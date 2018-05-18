Кто покинул правительство Медведева

Пять вице-премьеров и девять министров
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bogdanov7080
12:07 18.05.2018
"покинувшим" будут выданы кормления и по нескольку десятков душ быдла тяглового за оставление кормушек. И еще хуже станет народу русскому
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