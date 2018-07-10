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Ткачев вошел в совет директоров семейного агрохолдинга

Бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев был избран в совет директоров Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева. Об этом говорится в сообщении компании по итогам общего собрания акционеров.

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева – это семейный бизнес Ткачевых: в начале 90-х его основал отец Александра Ткачева. Бенефициары компании – члены семьи Ткачева, рассказывал он сам. Агрохолдинг выпускает продукцию под собственным брендом «Агрокомплекс – натуральные продукты Кубани»: молоко, колбасы, консервы, напитки, кондитерские изделия и др. У компании более 600 собственных магазинов.

Ткачев был губернатором Краснодарского края с 2001 по 2015 г. В апреле 2015 г. его назначили министром сельского хозяйства России, однако в состав нового правительства, которое было сформировано в мае 2018 г., Ткачев не вошел. Новым министром сельского хозяйства стал Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

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