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РЖД привлечет инвестора для реконструкции Павелецкого вокзала‍

Павелецкий вокзал в Москве могут реконструировать и расширить, для этих целей РЖД начала поиск инвесторов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя дирекции железнодорожных вокзалов (филиал АО «РЖД», отвечающий за управление крупнейшими вокзалами).

Собеседник издания отметил, что сейчас предприятие рассматривает возможные финансовые модели проекта и его функциональное наполнение, а также обсуждает проекты с потенциальными инвесторами. После переговоров с инвесторами РЖД подготовит техническое задание и проведет тендер, уточняет РБК. Когда РЖД перейдет к этому этапу, пока не известно.

Дирекция вокзалов также изучает проекты для вокзалов в Перми и Волгограде, указывает издание. К последнему вокзалу в этом году подвели ветку «Аэроэкспресса», за счет которого пассажиропоток может увеличиться на 10–20%, поделился собеседник РБК.

Представитель компании «Трансмаркет» (управляет торговыми точками на вокзалах по всей России) отметил, что тендер на реконструкцию Павелецкого вокзала планировалось устроить еще в первом полугодии. «Сначала он планировался в феврале, затем в марте, но потом все отменилось. Если аукцион все же состоится, то мы, думаю, можем участвовать», – пояснил собеседник издания.

По данным РБК, среди потенциальных инвесторов – компания «Трансстройм» (близкая к совладельцу «Трансмашхолдинга» Андрею Бокареву), Glorax Group Андрея Биржина, а также ГК «Кортрос» (входит в ГК «Ренова» Виктора Вексельберга).

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