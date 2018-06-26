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Трамп назвал пораженческим решение Harley-Davidson о выводе производства из США

Решение американского производителя мотоциклов Harley-Davidson о выводе из страны мощностей, работающих на европейский рынок, удивило президента США Дональда Трампа. «Удивлен, что из всех компаний Harley-Davidson стал первым, кто поднял белый флаг. Я упорно боролся за них, а они не будут платить пошлины при продажах в ЕС, который нанес нам торговый урон в $151 млрд. Пошлины – это только оправдание для Harley, будьте терпеливы!» – написал Трамп в своем твиттере.

Накануне Harley-Davidson сообщил, что пошлина на импорт американских мотоциклов в ЕС взлетела с 6 до 31%. По данным компании, это добавит к цене каждого мотоцикла около $2200. Свои суммарные потери от европейских пошлин Harley-Davidson оценивает в $90–100 млн в год.

С 23 июня по решению Еврокомиссии в ЕС действуют ответные 25%-ные пошлины на американский импорт объемом 2,8 млрд евро. Под них, в частности, попали мотоциклы, сталь, алюминий, кукуруза, бурбон и джинсы.

В начале июня Трамп ввел пошлины на продукцию из ЕС, Канады и Мексики: 25% на сталь и 10% на алюминий. По оценке Еврокомиссии, под новые пошлины подпадает европейский экспорт на 6,4 млрд евро.

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