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Роскачество проверит бензин на заправках после сообщений о недоливе

Роскачество совместно с Росстандартом проведут этим летом проверки в рамках пилотного проекта по выявлению фальсифицированного топлива в России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В сообщении уточняется, что исследование пройдет по нескольким направлениям. Роскачество проверит топливо на фальсификацию, соответствие бензина качественным характеристикам, наличие присадок, а также недолив. Всего ведомство исследует более 30 параметров.

«Недобросовестные организации осуществляют смешение разных партий топлива (в том числе происходящего с мини-НПЗ) и проводят незаконное доведение его характеристик до более высоких показателей с применением присадок», - указывается в пресс-релизе. По итогам проверок в 2015 г. доля нарушений среди нефтебаз составила 40%, в 2016 г. - 21,5%, за 2017 г. - 38%, напоминается в пресс-релизе. Ведомство планирует проверить результаты этих исследований.

Ранее Федерация автовладельцев России (ФАР) сообщила, что около 76% автозаправочных станций (АЗС) недоливают бензин при заправке автомобилей. ФАР указывала, что все мелкосетевые и частные АЗС, которые она проверяла, в среднем недоливают в бак автомобиля покупателя 5,66% бензина. На заправках, которыми владеют вертикально интегрированные нефтяные компании, недолив в 4,97% происходил в 20% случаев. К таким выводам организация пришла после проверки заправок в 13 регионах страны.