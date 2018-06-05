«Нафтогаз Украины» продолжил аресты европейских активов «Газпрома»

Возможно, в числе арестованных активов «Газпрома» – доля в проекте «Сахалин-2» (на фото платформа «Лунская А») "Газпром"

«Нафтогаз» продолжает искать рычаги давления на «Газпром» в попытках заставить российскую компанию заплатить присужденную стокгольмским арбитражем компенсацию в $2,56 млрд. 5 июня «Нафтогаз» сообщил, что в качестве обеспечительных мер по иску наложен арест на доли «Газпрома» в семи его дочерних компаниях, зарегистрированных в Нидерландах. Суд локальной юрисдикции соответствующие ходатайства удовлетворил, но шесть из семи компаний отказались сотрудничать с судебными исполнителями, сообщила НАК.

«Газпром» информацию о появлении приставов в своих голландских «дочках» не опровергает, но указывает – уведомлений об этом компания не получала. «Газпром» будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством», – говорится в сообщении компании.

Какие активы «Газпрома» были арестованы в Нидерландах, не известно. Представитель «Нафтогаза» не ответил на запрос «Ведомостей», его коллега из «Газпрома» отказался от комментариев. Из материалов российской компании следует, что в Нидерландах зарегистрировано 23 аффилированных с ней юридических лица. В отчетности компании по МСФО в качестве «крупнейших дочерних организаций» в этой юрисдикции выделено семь из них.

Неделю назад, 29 мая, были заморожены доли «Газпрома» в двух швейцарских активах. Под арест попали доли в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG (компании – операторы проектов «Северный поток» и «Северный поток – 2» соответственно). Более того, на этом «Нафтогаз» останавливаться не планирует. Кроме Швейцарии и Нидерландов арестовывать активы «Газпрома» «Нафтогаз» планировал еще как минимум в одной юрисдикции – в Великобритании.

«Последствия арестов пока никак не проявляются, но это не значит, что их удастся избежать, особенно если аресты коснутся действительно крупных компаний группы, таких как Gazprom Germania или Gazprom Marketing and Trading, через которые «Газпром» ведет свою сбытовую и трейдинговую деятельность в Европе», – указывает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Самое неприятное – что может произойти арест газпромовского газа в европейских газохранилищах, считает Маринченко. Это чревато развязыванием новой газовой войны. «Судя по всему, Москва будет пытаться не платить до тех пор, пока не начнутся переговоры по новому транзитному договору, чтобы использовать погашение долга в качестве одного из своих козырей, – рассуждает Маринченко. – Возможно, заплатить придется раньше, если аресты затронут более значимые компании».

Обращение за арестом активов «Газпрома» в Нидерландах – закономерный шаг, полагает старший юрист BGP Litigation Максим Кузьмин. В Нидерландах легко получить обеспечительные меры и затем непросто их отменить, указывает юрист. «Газпром» может попытаться оспорить арест активов, сославшись, например, на несоразмерность арестованного имущества размеру заявленных требований, на наличие уже достаточного обеспечения у «Нафтогаза» в рамках ареста активов в иных юрисдикциях, а также на процесс по отмене арбитражного решения в Швеции», – говорит Кузьмин. Такие заявления рассматриваются оперативно, но голландские суды зачастую сохраняют действие арестов до разрешения спора по существу, подчеркивает Кузьмин, что может занять несколько лет.