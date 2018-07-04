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Минфин предложил ужесточить правила оборота пива

Минфин планирует ужесточить контроль над оборотом пива, сидра, медовухи и пивных напитков из-за многочисленных нарушений. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Собеседник издания уточнил, что в 2017 г. лаборатории «Росалкогольрегулирования» (РАР) провели испытания 1033 образцов пивной продукции. По итогам экспертиз они признали 997 образцов не соответствующими требованиям госстандартов. Минфин для решения этой проблемы предложил законопроект с поправками к 171-ФЗ (о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции), обязывающий производителей маркировать продукцию.

Для того чтобы получить маркировку, компаниям также придется войти в реестр производителей и получить лицензию. Сейчас маркируются лишь вино и крепкие напитки. Если инициатива будет одобрена, маркировка на пивных бутылках появится не раньше середины 2019 г., указывает газета.

О том, что правительство изучает вопрос маркировки пива, пивных напитков, сидра и медовухи, говорил еще в прошлом году Александр Хлопонин, на тот момент - вице-премьер, курировавший регулирование алкогольной продукции. В феврале 2018 г. в Сочи состоялось совещание под руководством Хлопонина, на котором обсуждался этот вопрос. Газета напоминает, что еще в апреле Минфин не поддерживал введение маркировки пива. Теперь же необходимость ужесточения регулирования ведомство связывает с многочисленными нарушениями в обороте пивоваренной продукции.