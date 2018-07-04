Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4601 от 04.07.2018 под заголовком: Пивовары готовы отметиться

Небольшие пивоваренные компании предпочитают цифровые метки бумажным маркам

Они выбирают между вариантами госконтроля
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Национальный союз производителей пива и напитков (НСППиН) подписал соглашение о сотрудничестве с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) для разработки проекта маркировки пивоваренной продукции. «Ведомости» ознакомились с копией документа, информацию подтвердили представитель ЦРПТ и председатель правления НСППиН Елена Цветкова.

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