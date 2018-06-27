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Danone может выпустить безмолочный йогурт

Французская Danone рассматривает возможность производства йогурта без молока, передает Bloomberg. По данным агентства, это может затронуть флагманские бренды компании – такие, как Activia и Actimel. Danone нуждается в новых источниках роста, потому что продажи молочных продуктов стагнируют, а обновление Activia не привело к изменениям, отмечает Bloomberg.

Если потребитель хотел бы иметь выбор между молочными и альтернативными видами продуктов, то компания должна это предоставить, сказал представитель Danone. По его словам, все больше брендов выпускают безмолочные продукты.

Danone – крупнейший производитель йогурта в мире, отмечает Bloomberg. Мировой рынок йогурта составляет $83 млрд, доля Danone – 17%, но ожидается, что продажи в ближайшие годы не будут меняться, ссылается агентство на данные Euromonitor. В свою очередь мировой спрос на безмолочный йогурт будет расти, приводит Bloomberg данные Future Market Insights: на 5% в год, и к 2027 г. рынок достигнет $7,4 млрд.

Все больше людей отказываются от мяса и молочных продуктов, что делает это не просто нишевой диетой, а образом жизни, отмечает Bloomberg. McDonald's тестирует соевые бургеры, а Alpro предлагает йогурт с использованием сои, миндаля и кокоса, а также риса, кешью и овса. Кроме того, эта компания начала продавать веганское мороженое.

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