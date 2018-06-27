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ФАС возбудила дело против Райффайзенбанка из-за рекламы с образами ЧМ-2018

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило против Райффайзенбанка дело. Банк подозревают в незаконном использовании в рекламе атрибутов чемпионата мира по футболу в России (ЧМ-2018), сообщает антимонопольное ведомство.

На своих сайтах Райффайзенбанк предлагал скидки в барах и ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга во время проведения мундиаля, в рекламе банк использовал образы болельщиков, футбольных мячей, флага и человека, употребляющего пиво, отмечает УФАС. Кроме того, банк запустил акцию «Важен каждый гол», условием которой стало открытие дебетовой карты, на которую записывались бонусные мили за забитые на чемпионате голы. На официальной странице в Facebook Райффайзенбанк разместил условия акции, сопроводив публикацию образом вратаря, указывает ФАС.

Также служба проверит правомерность рекламы Райффайзенбанка в Instagram со словами «Болей за наших» и изображением кубка, сходного с товарными знаками FIFA. Рассмотрение дела против Райффайзенбанка назначено на 29 июня.

Закон о порядке проведения ЧМ-2018 запрещает рекламировать товары и услуги с использованием символики мундиаля без разрешения FIFA.

Ранее FIFA потребовала от Сбербанка устранить нарушение, связанное с несогласованным использованием образа ЧМ-2018 в рекламе специального вклада, сообщали источники «Ведомостей».

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