Статья опубликована в № 4601 от 04.07.2018 под заголовком: Пивовары готовы отметиться
Небольшие пивоваренные компании предпочитают цифровые метки бумажным маркам
Они выбирают между вариантами госконтроля
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Пивной рынок выбирает между видами контроля
SMARTMONEY
Национальный союз производителей пива и напитков (НСППиН) подписал соглашение о сотрудничестве с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) для разработки проекта маркировки пивоваренной продукции. «Ведомости» ознакомились с копией документа, информацию подтвердили представитель ЦРПТ и председатель правления НСППиН Елена Цветкова.
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