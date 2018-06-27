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«Дочка» «Акрона» выкупила у Сбербанка почти 20% акций в калийном проекте

Дочерняя компания группы «Акрон» - «Дорогобуж» - выкупила у «Сбербанк инвестиций» 19,9% акций в «Верхнекамской калийной компании» (ВКК), следует из материалов «Акрона». Компания реализовала имевшийся у нее опцион. Таким образом, доля «дочки» «Акрона» в ВКК, операторе Талицкого калийного проекта, увеличилась до 80%.

Позже «Дорогобуж» раскрыл, что в тот же день перестал распоряжаться этим пакетом акций ВКК. Доля группы «Акрон» в компании вернулась к прежнему уровню - 60,1%. Изначально, кому был передан пакет, не сообщалось. Позже группа уточнила, что «Сбербанк инвестиции» продал свою долю в проекте «дочке» «Акрона» и одновременно выкупил пакет обратно сроком еще на четыре года.

«При этом группа компенсировала партнеру накопленную доходность через реализацию опциона на продажу 19,9% акций ЗАО «ВКК» с одновременной продажей указанного пакета акций обратно ООО «Сбербанк инвестиции», - объяснил представитель «Акрона» в беседе с «Интерфаксом». Таким образом, доля «Сбербанк инвестиций» в проекте осталась на уровне 39,9%.

«Сбербанк инвестиции» нарастил свою долю в калийном проекте до 39,9%, выкупив пакет акций ВКК у Внешэкономбанка (ВЭБ) в 2017 г.

ВКК реализует стратегический проект группы «Акрон» по созданию собственной калийной сырьевой базы. В 2008 г. компания купила лицензию на освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2021 г.