В конфликт акционеров Petropavlovsk втянуты сотрудники компании
Они просят вернуть на пост гендиректора компании ее сооснователя Павла Масловского
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Petropavlovsk (до 2008 г. назывался Peter Hambro Mining) была основана в 1994 г. Питером Хамбро и Павлом Масловским
Petropavlovsk
Сотрудники Petropavlovsk 4 июня направили письмо совету директоров золотодобывающей компании с предложением сменить существующий совет директоров и вернуть в него сооснователя компании Павла Масловского, а также Родерика Лайна и Роберта Дженкинса, следует из сообщения Лондонской биржи.
Письмо подписано руководителем управляющей компании «УК «Петропавловск» Сергеем Ермоленко, сообщил «Ведомостям» член совета директоров Petropavlovsk Бектас Мукажанов через представителя. К документу прилагаются письма руководителей дочерних предприятий и подписи менеджеров среднего звена: инженеров, геологов.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}