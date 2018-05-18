Кто покинул правительство Медведева
Пять вице-премьеров и девять министров
Игорь Шувалов, занимавший должность первого вице-премьера
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Аркадий Дворкович, занимавший должность вице-премьера, курировавшего ТЭК
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Александр Хлопонин, занимавший должность вице-премьера, курировавшего вопросы охраны природы, лесопромышленного комплекса, алкогольного рынка и экологии
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Сергей Приходько, занимавший должность руководителя аппарата правительства
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Дмитрий Рогозин, занимавший должность вице-премьера, курировавшего ОПК
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Александр Ткачев, занимавший должность министра сельского хозяйства
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Максим Соколов, занимавший должность министра транспорта
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Сергей Донской, занимавший должность министра по природным ресурсам
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Николай Никифоров, занимавший должность министра связи
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Владимир Пучков, занимавший должность руководителя МЧС
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Михаил Мень, занимавший должность министра по делам ЖКХ
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Лев Кузнецов, занимавший должность министра по делам Северного Кавказа
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Александр Галушка, занимавший должность министра по развитию Дальнего Востока
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Михаил Абызов, занимавший должность министра по вопросам открытого правительства
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