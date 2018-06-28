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«Нафтогаз» сообщил об отклонении шведским судом жалобы «Газпрома»

Шведский апелляционный суд округа Свеа отклонил жалобу «Газпрома», в которой российская компания заявляла о серьезном нарушении шведского права при составлении Стокгольмским арбитражем решения о взыскании в пользу «Нафтогаза» $2,6 млрд. Об этом говорится в сообщении украинской компании.

«После изучения аргументов, предоставленных "Нафтогазом", суд отклонил безосновательное утверждение "Газпрома" о том, что значительная часть обоснования решения суда по транзиту якобы были написаны административным секретарем», – указывает «Нафтогаз».

«Газпром» требовал отмены решения арбитража по спору с «Нафтогазом» об условиях транзитного контракта. Российская компания объяснила это тем, что, по ее информации, в составление текста решения арбитража вмешивались посторонние лица. «Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом, – заявлял "Газпром". – Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров».

Судебный спор «Газпрома» и «Нафтогаза» касается контрактов о поставках и транзите газа через территорию Украины. В феврале арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской около $2,6 млрд штрафа. По инициативе «Нафтогаза» 29 мая был запущен процесс принудительного взыскания долга и началась заморозка европейских активов «Газпрома» в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании. Однако 13 июня апелляционный суд приостановил исполнение решения арбитражного суда.

Сегодня, 28 июня, «Газпром» сообщил, что шведский суд оставил в силе свое постановление о приостановке исполнения решения арбитража. В свою очередь «Нафтогаз» подчеркивает, что шведский суд оставил в силе временное приостановление исполнительных действий, поскольку украинская компания на сегодняшнем заседании не имела возможности предоставить контраргументы. «Нафтогаз» планирует подать в суд дополнительное заявление и надеется на пересмотр последнего решения.

«Текущее решение не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций. Соответственно, "Нафтогаз" продолжит свои действия по взысканию задолженности "Газпрома" в других юрисдикциях», – указывают в компании.