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Правительство продаст принадлежащие «Русгидро» акции «Интер РАО»

Правительство приняло решение о продаже «Русгидро» своей доли в «Интер РАО», покупателем рассматривается сама компания. Об этом сообщил вице-премьер и председатель совета директоров «Русгидро» Юрий Трутнев на годовом собрании акционеров генерирующей госкомпании.

«Решение правительства существует. Мы это обсудим на заседании совета [директоров]. И после этого будет заключена соответствующая сделка», – сказал Трутнев (цитата по «Интерфаксу). По его словам, параметры сделки будут уточнены в течение двух недель. «Пока на сегодняшний день [как покупатель] рассматривается "Интер РАО"», – отметил Трутнев (цитата по RNS).

Государственный энергохолдинг «Интер РАО» управляет активами в России, Европе и СНГ. На 27,63% он принадлежит «Роснефтегазу», 18,4% акций владеет «Интер РАО капитал», 18,72% – принадлежащая «Россетям» Федеральная сетевая компания (ФСК), 4,92% – «Русгидро», 30,52% находится в свободном обращении.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что «Интер РАО» обсуждает с «Русгидро» и ФСК выкуп у компаний своих акций (совокупный пакет – 23,5%). Источники «Интерфакса» отмечали, что «Русгидро» планирует продать 4,92% акций «Интер РАО» до конца мая.