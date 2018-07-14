В Кемерове начался снос торгового центра «Зимняя вишня»

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Евгения Альбац сообщила о смерти Петра Офицерова

Умер предприниматель Петр Офицеров, осужденный вместе с политиком Алексеем Навальным по делу «Кировлеса», сообщила журналистка Евгения Альбац. В ночь на субботу она написала в Facebook: «Чудный, замечательный, добрейший человек, всегда готовый помочь, какой-то исключительной внутренней стойкости, мужества, убежденности. Как же мир обеднел без Пети Офицерова». РБК Альбац подтвердила, что Офицеров умер, причиной смерти мог стать инсульт.

Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что 8 июля Офицерова госпитализировали в тяжелом состоянии. Издание со ссылкой на свою информацию писало, что у него сотрясение мозга и черепно-мозговая травма.

Петру Офицерову было 43 года. В конце 90-х он был в партии «Яблоко», потом занялся бизнесом. В 2006 г. он основал компанию «Реал ворк менеджмент», занимавшуюся управлением продажами в компаниях‑клиентах. В 2009 г. создал и возглавил ООО «Вятская лесная компания», которое занималось продажей лесоматериалов.

Широкую известность он получил в 2013 г. как фигурант дела о хищениях имущества госпредприятия «Кировлес». По данным следствия, в 2009 г. Вятская лесная компания приобрела у «Кировлеса» более 10 000 кубометров лесопродукции за 15,5 млн руб. и перепродала их за 17 млн руб. Следствие посчитало, что «Кировлесу» был навязан невыгодный договор с компанией Офицерова и тем самым нанесен ущерб.

Суд приговорил Офицерова к четырем годам колонии. Другой фигурант дела - оппозиционер Алексей Навальный (по версии следствия, он, будучи советником губернатора Кировской области, познакомил руководство «Кировлеса» с Офицеровым) - получил пять лет заключения. Сами они вину отрицали. Обоих взяли под стражу в зале суда, но на следующий день освободили под подписку о невыезде до вступления приговора в силу. Позднее суд заменил наказание Навальному и Офицерову на условный срок и и штраф в 500 000 руб.

В 2016 г. Верховный суд России в связи с решением ЕСПЧ по жалобе Навального и Офицерова отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Затем российские суды повторно признали обоих виновными и назначили им условные сроки.

В интервью Meduza в 2016 г. Офицеров рассказывал, что не собирается заниматься политикой, потому что это «все равно, что толочь воду в ступе». «Чтобы заниматься политикой, нужно перевоспитывать людей. А я этим и занимаюсь в той сфере, в которой хорошо разбираюсь, — в области бизнеса. Я помогаю компаниям стать эффективнее, переходить на другой уровень — в этом я вижу свою цель. Когда компания становится лучше, то лучше становится и людям, которые в ней работают. Помогать им — довольно интересная работа. А выступать с политической трибуны я не хочу», - рассказывал он.

Навальный и Офицеров в суде