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Минприроды выступило против экологического сбора для производителей сигарет

Минприроды России выступило против возможного введения в России экологического сбора для производителей сигарет. По мнению ведомства, такой налог станет двойной нагрузкой для компаний, которые уже платят экологические сборы, передает ТАСС.

«Производители и импортеры сигарет в России уже платят экосбор. Средства от него направляются на строительство мусороперерабатывающих мощностей», - уточнили в Минприроды. В ведомстве напомнили, что сейчас в России производитель или импортер упаковки может выбрать, самостоятельно ли заниматься переработкой или платить экосбор. На данный момент в России нет технологий сбора и переработки окурков.

Минздрав предложил ввести экологический сбор на производство сигарет, сообщил в начале июля РБК со ссылкой на текст соответствующего письма ведомства в Минприроды. Источниками загрязнения окружающей среды являются как сами продукты потребления табака, так и табачный дым с примесями, считают в Минздраве. По мнению ведомства, курение – одна из основных причин лесных пожаров.

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