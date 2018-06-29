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Сооснователь Petropavlovsk вернулся в совет директоров компании

Павел Масловский, который вместе с Питером Хамбро основал золотодобывающую компанию Petropavlovsk, был избран в совет директоров на прошедшем в пятницу собрании акционеров. Об этом говорится в сообщении компании. Также в совет директоров Petropavlovsk возвращаются независимые директора Родерик Лэйн и Роберт Дженкинс.

Действующие члены совета директоров компании, включая ее гендиректора Романа Денискина, покинут его, следует из сообщения Petropavlovsk.

В начале июня сотрудники Petropavlovsk направили письмо совету директоров компании с предложением сменить существующий совет директоров. За возвращение Масловского, Лэйна и Дженкинса выступали CABS Platform и Slevin (совокупно владеют 9,1% золотодобытчика), а также крупнейший акционер компании, казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев (22,4%).

Petropavlovsk (до 2008 г. назывался Peter Hambro Mining) был основан в 1994 г. Хамбро и Масловским. После IPO на Лондонской бирже в 2002 г. доля Масловского составила 48,7% акций Petropavlovsk, затем снизилась до 5,81%.

В июле прошлого года он ушел из компании из-за разногласий с основным тогда акционером – «Реновой» Виктора Вексельберга (22,5%). В декабре 2017 г. «Ренова» продала свою долю Fincraft Кенеса Ракишева. Другие крупные акционеры Petropavlovsk – фонды Sothic (10,96%) и D.E. Shaw (7,8%).