозок. Чистый долг РЖД на конец 2017 г. составил 975,7 млрд руб.

РЖД входит в мировую тройку лидеров среди железнодорожных компаний, в том числе по объемам грузовых и пассажирских перевозок. Холдинг начал работу в октябре 2003 г., он на 100% принадлежит государству.

РЖД еще есть на чем сэкономить

Бизнес
Новости

«Сумма» заявила о приостановке переговоров о продаже доли в НМТП

Ведомости
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Руководство группы «Сумма» не имеет полномочий для проведения сделки по продаже доли в Новороссийском морском торговом порте (НМТП), поэтому все переговоры по данному вопросу приостановлены, заявили в компании.

«В последние недели группа "Сумма" не делала предложений о сделке по НМТП ни "Роснефти", ни кому-либо еще из возможных покупателей. Основной акционер "Суммы" в настоящее время находится под арестом, полномочий для проведения подобных сделок у руководства холдинга нет, в связи с чем все переговоры приостановлены до прояснения ситуации», — приводит ТАСС заявление компании.

Ранее в пятницу председатель правления и президент «Транснефти» Николай Токарев сообщил, что «Сумма» предложила «Роснефти» приобрести долю в НМТП. По его словам, ему об этом рассказала генеральный директор «Суммы» Лейла Маммедзаде.

«Роснефть» опровергла переговоры с «Суммой» о покупке доли в НМТП.

НМТП — крупнейший порт в России. Сейчас 50,1% его акций на паритетных условиях принадлежат «Транснефти» и группе «Сумма» через Novoport Holding. Отдельно «Транснефть» через дочернюю компанию «Транснефть — сервис» владеет еще 10,5%, «Сумма» 2,75%. Еще 20% акций НМПТ принадлежит Росимуществу, 5,3% находятся в управлении РЖД.

«Сумма» вела переговоры с «Транснефтью» о продаже своей доли в НМТП. В феврале Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку. Однако в конце марта совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов был арестован по подозрению в хищении 2,5 млрд руб. и организации преступного сообщества, в связи с чем переговоры были приостановлены.

Политика
Новости

Путин поручил создать атлас мира с достоверными русскими названиями

Ведомости
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Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку нового атласа мира с достоверными названиями географических объектов. Об этом он объявил на юбилейном, десятом заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО) в Санкт-Петербурге.

Путин счел недопустимым игнорировать «многочисленные замещения прежних русских топонимов» на карте мира. «Попустительствовать, не реагировать на искажение исторической и географической в данном случае правды и справедливости мы не вправе», – заявил президент. «При самом активном участии РГО предлагается подготовить новый российский атлас мира, в котором все подобные случаи [переименования топонимов русского происхождения] будут верно трактоваться».

«Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карты мира, – констатировал Путин. – Тем самым стирается и память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки <...> Сегодня лишь единицы знают, что изначальное, историческое название острова Смит – это Бородино, что Сноу – это Малый Ярославец, а Ливингстон на самом деле Смоленск, и так далее и тому подобное».

«Но примеры замещения названий не только в далекой Антарктиде, есть примеры и тут поближе, не буду сейчас на этом останавливаться», – заметил Путин.

Десятки городов в ходе кампании декоммунизации в последние годы переименовала Украина. К примеру, Ильичевск стал Черноморском, Днепропетровск – Днепром.

Кроме того, сейчас практически не используются русскоязычные топонимы для ряда открытых русскими экспедициями Крузенштерна, Коцебу и Беллинсгаузена атоллов Океании. В частности, Каваджалейн (Маршалловы острова) носит название «Атолл Меншикова», а известный ядерными испытаниями атолл Бикини – «Атолл Эшшольца».

Помимо этого Путин призвал Минобразования в сжатые сроки утвердить концепцию географического образования. «Конечно же, особых слов заслуживает разработанная РГО концепция географического образования. О ее необходимости много лет говорили эксперты и педагоги. Сейчас она полностью готова, и рассчитываю, что в самое ближайшее время будет утверждена Минобрнауки», – сказал Путин.

Политика
Новости

Мэрия Москвы назвала провокацией призывы выйти на несанкционированный митинг

Ведомости
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Руководитель департамента региональной безопасности мэрии Москвы Владимир Черников назвал призывы оппозиционеров выйти 5 мая на несанкционированный митинг «провокацией и безответственным поведением», передает ТАСС.

«Мы идем на все для того, чтобы найти какой-то компромисс, но мы видим, как складывается ситуация: организаторы призывают людей нарушать закон», – отметил Черников. По его словам, организаторы официально не отказались от предложенной площадки. «Мы в обязательном порядке сообщим и в московскую прокуратуру, и в ГУВД о готовящейся несанкционированной акции, чтобы к организаторам были приняты самые строжайшие меры», – добавил он.

Оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении общероссийской акции протеста 5 мая. Президент Владимир Путин собирается управлять Россией как «личной собственностью», утверждалось на сайте оппозиционера. Навальный призывает протестовать против коррупции, неравенства, цензуры, бедности и блокировки Telegram. Он обещал, что заявки на проведение митингов будут поданы во многих городах.

Мэрия Москвы согласовала проведение митинга 5 мая на проспекте Академика Сахарова. Однако Навальный написал в Twitter о том, что не согласен с предоставленной площадкой и призывал горожан собраться на Тверской улице. «Мэрия в ответ на нашу заявку об акции на Тверской предсказуемо предложила митинговать где-нибудь подальше», – комментировала ситуацию пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Акция 5 мая состоится за два дня до инаугурации президента Владимира Путина. В 2017 г. Навальный провел две успешные протестные акции, которые собрали тысячи человек во многих городах, 26 марта и 12 июня. Две последующие акции – 7 октября и 28 января – собрали в разы меньше людей. В Москве предыдущие акции Навального не были согласованы.

«Забастовка избирателей» в городах России

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Экономика
Новости

ВЭБ увеличил убыток за 2017 год в 2,6 раза

Ведомости
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Внешэкономбанк (ВЭБ) закончил 2017 г. с чистым убытком по МСФО в 287,7 млрд руб., сообщил журналистам первый зампред госкорпорации Николай Цехомский. По сравнению с 2016 г. убыток вырос в 2,6 раза (со 111,9 млрд руб.).

«Операционная прибыль до резервов составила 25,5 млрд руб., но убыток за 2017 г. составил 287,7 млрд руб. Причина убытка, она очевидна, это резервы», – сказал Цехомский (цитата по ТАСС).

ВЭБ в 2017 г. сократил расходы на резервы более чем вдвое, до 250 млрд руб. с 510 млрд руб. в 2016 г. В том числе затраты на резервирование по кредитному портфелю снизились до 226 млрд руб. с 489 млрд руб.

Убыток в 2017 г. вырос, несмотря на сокращение расходов на резервы из-за значительного уменьшения господдержки по сравнению с 2016 г., объяснил Цехомский. «Мы считаем, что у нас результаты хорошие с точки зрения расчистки баланса», – добавил он. Правительство с 2018 г. урезало ежегодную бюджетную помощь ВЭБу со 150 млрд до 100 млрд руб.

Активы ВЭБа за 2017 г. снизились на 5,5% до 3,38 трлн руб., обязательства сократились на 1,2% до 2,98 трлн руб. Капитал на конец 2017 г. составлял 395,7 млрд руб.

В бизнес-плане ВЭБа на 2017 г. закладывались убытки в размере 305 млрд руб. По итогам текущего года ВЭБ ожидает получить несколько миллиардов рублей прибыли, говорил ранее председатель госкорпорации Сергей Горьков.

Выбор редактора
Политика
Новости

ФСБ провела обыски у заместителей главы Серпуховского района

Ведомости
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Сотрудники подмосковного управления ФСБ и отдела экономических преступлений провели обыски дома у первого заместителя главы Серпуховского района Ирины Филатовой, а также у заместителя руководителя администрации Марины Атаманюк и ее сына. Об этом сообщает администрация Серпуховского района.

Следственные мероприятия также прошли дома у директора парка «Дракино» Ольги Казаковой и в конноспортивном клубе «Пегас».

«Что именно искали эти люди неизвестно. Никаких документов изъято не было.  В администрации Серпуховского района расценивают такого рода действия как продолжение психологического давления на сотрудников, начавшегося две недели назад с обысков в рабочих кабинетах», — говорится в сообщении администрации.

Обыски связаны с давлением на главу Серпуховского района Александра Шестуна, который выступает за закрытие полигона твердых бытовых отходов «Лесная», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в районной администрации. Комментария правоохранительных органов нет.

Глава Серпуховского района выступает за закрытие мусорного полигона «Лесная». Правительство Подмосковья настаивает на том, чтобы свалка продолжала работать как минимум до 2021 г., пояснила администрация. «Кроме того, подмосковные власти не устраивает перспектива того, что действующий глава района Александр Шестун может выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в сентябре муниципальных выборах», — говорится в сообщении.

Ранее в апреле правоохранительные органы провели обыски в здании администрации Серпуховского района. Были изъяты документы за 2007-2008 гг. 

10 крупнейших свалок Подмосковья

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