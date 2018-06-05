В конфликт акционеров Petropavlovsk втянуты сотрудники компании

Они просят вернуть на пост гендиректора компании ее сооснователя Павла Масловского

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Petropavlovsk (до 2008 г. назывался Peter Hambro Mining) была основана в 1994 г. Питером Хамбро и Павлом Масловским Petropavlovsk

Сотрудники Petropavlovsk 4 июня направили письмо совету директоров золотодобывающей компании с предложением сменить существующий совет директоров и вернуть в него сооснователя компании Павла Масловского, а также Родерика Лайна и Роберта Дженкинса, следует из сообщения Лондонской биржи.

Письмо подписано руководителем управляющей компании «УК «Петропавловск» Сергеем Ермоленко, сообщил «Ведомостям» член совета директоров Petropavlovsk Бектас Мукажанов через представителя. К документу прилагаются письма руководителей дочерних предприятий и подписи менеджеров среднего звена: инженеров, геологов.